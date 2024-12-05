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В Житомире разоблачили военнослужащего, обещавшего за 5 тысяч долларов "комфортную" службу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Житомире пограничники разоблачили военнослужащего, который за взятку обещал призывнику "комфортную" службу в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Військовослужбовця викрили на хабарі

Оперативные сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сичевых Стрельцов разоблачили преступную деятельность 53-летнего военнослужащего, требовавшего взятку за содействие в прохождении военной службы. Мужчина предлагал призывнику оформить ограниченную пригодность к службе и обеспечить назначение в тыловое подразделение, которое не привлекается к боевым действиям.

Сумма неправомерной выгоды, которую злоумышленник требовал, составляла 5 тысяч долларов США. Во время получения первого транша - 3 тысяч долларов - его задержали.

Как сообщили в правоохранительных органах, средства якобы предназначались для передачи работникам военно-врачебной комиссии.

Операцию по документированию преступления провели сотрудники пограничного отряда вместе с миграционной полицией Житомирской области и процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона.

"На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен", - сообщает ГПСУ.

Військовослужбовця викрили на хабарі
Військовослужбовця викрили на хабарі
Військовослужбовця викрили на хабарі

Смотрите также: Задержаны агенты РФ, взорвавшие взрывное устройство возле райуправления полиции в Житомире. Пострадал правоохранитель, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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взятка (6154) Госпогранслужба (6394) Житомир (681) военнослужащие (6116)


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я може щось не доганяю.... "прикордонники викрили ?" а вони до чого?
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05.12.2024 15:36 Ответить
Не Житомирщиной одною. Син моїх знайомих і на Київщині "відслужив" в штабі "айтішніком", хо ча з нього такий айтішнік, як балерина. За скромну плату, звісно.
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05.12.2024 15:44 Ответить
Такі випадки легко перевіряються. Безпосередню участь у бойових діях не брав - тиловий щур і скоріш за все хабарник.
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05.12.2024 16:46 Ответить
А хто казав про бойові дії? Служив айтішником, а не розвідником.
Хоча наша армія вона така. Айтішники окопи копають, автослєсаря компи налаштовують, любітєлі руського міра замполітами, а алкаши водіями. Тому що "етожеармія!" Тут на те що ти вмієш особо пофіг. Особливо при штабі. При штабі головне сраки лизати і начальству (найвумнішому) нє пєрєчіть. А щось вміти по професії зовсім не головне.
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06.12.2024 20:48 Ответить
Шо значит відслужив? Демобілізувався? Ваше іпсо таке чудернацьке )
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06.12.2024 20:41 Ответить
Класика: не поділився і свої з'їли.
Прикордонники знані хабарники, в них процес налагоджений ще з 91 року.
Он їхній очільник Дейнеко - скільки зальотів у Держприкордонслужбі, а він на коні.
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06.12.2024 11:55 Ответить
От падло, обіцяв службу в тилу. А пацан хотів на передок, тому й здав негідника )
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06.12.2024 20:36 Ответить
Аплодую стоя: якісь прикордонники спіймали якогось хмиря з 5к доларів. Що більше новин ніяких нема? Будь яку тцкашню якщо мордами в пол положить буде вилучено в десятки, а то і в сотні більше. Що приміряєте на себе коротенькі штанці ********* для слабоумних?
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07.12.2024 11:44 Ответить
 
 