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Новости Фото Война
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Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ: Вы встали на защиту, когда у нас еще не было ни "хаймарсов", ни "петриотов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины поздравил защитников и защитниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважение. Благодарность. Уважение. Вот что чувствует наш народ, когда речь идет именно о вас. Когда наши люди слышат о вас, видят вас, видят, как вы уничтожаете врага, его ракеты, его дроны, его базы, его наглость. Видят, как вы защищаете Украину.

Уважение. Благодарность. И мурашки по коже. Когда мы говорим: "Слава Украине!" и отвечаем: "Героям Слава!" Потому что знаем, о ком это. Знаем, кто наши герои - настоящие, храбрые, достойные. Те, о ком наши лучшие слова. Те, у кого 6 декабря праздник. Потому что это ваш день - День Вооруженных Сил Украины. День украинского воина", - подчеркнул глава государства.

Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Зеленский отметил, в частности, тех, кто был гражданским и стал на защиту Родины.

Смотрите: Мы хотим честного мира для Украины, - Зеленский. ВИДЕО

"Украинцы и украинки разного возраста, разных профессий, из разных регионов. Все, кто жил свою жизнь. Но повернули ее на 180 градусов. Имели другую профессию, но не захотели жить под чужим флагом. Кто-то сказал: "Я не могу иначе". Кто-то сказал: "Кто, если не я?" А кто-то ничего не сказал. Просто посмотрел на своих детей. Обнял их крепко, поцеловал, вышел из дома и стал на защиту страны.

И в тот момент у нас еще не было ни "хаймарсов", ни "петриотов", ни F-16, не было многого, но были вы. Украинские воины. Те, кто выбрали Украину. Выбрали защищать свое. Родное. Родной город, село, родную улицу, дом, свою семью. И вы это делаете 1000 дней. Взяв в руки оружие. Судьбу нашей страны. И держите ее крепко и стойко более 1000 дней", - сказал он.

Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто защищает Украину от российского агрессора.

День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.

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Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) поздравление (1057) День Вооруженных сил Украины (30)


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Топ комментарии
+24
Ще мін не було, хтось зняв
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06.12.2024 13:37
+20
ЗСУ стали на захист коли цей поц зелений по червоній площі рашкостану вештався!
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06.12.2024 13:42
+18
4ри кратний уклоніст і шататель курво кого ви вибрали
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06.12.2024 13:37
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Правила форума Совет форумчан
4ри кратний уклоніст і шататель курво кого ви вибрали
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06.12.2024 13:37 Ответить
Ще мін не було, хтось зняв
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06.12.2024 13:37 Ответить
Як же це чмо бісить
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06.12.2024 13:39 Ответить
100%
А ще треба запитати в того брехливого виродка де наші ракети, чому міст досі стоїть? Соромить він імʼя Володимир, справжнє його імʼя Іуда
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06.12.2024 14:39 Ответить
У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень.
У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Зарплати військових в Україні у 2024 році залишаються на рівні 2023 року.
З днем ЗСУ, Захисники!
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06.12.2024 13:40 Ответить
О лучь вселенной ти наш ! О патужний лідор!! ОТЕЦЬ НАЦІЇ ..........*****
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06.12.2024 13:40 Ответить
чмо кончене залите кров'ю українців та нащадок діда нкведиста, що виховав таку ж жабу, яка за навчання сина на юржидиста, довічну пенсію від українців проїдає.
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06.12.2024 13:41 Ответить
ЗСУ стали на захист коли цей поц зелений по червоній площі рашкостану вештався!
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06.12.2024 13:42 Ответить
і "потужних", також не було
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06.12.2024 13:42 Ответить
Вони стали на захист. А ти чотири рази не став.
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06.12.2024 13:43 Ответить
Они встали на защиту Украины ещё до твоих асфальта, шашлычков, отвода войск, разминирования, шаттлов на линию размежевания, и прочих признаков твоей работы на Ху#ла.
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06.12.2024 13:44 Ответить
Якщо згадати, що війна почалася ще у 2014 році, то Зеленський мав би сказати так:--- Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів" коли я з друзяками з "квартал95" крутив дупою у москві.
 Хто не вірить - https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyi-rosiya/29892350.html
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06.12.2024 13:44 Ответить
Стали на захист ще у 2014,коли ти,зє, скакав по саунах на московії,і шуткував з червоноі площі,що раша "просто отодвигает границу України!".
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06.12.2024 13:45 Ответить
«Стали на захист, коли ми…. стелили асфальт і забили болт на оборону».
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06.12.2024 13:45 Ответить
Танєєє... Геополітик всіх часів та народів тоді сепарам у Горлівці концерти давав
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06.12.2024 13:51 Ответить
і це нікого не смутило...
відбулавили на один срок, а може і до кінця...
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06.12.2024 14:54 Ответить
дЄрмак - 2.0
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06.12.2024 13:47 Ответить
Зато асфальту було багато. І кінець епохи бідності.
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06.12.2024 13:48 Ответить
фараон херпіду все більше і більше на ясірку арафата схожий стае не вистачае скуфії на голові та баруннга дамського на дупці
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06.12.2024 13:48 Ответить
а ти встав на "погдядеть путину в глаза и просто перестать стрелять..." Чел. конкретно не адекват.
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06.12.2024 13:55 Ответить
Лучше бы он жевал чем говорил.
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06.12.2024 13:59 Ответить
феесбешна мразота
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06.12.2024 14:03 Ответить
Краще подавай у відставку. І призначай вибори(офлайн).
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06.12.2024 14:04 Ответить
вибори!
чому заплетена коса і на очях бринить сльоза...
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06.12.2024 14:48 Ответить
А матюкатися можна, ні? Бо іншого неможу знайти..
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06.12.2024 14:09 Ответить
Не було ні того ні другого ..а був зелене ******* зі своїми уйобками такого ж кольору...
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06.12.2024 14:14 Ответить
зе-пі..р с..а слів нехватає-лецемір,брехун та зрадник повний букет...
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06.12.2024 14:43 Ответить
зеленській привітав,
зеленський засвоїв тобто цей 19тий ******* нескінченний.
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06.12.2024 14:44 Ответить
зе-пі..р, с..а слів не хватає-лецемір,брехун та зрадник повний букет...,можете мене заблокувати,але це крик душі !!!!
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06.12.2024 14:45 Ответить
Та кому потрібен триндьож безтолкового дегенерата!
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06.12.2024 15:53 Ответить
А чому не було "громів" чи "нептунів" ? Ти шо робило з 19 по 2022 року ? Падло!
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06.12.2024 16:33 Ответить
ЗСУ захищають Україну і тоді коли не має СПРАЖНЬОГО Верховнокомандувача!
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06.12.2024 20:20 Ответить
А коли б ще й Зе не було...
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07.12.2024 08:30 Ответить
 
 