В Житомире разоблачили военнослужащего, обещавшего за 5 тысяч долларов "комфортную" службу, - ГПСУ. ФОТОрепортаж
В Житомире пограничники разоблачили военнослужащего, который за взятку обещал призывнику "комфортную" службу в тылу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Оперативные сотрудники 9-го пограничного отряда имени Сичевых Стрельцов разоблачили преступную деятельность 53-летнего военнослужащего, требовавшего взятку за содействие в прохождении военной службы. Мужчина предлагал призывнику оформить ограниченную пригодность к службе и обеспечить назначение в тыловое подразделение, которое не привлекается к боевым действиям.
Сумма неправомерной выгоды, которую злоумышленник требовал, составляла 5 тысяч долларов США. Во время получения первого транша - 3 тысяч долларов - его задержали.
Как сообщили в правоохранительных органах, средства якобы предназначались для передачи работникам военно-врачебной комиссии.
Операцию по документированию преступления провели сотрудники пограничного отряда вместе с миграционной полицией Житомирской области и процессуального руководства Житомирской специализированной прокуратуры в сфере обороны центрального региона.
"На данный момент подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 151 400 гривен", - сообщает ГПСУ.
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Хоча наша армія вона така. Айтішники окопи копають, автослєсаря компи налаштовують, любітєлі руського міра замполітами, а алкаши водіями. Тому що "етожеармія!" Тут на те що ти вмієш особо пофіг. Особливо при штабі. При штабі головне сраки лизати і начальству (найвумнішому) нє пєрєчіть. А щось вміти по професії зовсім не головне.
Прикордонники знані хабарники, в них процес налагоджений ще з 91 року.
Он їхній очільник Дейнеко - скільки зальотів у Держприкордонслужбі, а він на коні.