Будуть нові програми підтримки для українців цієї зими і впродовж наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський анонсував нові програми підтримки для українців цієї зими, а також впродовж наступного року.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що вже понад 1 мільйон 100 тисяч українців подали заявки на отримання тисячі гривень зимової підтримки.

"Вже за перші пів дня роботи "єПідтримки" мільйон сто тисяч українців зробили заявки на виплату. І, зокрема, майже 300 тисяч заявок – на виплату для дітей. Тобто масштаб програми й темп реалізації хороші. Важливо, щоб уряд контролював роботу всіх систем у програмі – щоб на сто відсотків забезпечили все, що обіцяно людям", - сказав президент.

Він нагадав, що отримані кошти можна витратити на оплату низки українських товарів і послуг.

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"Це для кожного й кожної – для всіх: для дорослих, для дітей. У середньому – кілька тисяч на сім’ю, і кошти – на оплату товарів та послуг, українських товарів та послуг. Зокрема, це комунальні послуги, українські ліки, квитки на залізницю, можна буде купити й книжки за ці гроші. Ну і, звичайно, програма може стати також фактично програмою національного донату – якщо спрямувати цю тисячу на підтримку волонтерів, на нашу оборону", - сказав президент.

Наостанок Зеленський додав, що також уряд має представити деталі інших програм підтримки цієї зими та впродовж наступного року.

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