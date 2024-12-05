Оккупанты ударили ракетой по Вознесенску, погиб мужчина
Сегодня, 5 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по Вознесенску в Николаевской области, вследствие чего погиб мужчина.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"К сожалению, вследствие вечернего ракетного удара в Вознесенске погиб человек.
Россия - страна террорист", - написал он.
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+4 Малець Тарас
показать весь комментарий05.12.2024 19:06
+1 Yurii #596422
показать весь комментарий05.12.2024 18:41
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