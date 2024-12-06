Зеленський привітав воїнів із Днем ЗСУ: Ви стали на захист, коли у нас ще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил України привітав захисників і захисниць.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Повага. Подяка. Пошана. Ось що відчуває наш народ, коли мова йде саме про вас. Коли наші люди чують про вас, бачать вас, бачать, як ви знищуєте ворога, його ракети, його дрони, його бази, його нахабність. Бачать, як ви бороните Україну.

Повага. Подяка. Пошана. І мурахи по шкірі. Коли кажемо: "Слава Україні!" та відповідаємо: "Героям Слава!" Бо знаємо, про кого це. Знаємо, хто є наші герої – справжні, хоробрі, гідні. Ті, про кого наші найкращі слова. Ті, у кого 6 грудня свято. Бо це ваш день - День Збройних Сил України. День українського воїна", - наголосив глава держави.

Зеленський відзначив, зокрема, тих, хто був цивільним та став на захист Батьківщини.

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"Українці та українки різного віку, різних професій, із різних регіонів. Усі, хто жив своє життя. Але повернули його на 180 градусів. Мали іншу професію, але не забажали жити під чужим прапором. Хтось сказав: "Я не можу інакше". Хтось сказав: "Хто, якщо не я?" А хтось нічого не сказав. Просто поглянув на своїх дітей. Обійняв їх міцно, поцілував, вийшов із дому й став на захист країни.

І в ту мить у нас іще не було ні "хаймарсів", ні "петріотів", ні F-16, не було багато чого, але були ви. Українські воїни. Ті, хто обрали Україну. Обрали захищати своє. Рідне. Рідне місто, село, рідну вулицю, хату, свою родину свою. І ви це робите 1000 днів. Узявши до рук зброю. Долю нашої країни. І тримаєте її міцно та стійко понад 1000 днів", - сказав він.

Президент подякував кожному та кожній, хто боронить Україну від російського агресора.

День Збройних Сил України

Щорічно 6 грудня Україна відзначає День Збройних Сил. Свято встановлено на честь ухвалення в 1991 році закону України "Про Збройні Сили України".

У День Збройних Сил традиційно проводять урочистості, нагородження військових та хвилини мовчання в пам'ять про полеглих воїнів.

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