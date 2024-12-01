Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців цієї зими, а також впродовж наступного року.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зеленський зазначив, що вже понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки.
"Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І, зокрема, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям", - сказав президент.
Він нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.
"Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - сказав президент.
Наостанок Зеленський додав, що також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та впродовж наступного року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ще для підтримки можна водити попід руки або підперти з боків паличками.
А у вас до этого кеш бек карта была открыта или ей сегодня первый день как открыта?
ВАВА щедрий!!!!
бо не свої нам дає, а нам, наші гроші...
от така муйня...
а пенсіонери та недалекі, схавають,
і ніхто не скаже що гроші списдяні в нас, для нас!!!!!!
Блазнень.
Гівняча акція..але, якщо ці гроші не взяти й не віддати на ЗСУ перевіреним волонтерам - гроші спливуть на Оман..
Зєлю-геть!
Нові рекламні листівки з "програмами підтримки" уже друкуються у всіх друкарнях країни, для якнайможна швидшого розповсюдження. "Денег нєт, но ви держітесь" - щось такого зразку.
Йди, гадьониш, у відставку! А ми оберем нормального Залужного
Вибори
"Я обіцяю знімати ДВА ВІДОСІКА НА ДЕНЬ! що би вам було тепло цієї зими!"
Птица счастья завтpашнего дня
Пpилетела кpыльями звеня
Выбеpи меня, выбеpи меня
Птица счастья завтpашнего дня
https://www.facebook.com/Pisni.com.ua https://www.instagram.com/PisniUA https://twitter.com/pisniua https://www.youtube.com/channel/UClck3gn0mU3wqbD2cp_EH-g
Сколько в звёздном небе сеpебpа
Завтpа будет лучше чем вчеpа
Лучше чем вчеpа, лучше чем вчеpа
Завтpа будет лучше чем вчеpа
Яка ж вона солодка , ця державна кормушка, чи не так Володимир Олександрович?
ЦЕНЗОР!!досить піарити нікчему
Бойкот треба