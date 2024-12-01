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Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців цієї зими, а також впродовж наступного року.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що вже понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки.

"Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І, зокрема, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям", - сказав президент.

Він нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.

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"Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - сказав президент.

Наостанок Зеленський додав, що також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та впродовж наступного року.

Читайте також: Зеленський: Готуємось до активної роботи в грудні, є рішення, які можна реалізувати цими тижнями заради безпеки

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) звернення (603) підтримка (603) єПідтримка (89)


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Топ коментарі
+21
"Я буду роздавати вам ваші ж гроші, а ви - любіть мене за це!"
Блазнень.
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01.12.2024 17:30
+16
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01.12.2024 17:29
+14
Не треба укранцям ніяких програм від ішака на наступний рік. Зроби українцям великий подарунок ще цього року: піди і застрілься, не муч знедолений народ.
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01.12.2024 17:30
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нові програми підтримки для українців

Ще для підтримки можна водити попід руки або підперти з боків паличками.
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01.12.2024 17:25 Відповісти
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01.12.2024 17:27 Відповісти
У меня кстати нету в "Действии" ссылки на тысячу. Наверное увидили шо я заплатил за электричество с карты нацыонального кешбека 800 гриваков и решили мне не давать. Приложение обновил
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01.12.2024 17:28 Відповісти
обнови
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01.12.2024 17:39 Відповісти
Обновил. И удалял - заново ставил. В ленте нету все равно. И кєш чистил тоже. Можно чез андроид эмулятор попробовать
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01.12.2024 19:15 Відповісти
Не помогло. Может если я пользуюсь нацыональным кешбеком, то они сами мне тысчу закинут без моего участия?
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01.12.2024 19:38 Відповісти
это само собой, должна быть карта нацкешбеку, + в Дии надо подать заявку на выплату....
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01.12.2024 20:33 Відповісти
Дело в том, что я сегодня уже человеку тысячу эту заказывал. Там в Дії сразу был этот баннер с тысячей. А у меня нету, там банер с дронами. Приложение я обновил и не помогло. Так что тут не дело в моей криворукости ибо уже сегодня один раз эту процедуру делал. Правда перед этим я заплатил за комуналку электричество с карты кешбека за октябрь. Пробовал на эмуляторе, та же история, значит дело не в девайсе.
А у вас до этого кеш бек карта была открыта или ей сегодня первый день как открыта?
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01.12.2024 20:54 Відповісти
была с самого начала, пару месяцев как....
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01.12.2024 20:58 Відповісти
Все я понял в чем проблема. Сравнил две Дии на своем устройстве и человека. Версии отличаются. Тогда почему у меня не скачивает последнюю версию? Я ж и обновлял и удалял. И даже с другого устройства заходил. Думаю решу проблему с помощью офлайн инсталяции.
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01.12.2024 20:59 Відповісти
вечір... мы начинаем КВН!!!
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01.12.2024 17:29 Відповісти
В радянській мультиплікації був такий персонаж - "Обещалкин"... Він у нас сьогодні "************" працює шостий рік...
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01.12.2024 17:49 Відповісти
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01.12.2024 17:29 Відповісти
А ти що, вже на Марсі пристроївсь?
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01.12.2024 17:48 Відповісти
Це повний лютий пздц.
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01.12.2024 17:30 Відповісти
Не треба укранцям ніяких програм від ішака на наступний рік. Зроби українцям великий подарунок ще цього року: піди і застрілься, не муч знедолений народ.
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01.12.2024 17:30 Відповісти
а чомуб не дати мені тисячу з моїх податків, а батькам моїм з твоїх???
ВАВА щедрий!!!!
бо не свої нам дає, а нам, наші гроші...
от така муйня...
а пенсіонери та недалекі, схавають,
і ніхто не скаже що гроші списдяні в нас, для нас!!!!!!
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01.12.2024 18:48 Відповісти
Гарна ініціятива. Дізнаємося про кількість принципових халявників в Україні.
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01.12.2024 17:30 Відповісти
"Я буду роздавати вам ваші ж гроші, а ви - любіть мене за це!"
Блазнень.
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01.12.2024 17:30 Відповісти
Ну как вам красота игры? Он даже ***** перевершил, тот таким не занимается, максимум может снизить цену на водку
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01.12.2024 17:34 Відповісти
Вибори в наступному році, тут вже й до бабки не ходи. Починається скупівля лохторату заздалегідь.
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01.12.2024 17:34 Відповісти
Ти, гандон гундосий, краще б на зиму меморандум по енергетиці підписав, бо зважаючи на наємській "захист", кацапи нам усю енергетику покладуть, поки ти "в отвєтку" по якійсь нафтобазі дроном перднеш.
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01.12.2024 17:32 Відповісти
"За чей счет этот банкет? За чей счет?" (С)

Гівняча акція..але, якщо ці гроші не взяти й не віддати на ЗСУ перевіреним волонтерам - гроші спливуть на Оман..
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01.12.2024 17:34 Відповісти
Гроші наєкономили на розмінуванні, програмах для біженців, підтримці бізнесу та на соціалці.-----------на чому будуть економити тепер?
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02.12.2024 13:33 Відповісти
«Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року» - спочатку Гетьманцев общипає вас як гуся, а потім найвеличніший Боневтік кине кістку щоб один раз сходити в магазин. Дістануть з наших кишень гроші, а потім з тих грошей кинуть щоб зовсім з голоду не загнутися.
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01.12.2024 17:34 Відповісти
Зеля давай больше, у меня за ноябрь 300 кубов газу сгорело. Надоть компинсировать
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01.12.2024 17:35 Відповісти
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01.12.2024 17:37 Відповісти
Наполеона, спалившего мацкву, тоже на остров сослали.. так что ничего нового)))
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01.12.2024 17:41 Відповісти
До речі,ви звернули увагу,що в своїх щоденних відосиках-брехунцях,Зеленоликий Бубочка завжди говорить: Українці та українки? А потім несе свою пургу. Очевидно,до яхудів та кацапів Буба звертається таємно і окремо від українців....
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01.12.2024 17:42 Відповісти
Спочатку все поруйнує, а потім підтримку пропонує. Іди геть **** смарагдова! Твоя покручана карма тільки біду здатна приносити!
Зєлю-геть!
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01.12.2024 17:42 Відповісти
Выборы приближаются, выборы приближаются!
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01.12.2024 17:44 Відповісти
Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року, - Зеленський. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3522836

Нові рекламні листівки з "програмами підтримки" уже друкуються у всіх друкарнях країни, для якнайможна швидшого розповсюдження. "Денег нєт, но ви держітесь" - щось такого зразку.
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01.12.2024 17:44 Відповісти
Нашим салом нам і по губам.

Йди, гадьониш, у відставку! А ми оберем нормального Залужного
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01.12.2024 17:46 Відповісти
Передозуйся, козел смарагдовий. То буде найкраща програма підтримки українців.
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01.12.2024 17:47 Відповісти
Это просто насмешки над всеми.
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01.12.2024 17:49 Відповісти
Мільярд дерев для опалення грубок? А бонусом кримінальна відповідальність за "сабіраніє валєжніка"??? Засунь собі в тухєс твої програми підтримки, бо ти вже так курва хуцпатая допідтримувався, що від України невдовзі лише телевізор з твоїми відосиками залишиться...
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01.12.2024 17:51 Відповісти
З яких грошей підтримка? Ти ж тільки крав, брехав і гадив, гадьониш!

Вибори
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01.12.2024 17:55 Відповісти
Зеленський про нову програму підтримки:
"Я обіцяю знімати ДВА ВІДОСІКА НА ДЕНЬ! що би вам було тепло цієї зими!"
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01.12.2024 18:08 Відповісти
Та нафіга ці вигадки? Зробити все просто, так як це ******** 73% елехторату - показав на виборчій дільниці, що хрестик стоїть проти прізвища Зеленський - отримав кіло цукру та квиток на концерт кварталу. А всі оці вигадки, це занадто складно - ядерний електорат зелені може і не зрозуміти.
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01.12.2024 18:16 Відповісти
🤡 . Пі. Шо. В. На. Х. Й .!!!!
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01.12.2024 18:17 Відповісти
Чисто як Пані ,я тобі кажу !!!
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01.12.2024 18:19 Відповісти
Та куди ж іще більше, кошак червоною ікрою давиться, а комуналку на 500 років наперед платимо чисто по приколу
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01.12.2024 18:21 Відповісти
Як колись співав Микола Гнатюк

Птица счастья завтpашнего дня
Пpилетела кpыльями звеня
Выбеpи меня, выбеpи меня
Птица счастья завтpашнего дня

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Сколько в звёздном небе сеpебpа
Завтpа будет лучше чем вчеpа
Лучше чем вчеpа, лучше чем вчеpа
Завтpа будет лучше чем вчеpа
Яка ж вона солодка , ця державна кормушка, чи не так Володимир Олександрович?
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01.12.2024 18:25 Відповісти
що ж це було анонсовано ? нарешті " Кінець епохи бідноSті ", чи чергова "Потужна Перемога ?" .....
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01.12.2024 18:33 Відповісти
А не може уряд підготувати підтримку воїнів на фронті, зброєю, технікою, підсиленням харчуванням ?
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01.12.2024 18:37 Відповісти
В оманських домовленостях цього не планувалося
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02.12.2024 13:36 Відповісти
Ці плани, програми далекі від реальності, аби створити видимість "потужної" роботи.
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01.12.2024 18:57 Відповісти
про тисячу гр, яку зібравши з податків, це чудо подарувало назад. раніше це називалося роздавати гречку. до речі по чому зараз гречка в Україні?
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01.12.2024 19:01 Відповісти
.ука, .лять, эдине , що ти можеш зробити доброго для Украiни - склеiти ласти, або "я устал, я ухожу"! Це - все!!!
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01.12.2024 19:09 Відповісти
Що робила Японія після поразки ? Не дивуйтесь. Уряд розпочав програму Розвитку освіти молоді. Бо це була стратегічна ціль. Розумні діти будуть відновлювати економіку одразу після навчання. Що роблять наші слуги-дегенерати ? Підтримують штанці всім ПОГОЛОВНО, щоб ніхто не став розумнішим, і щоб не здогадався ніхто яка ціль у цієї влади. Але хто здогадався, то повинен не мовчати. Мета Лідора і дЄрмака - перебувати при владі ВІЧНО. І керувати "тупим бидлом".
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01.12.2024 19:22 Відповісти
Може не треба? Нам і так зараз нелегко живеться.
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01.12.2024 19:36 Відповісти
Засунь собі, Вова, свою тисячу собі у дупу. Недалече від Києва всьому селищу відключили центральне опалення не запропонувавши ніякої альтернативи, хтось встановив індивідуальне газове опалення (звісно у кого були гроші), а хтось купив електроконвектори повіривши брехні голови ОТГ, що електрогосподарство селища передамо на баланс детеку і зможете встановити лічильники день-ніч і оформити тариф на електроопалення і так вже обіцяють років з вісім, а тепер нам пропонують або мерзнути, або "грітись" за тарифом 4.32 за кВт енергії і причому сплачувати за ЕЕ через якогось посередника. Спасибі, Вова, за турботу...
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01.12.2024 20:15 Відповісти
сплачувати за електрику через якогось посередника. Не через якогось, а через кварталівця, якому видали ліцензію на перепродаж електрики.
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02.12.2024 13:39 Відповісти
Какой цинизм. Тварь как буд то свои деньги раздает. Сделайте НДС 5% - это несколько десятков тысяч на крупную семью со средним доходом каждый месяц. Конченые твари.
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01.12.2024 20:30 Відповісти
Щоб твої діти так тебе підтримували старого, як ти підтримуєш українців
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01.12.2024 20:46 Відповісти
вже нудить від цього покідька
ЦЕНЗОР!!досить піарити нікчему
Бойкот треба
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02.12.2024 09:24 Відповісти
 
 