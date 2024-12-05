Рашисты атаковали "Шахедами" Черниговщину: в Корюковке ранен мужчина. ФОТО
Вечером 5 декабря враг атаковал ударными дронами Черниговскую область. В Корюковке вражеский беспилотник попал в частный жилой дом.
Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате атаки пострадал 35-летний местный житель, его госпитализировали.
На место происшествия прибыли все профильные службы.
Полицейские Корюковского райотдела полиции фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов, добавили в пресс-службе.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий05.12.2024 22:34 Ответить Мне нравится 3
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