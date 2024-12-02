Подразделение "Острые козырьки" получило подарки от авторов одноименного сериала: Один - с автографом Киллиана Мерфи. ФОТО

Подразделение "Острые козырьки" получило 30 козырьков от автора сериала Стивена Найта, а один из них - с автографом Киллиана Мерфи.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в мае 2024 года журналисты BBC создали материал об этом украинском подразделении. Во время съемок военные подписали собственные козырьки и попросили передать их Киллиану Мерфи, который сыграл главного героя Томаса Шелби в сериале. Актер получил подарок, оставил себе один картуз, а другой подписал и вернул военным.

"Но история на этом не завершилась. С харьковскими "Острыми козырьками" через некоторое время связался сценарист сериала Стивен Найт. Он подарил военным три десятка козырьков Garrison Tailors - официального дизайнера костюмов сериала", - пишет НГУ.

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Сериал "Острые козырьки"

"Острые козырьки" - популярный британский сериал о жизни вымышленной банды в Бирмингеме после Первой мировой войны. Сюжет вращается вокруг семьи Шелби, особенностью которой являются козырьки с зашитыми лезвиями. Первый сезон вышел в 2013 году, а шестой завершающий - в 2022-м. В июне 2024 года Netflix анонсировал выход фильма-продолжения, в котором Киллиан Мерфи снова сыграет Томаса Шелби.

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