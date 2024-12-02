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Подразделение "Острые козырьки" получило подарки от авторов одноименного сериала: Один - с автографом Киллиана Мерфи. ФОТО

Подразделение "Острые козырьки" получило 30 козырьков от автора сериала Стивена Найта, а один из них - с автографом Киллиана Мерфи.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Гострі картузи" отримав подарунок від автора серіалу

Как отмечается, в мае 2024 года журналисты BBC создали материал об этом украинском подразделении. Во время съемок военные подписали собственные козырьки и попросили передать их Киллиану Мерфи, который сыграл главного героя Томаса Шелби в сериале. Актер получил подарок, оставил себе один картуз, а другой подписал и вернул военным.

"Но история на этом не завершилась. С харьковскими "Острыми козырьками" через некоторое время связался сценарист сериала Стивен Найт. Он подарил военным три десятка козырьков Garrison Tailors - официального дизайнера костюмов сериала", - пишет НГУ.

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Сериал "Острые козырьки"

"Острые козырьки" - популярный британский сериал о жизни вымышленной банды в Бирмингеме после Первой мировой войны. Сюжет вращается вокруг семьи Шелби, особенностью которой являются козырьки с зашитыми лезвиями. Первый сезон вышел в 2013 году, а шестой завершающий - в 2022-м. В июне 2024 года Netflix анонсировал выход фильма-продолжения, в котором Киллиан Мерфи снова сыграет Томаса Шелби.

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Автор: 

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Топ комментарии
+4
Та всім на коментах Ц відомо, що погоняло алекс скела кацап. Тому й коменти в нього такі. От зверніть увагу в подальшому.
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02.12.2024 17:30
+3
Краще-б прислав каски... Можна без автографів...
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02.12.2024 17:20
+3
На фоні Дзеркального струмка... Харків - це сила!!!!
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02.12.2024 17:34
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Чув, як у 90-х в одне українське село завітав канадійський українець. Зібрав усіх у клубі. Довго розводивсь, як старанно канадійські українці збирали подарунки для своєї прабатьківщини. Коли усі в залі добряче вслиниливсь, почав по одному викликати на сцену та особисто чіпляти на груди значечок з канадійським листком.
Такий от класний закордонний подарунок...
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02.12.2024 16:38 Ответить
Пи#дьож.
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02.12.2024 16:47 Ответить
Та всім на коментах Ц відомо, що погоняло алекс скела кацап. Тому й коменти в нього такі. От зверніть увагу в подальшому.
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02.12.2024 17:30 Ответить
Чи добре популяризація банд рекетирів, мошенників та вбивць?
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02.12.2024 16:49 Ответить
Чим усе закінчилося?
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02.12.2024 16:52 Ответить
Ще одне кацапидло.
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02.12.2024 17:31 Ответить
Vsevold Marchenko ти про що? Мариш?
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02.12.2024 21:15 Ответить
У тебе всі кацапи хто має іншу думку! Ти напевно крім слів піаніста нічому віри не маєш 😁
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03.12.2024 14:52 Ответить
Краще-б прислав каски... Можна без автографів...
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02.12.2024 17:20 Ответить
На фоні Дзеркального струмка... Харків - це сила!!!!
показать весь комментарий
02.12.2024 17:34 Ответить
 
 