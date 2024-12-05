В Житомире разоблачили военнослужащего, обещавшего за 5 тысяч долларов "комфортную" службу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж

В Житомире пограничники разоблачили военнослужащего, который за взятку обещал призывнику "комфортную" службу в тылу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Оперативные сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сичевых Стрельцов разоблачили преступную деятельность 53-летнего военнослужащего, требовавшего взятку за содействие в прохождении военной службы. Мужчина предлагал призывнику оформить ограниченную пригодность к службе и обеспечить назначение в тыловое подразделение, которое не привлекается к боевым действиям.

Сумма неправомерной выгоды, которую злоумышленник требовал, составляла 5 тысяч долларов США. Во время получения первого транша - 3 тысяч долларов - его задержали.

Как сообщили в правоохранительных органах, средства якобы предназначались для передачи работникам военно-врачебной комиссии.

Операцию по документированию преступления провели сотрудники пограничного отряда вместе с миграционной полицией Житомирской области и процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона.

"На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен", - сообщает ГПСУ.







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