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Новини Фото Війна
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Підрозділ "Гострі картузи" отримав подарунки від авторів однойменного серіалу: Один - з автографом Кілліана Мерфі. ФОТО

Підрозділ "Гострі картузи" отримав 30 картузів від автора серіалу Стівена Найта, а один із них - з автографом Кілліана Мерфі.

Про це повідомляє Національна гвардія України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділ "Гострі картузи" отримав подарунок від автора серіалу

Як зазначається, у травні 2024 року журналісти BBC створили матеріал про цей український підрозділ. Під час зйомок військові підписали власні картузи та попросили передати їх Кілліану Мерфі, який зіграв головного героя Томаса Шелбі в серіалі. Актор отримав подарунок, залишив собі один картуз, а інший підписав і повернув військовим.

"Але історія на цьому не завершилась. З харківськими "Гострими картузами" через деякий час зв’язався сценарист серіалу Стівен Найт. Він подарував військовим три десятки картузів Garrison Tailors - офіційного дизайнера костюмів серіалу", - пише НГУ. 

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Серіал "Гострі картузи"

"Гострі картузи" - популярний британський серіал про життя вигаданої банди у Бірмінгемі після Першої світової війни. Сюжет обертається навколо родини Шелбі, особливістю якої є картузи із зашитими лезами. Перший сезон вийшов у 2013 році, а шостий завершальний - у 2022-му. У червні 2024 року Netflix анонсував вихід фільму-продовження, у якому Кілліан Мерфі знову зіграє Томаса Шелбі.

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Автор: 

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Топ коментарі
+4
Та всім на коментах Ц відомо, що погоняло алекс скела кацап. Тому й коменти в нього такі. От зверніть увагу в подальшому.
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02.12.2024 17:30
+3
Краще-б прислав каски... Можна без автографів...
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02.12.2024 17:20
+3
На фоні Дзеркального струмка... Харків - це сила!!!!
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02.12.2024 17:34
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Чув, як у 90-х в одне українське село завітав канадійський українець. Зібрав усіх у клубі. Довго розводивсь, як старанно канадійські українці збирали подарунки для своєї прабатьківщини. Коли усі в залі добряче вслиниливсь, почав по одному викликати на сцену та особисто чіпляти на груди значечок з канадійським листком.
Такий от класний закордонний подарунок...
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02.12.2024 16:38 Відповісти
Пи#дьож.
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02.12.2024 16:47 Відповісти
Та всім на коментах Ц відомо, що погоняло алекс скела кацап. Тому й коменти в нього такі. От зверніть увагу в подальшому.
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02.12.2024 17:30 Відповісти
Чи добре популяризація банд рекетирів, мошенників та вбивць?
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02.12.2024 16:49 Відповісти
Чим усе закінчилося?
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02.12.2024 16:52 Відповісти
Ще одне кацапидло.
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02.12.2024 17:31 Відповісти
Vsevold Marchenko ти про що? Мариш?
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02.12.2024 21:15 Відповісти
У тебе всі кацапи хто має іншу думку! Ти напевно крім слів піаніста нічому віри не маєш 😁
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03.12.2024 14:52 Відповісти
Краще-б прислав каски... Можна без автографів...
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02.12.2024 17:20 Відповісти
На фоні Дзеркального струмка... Харків - це сила!!!!
показати весь коментар
02.12.2024 17:34 Відповісти
 
 