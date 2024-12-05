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Новости Агрессия России против Украины
2 023 11

Оккупанты ударили ракетой по Вознесенску, погиб мужчина

Окупанти вдарили ракетою по Вознесенську

Сегодня, 5 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области, вследствие чего погиб мужчина.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, вследствие вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб человек.

Россия - страна террорист", - написал он.

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Автор: 

Николаевская область (2116) обстрел (26995) Вознесенск (3)


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Топ комментарии
+4
Офіційна інформація державних органів часто подається не по конкретним населеним пунктам, а по ОТГ (об'єднаним територіальним громадам).
Просто подивіться які ще населені пункти входять у Вознесенську ОТГ.

Окремий Мега Респект Вознесенській Територіальній Обороні за Героїзм і справжній Подвиг у 2022році.
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05.12.2024 19:06
+1
Брайтон-Біч 11
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05.12.2024 18:41
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Я живу в Вознесенську
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05.12.2024 18:39 Ответить
Я працюю у Вознесенську і стверджую, що вибухи були в районі Вознесенська. Те, що Ви їх не чули, не означає, що їх не було.
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05.12.2024 19:01 Ответить
а чого вибухів не було ?
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05.12.2024 18:42 Ответить
Підкажіть, будь-ласка, Вашу адресу. Зараз до Вас підійдуть слідчі зафіксувати свідчення що Кім бреше.
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05.12.2024 18:38 Ответить
Брайтон-Біч 11
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05.12.2024 18:41 Ответить
скоріш всього далеко за містом біли вибухи , я не чув
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05.12.2024 18:47 Ответить
Офіційна інформація державних органів часто подається не по конкретним населеним пунктам, а по ОТГ (об'єднаним територіальним громадам).
Просто подивіться які ще населені пункти входять у Вознесенську ОТГ.

Окремий Мега Респект Вознесенській Територіальній Обороні за Героїзм і справжній Подвиг у 2022році.
показать весь комментарий
05.12.2024 19:06 Ответить
 
 