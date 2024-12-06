Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил вшанував пам'ять полеглих захисників та захисниць.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.









У церемонії також узяли участь спікер Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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