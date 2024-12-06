Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил вшанував пам'ять полеглих захисників та захисниць.
Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.
У церемонії також узяли участь спікер Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Топ коментарі
+20 kelt kant
показати весь коментар06.12.2024 12:17
+16 Стас Турист #550611
показати весь коментар06.12.2024 12:23
+16 Віктор Кравчук
показати весь коментар06.12.2024 12:32
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А що, є сумніви?
Цей совкодрочер уже вводе "свої" свята, як це робили комуняки.
фсбешна мразота