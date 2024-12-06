Зеленский в День ВСУ почтил память павших воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил почтил память павших защитников и защитниц.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве.
В церемонии также приняли участие спикер Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.
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+20 kelt kant
показать весь комментарий06.12.2024 12:17
+16 Стас Турист #550611
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А що, є сумніви?
Цей совкодрочер уже вводе "свої" свята, як це робили комуняки.
фсбешна мразота