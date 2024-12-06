Зеленский поздравил воинов с Днем ВСУ: Вы встали на защиту, когда у нас еще не было ни "хаймарсов", ни "петриотов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил Украины поздравил защитников и защитниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Уважение. Благодарность. Уважение. Вот что чувствует наш народ, когда речь идет именно о вас. Когда наши люди слышат о вас, видят вас, видят, как вы уничтожаете врага, его ракеты, его дроны, его базы, его наглость. Видят, как вы защищаете Украину.

Уважение. Благодарность. И мурашки по коже. Когда мы говорим: "Слава Украине!" и отвечаем: "Героям Слава!" Потому что знаем, о ком это. Знаем, кто наши герои - настоящие, храбрые, достойные. Те, о ком наши лучшие слова. Те, у кого 6 декабря праздник. Потому что это ваш день - День Вооруженных Сил Украины. День украинского воина", - подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, в частности, тех, кто был гражданским и стал на защиту Родины.

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"Украинцы и украинки разного возраста, разных профессий, из разных регионов. Все, кто жил свою жизнь. Но повернули ее на 180 градусов. Имели другую профессию, но не захотели жить под чужим флагом. Кто-то сказал: "Я не могу иначе". Кто-то сказал: "Кто, если не я?" А кто-то ничего не сказал. Просто посмотрел на своих детей. Обнял их крепко, поцеловал, вышел из дома и стал на защиту страны.

И в тот момент у нас еще не было ни "хаймарсов", ни "петриотов", ни F-16, не было многого, но были вы. Украинские воины. Те, кто выбрали Украину. Выбрали защищать свое. Родное. Родной город, село, родную улицу, дом, свою семью. И вы это делаете 1000 дней. Взяв в руки оружие. Судьбу нашей страны. И держите ее крепко и стойко более 1000 дней", - сказал он.

Президент поблагодарил каждого и каждую, кто защищает Украину от российского агрессора.

День Вооруженных Сил Украины

Ежегодно 6 декабря Украина отмечает День Вооруженных Сил. Праздник установлен в честь принятия в 1991 году закона Украины "О Вооруженных Силах Украины".

В День Вооруженных Сил традиционно проводят торжества, награждение военных и минуты молчания в память о павших воинах.

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