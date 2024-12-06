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Новини Фото Війна
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Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський у День Збройних Сил вшанував пам'ять полеглих захисників та захисниць.

Про це повідомила пресслужба Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський поклав квіти до Стіни пам’яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві.

Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів

У церемонії також узяли участь спікер Ради Руслан Стефанчук та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також дивіться: Ми хочемо чесного миру для України, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів

Автор: 

Зеленський Володимир (23803) пам’ять (1186) День Збройних сил України (31)


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Топ коментарі
+20
покайся, мерЗЕнний виродок ...
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06.12.2024 12:17
+16
Якеж воно мерзенне і кончене.
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06.12.2024 12:23
+16
Який маразм! Незламний боягуз та ухилянт (цілком можливо, що і зрадник) повчає українців, як треба любити і захищати Батьківщину! Ну чи не гнида?
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06.12.2024 12:32
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покайся, мерЗЕнний виродок ...
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06.12.2024 12:17 Відповісти
Якеж воно мерзенне і кончене.
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06.12.2024 12:23 Відповісти
А ім'я йому ЮДА ( ІУДА)!!!...
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06.12.2024 12:34 Відповісти
без дЄрмака на задньому плані воно зовсім виглядає як екснелох
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06.12.2024 13:27 Відповісти
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06.12.2024 12:28 Відповісти
Який маразм! Незламний боягуз та ухилянт (цілком можливо, що і зрадник) повчає українців, як треба любити і захищати Батьківщину! Ну чи не гнида?
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06.12.2024 12:32 Відповісти
Цілком можливо?
А що, є сумніви?
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06.12.2024 12:49 Відповісти
Немає слів, одні матюки. Паскуда зелена.

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06.12.2024 12:35 Відповісти
Таки так, лайно гиндотне!
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06.12.2024 12:55 Відповісти
День Українського Війська, а значить і ЗСУ на Покрова!!!
Цей совкодрочер уже вводе "свої" свята, як це робили комуняки.
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06.12.2024 12:55 Відповісти
для потужного вшановувача перекрили 50 кварталів.
фсбешна мразота
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06.12.2024 13:04 Відповісти
Циничный ублюдок
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06.12.2024 13:13 Відповісти
Говорят, есть такой психологический феномен - преступника тянет на место совершения преступления. Этого преступника вряд ли потянет даже к месту памяти им убитых. А вот для пиара эта циничная тварь сфотографироваться на фоне портретов жертв на откажется. Как же выросли кладбища под флагами жовто-блакытными за время, пока шут обдолбанный занимает место президента..!
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06.12.2024 13:29 Відповісти
кордупля не скрутило?
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06.12.2024 13:36 Відповісти
фараон херпіду перший навіть тут у броніку а позаду глибою вгодованого хряка повзе пітніючи стефанчук аж пара від кнура іде
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06.12.2024 13:41 Відповісти
Підар! В штатах в газетах написали що до Трампа на переговори приїхав той хто реально керує Україною - ЄРМАК ЯКОГО НІХТО НЕ ОБИРАВ. ЗЄЛЄНСЬКІЙ ПІДАРАС!
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06.12.2024 13:50 Відповісти
А які рила зкорчили, усі в скорботі?
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06.12.2024 14:54 Відповісти
 
 