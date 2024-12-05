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Рашисты атаковали "Шахедами" Черниговщину: в Корюковке ранен мужчина. ФОТО

Вечером 5 декабря враг атаковал ударными дронами Черниговскую область. В Корюковке вражеский беспилотник попал в частный жилой дом.

Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черниговской области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате атаки пострадал 35-летний местный житель, его госпитализировали.

На место происшествия прибыли все профильные службы.

Полицейские Корюковского райотдела полиции фиксируют последствия вражеской атаки и собирают доказательства очередного военного преступления оккупантов, добавили в пресс-службе.

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Наслідки атаки РФ на Чернігівщині: є поранений у Корюківці
Наслідки атаки РФ на Чернігівщині: є поранений у Корюківці

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обстрел (26995) Черниговщина (1485) Шахед (960) Корюковка (1)


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Наслідки "мудрого рішення гівнокомандуючого" по скороченню мобільних вогневих груп ППО.
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05.12.2024 22:34 Ответить
 
 