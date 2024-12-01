Заявку на "тисячу від Зеленського" від початку доби подали понад 400 тисяч українців

Від початку дії програми "Зимова єПідтримка" – з опівночі 1 грудня – понад 400 тис. українців подали заявку на отримання виплати.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун під час телеефіру, передає Укрінформ.

"Послуга стартувала сьогодні о 12 ночі, і вже тоді почали надходити перші заявки, тож активність справді велика. Вже станом на зараз понад 400 тис. людей подали заявки, з яких приблизно 150 тис. – на дітей", – розповіла Бігун.

Вона нагадала, що перед поданням заявки необхідно оновити застосунок "Дія", після чого з'явиться додатковий розділ "Зимова єПідтримка" для отримання виплати в розмірі 1000 грн.

Для тих, хто не користуються "Дією" або не має реєстраційного номеру облікової картки платника податків, є можливість звернутись до банків-партнерів програми з 10 грудня.

Водночас, Бігун зауважила, що подати заявку через "Укрпошту" неможливо.

"Укрпошта" буде виплачувати "Зимову єПідтримку" без заявок тим, хто отримує пенсію та соціальну допомогу по інвалідності, а також жителям територій, де ведуться бойові дії. Виплату отримають усі громадяни, які отримують соціальну допомогу через "Укрпошту", наголосила Бігун.

Замовити виплату можна до кінця зими, а використати кошти – до кінця 2025 року. Винятком є виплати через "Укрпошту", де діє інший механізм, і кошти можна отримати до кінця лютого.

Нагадаємо, наприкінці листопада петиція із закликом переглянути президентську програму виплати українцям 1000 грн набрала понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1 тис. грн спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"