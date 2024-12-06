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Новини Фото Війна
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Зеленський привітав воїнів із Днем ЗСУ: Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил України привітав захисників і захисниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Повага. Подяка. Пошана. Ось що відчуває наш народ, коли мова йде саме про вас. Коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога, його ракети, його дрони, його бази, його нахабність. Бачать, як ви бороните Україну.

Повага. Подяка. Пошана. І мурахи по шкірі. Коли кажемо: "Слава Україні!" та відповідаємо: "Героям Слава!" Бо знаємо, про кого це. Знаємо, хто є наші герої – справжні, хоробрі, гідні. Ті, про кого наші найкращі слова. Ті, у кого 6 грудня свято. Бо це ваш день - День Збройних Сил України. День українського воїна", - наголосив глава держави.

Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Зеленський відзначив, зокрема, тих, хто був цивільним та став на захист Батьківщини.

Дивіться: Ми хочемо чесного миру для України, - Зеленський. ВIДЕО

"Українці та українки різного віку, різних професій, із різних регіонів. Усі, хто жив своє життя. Але повернули його на 180 градусів. Мали іншу професію, але не забажали жити під чужим прапором. Хтось сказав: "Я не можу інакше". Хтось сказав: "Хто, якщо не я?" А хтось нічого не сказав. Просто поглянув на своїх дітей. Обійняв їх міцно, поцілував, вийшов із дому й став на захист країни.

І в ту мить у нас іще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів", ні F-16, не було багато чого, але були ви. Українські воїни. Ті, хто обрали Україну. Обрали захищати своє. Рідне. Рідне місто, село, рідну вулицю, хату, свою родину свою. І ви це робите 1000 днів. Узявши до рук зброю. Долю нашої країни. І тримаєте її міцно та стійко понад 1000 днів", - сказав він.

Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Президент подякував кожному та кожній, хто боронить Україну від російського агресора.

День Збройних Сил України

Щорічно 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Свято встановлено на честь ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

У День Збройних Сил традиційно проводять урочистості, нагородження військових та хвилини мовчання в пам'ять про полеглих воїнів.

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Зеленський привітав воїнів у День ЗСУ

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) привітання (730) День Збройних сил України (31)


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Топ коментарі
+24
Ще мін не було, хтось зняв
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06.12.2024 13:37
+20
ЗСУ стали на захист коли цей поц зелений по червоній площі рашкостану вештався!
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06.12.2024 13:42
+18
4ри кратний уклоніст і шататель курво кого ви вибрали
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06.12.2024 13:37
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4ри кратний уклоніст і шататель курво кого ви вибрали
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06.12.2024 13:37 Відповісти
Ще мін не було, хтось зняв
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06.12.2024 13:37 Відповісти
Як же це чмо бісить
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06.12.2024 13:39 Відповісти
100%
А ще треба запитати в того брехливого виродка де наші ракети, чому міст досі стоїть? Соромить він імʼя Володимир, справжнє його імʼя Іуда
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06.12.2024 14:39 Відповісти
У жовтні 2024 року середня зарплата у держорганах становила 57,5 тисяч гривень.
У в порівнянні з січнем зарплата зросла на 49%. На початку року вона становила 38,6 тисяч гривень.
Зарплати військових в Україні у 2024 році залишаються на рівні 2023 року.
З днем ЗСУ, Захисники!
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06.12.2024 13:40 Відповісти
О лучь вселенной ти наш ! О патужний лідор!! ОТЕЦЬ НАЦІЇ ..........*****
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06.12.2024 13:40 Відповісти
чмо кончене залите кров'ю українців та нащадок діда нкведиста, що виховав таку ж жабу, яка за навчання сина на юржидиста, довічну пенсію від українців проїдає.
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06.12.2024 13:41 Відповісти
ЗСУ стали на захист коли цей поц зелений по червоній площі рашкостану вештався!
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06.12.2024 13:42 Відповісти
і "потужних", також не було
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06.12.2024 13:42 Відповісти
Вони стали на захист. А ти чотири рази не став.
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06.12.2024 13:43 Відповісти
Они встали на защиту Украины ещё до твоих асфальта, шашлычков, отвода войск, разминирования, шаттлов на линию размежевания, и прочих признаков твоей работы на Ху#ла.
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06.12.2024 13:44 Відповісти
Якщо згадати, що війна почалася ще у 2014 році, то Зеленський мав би сказати так:--- Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів" коли я з друзяками з "квартал95" крутив дупою у москві.
 Хто не вірить - https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes-zelenskyi-rosiya/29892350.html
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06.12.2024 13:44 Відповісти
Стали на захист ще у 2014,коли ти,зє, скакав по саунах на московії,і шуткував з червоноі площі,що раша "просто отодвигает границу України!".
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06.12.2024 13:45 Відповісти
«Стали на захист, коли ми…. стелили асфальт і забили болт на оборону».
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06.12.2024 13:45 Відповісти
Танєєє... Геополітик всіх часів та народів тоді сепарам у Горлівці концерти давав
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06.12.2024 13:51 Відповісти
і це нікого не смутило...
відбулавили на один срок, а може і до кінця...
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06.12.2024 14:54 Відповісти
дЄрмак - 2.0
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06.12.2024 13:47 Відповісти
Зато асфальту було багато. І кінець епохи бідності.
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06.12.2024 13:48 Відповісти
фараон херпіду все більше і більше на ясірку арафата схожий стае не вистачае скуфії на голові та баруннга дамського на дупці
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06.12.2024 13:48 Відповісти
а ти встав на "погдядеть путину в глаза и просто перестать стрелять..." Чел. конкретно не адекват.
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06.12.2024 13:55 Відповісти
Лучше бы он жевал чем говорил.
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06.12.2024 13:59 Відповісти
феесбешна мразота
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06.12.2024 14:03 Відповісти
Краще подавай у відставку. І призначай вибори(офлайн).
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06.12.2024 14:04 Відповісти
вибори!
чому заплетена коса і на очях бринить сльоза...
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06.12.2024 14:48 Відповісти
А матюкатися можна, ні? Бо іншого неможу знайти..
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06.12.2024 14:09 Відповісти
Не було ні того ні другого ..а був зелене ******* зі своїми уйобками такого ж кольору...
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06.12.2024 14:14 Відповісти
зе-пі..р с..а слів нехватає-лецемір,брехун та зрадник повний букет...
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06.12.2024 14:43 Відповісти
зеленській привітав,
зеленський засвоїв тобто цей 19тий ******* нескінченний.
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06.12.2024 14:44 Відповісти
зе-пі..р, с..а слів не хватає-лецемір,брехун та зрадник повний букет...,можете мене заблокувати,але це крик душі !!!!
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06.12.2024 14:45 Відповісти
Та кому потрібен триндьож безтолкового дегенерата!
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06.12.2024 15:53 Відповісти
А чому не було "громів" чи "нептунів" ? Ти шо робило з 19 по 2022 року ? Падло!
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06.12.2024 16:33 Відповісти
ЗСУ захищають Україну і тоді коли не має СПРАЖНЬОГО Верховнокомандувача!
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06.12.2024 20:20 Відповісти
А коли б ще й Зе не було...
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07.12.2024 08:30 Відповісти
 
 