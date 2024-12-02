Підрозділ "Гострі картузи" отримав подарунки від авторів однойменного серіалу: Один - з автографом Кілліана Мерфі. ФОТО
Підрозділ "Гострі картузи" отримав 30 картузів від автора серіалу Стівена Найта, а один із них - з автографом Кілліана Мерфі.
Про це повідомляє Національна гвардія України у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у травні 2024 року журналісти BBC створили матеріал про цей український підрозділ. Під час зйомок військові підписали власні картузи та попросили передати їх Кілліану Мерфі, який зіграв головного героя Томаса Шелбі в серіалі. Актор отримав подарунок, залишив собі один картуз, а інший підписав і повернув військовим.
"Але історія на цьому не завершилась. З харківськими "Гострими картузами" через деякий час зв’язався сценарист серіалу Стівен Найт. Він подарував військовим три десятки картузів Garrison Tailors - офіційного дизайнера костюмів серіалу", - пише НГУ.
Серіал "Гострі картузи"
"Гострі картузи" - популярний британський серіал про життя вигаданої банди у Бірмінгемі після Першої світової війни. Сюжет обертається навколо родини Шелбі, особливістю якої є картузи із зашитими лезами. Перший сезон вийшов у 2013 році, а шостий завершальний - у 2022-му. У червні 2024 року Netflix анонсував вихід фільму-продовження, у якому Кілліан Мерфі знову зіграє Томаса Шелбі.
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