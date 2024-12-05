Оккупанты ударили ракетой по Вознесенску, погиб мужчина

Сегодня, 5 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области, вследствие чего погиб мужчина.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, вследствие вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб человек.



Россия - страна террорист", - написал он.

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