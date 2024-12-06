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Новости Фото Война
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Зеленский в День ВСУ почтил память павших воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил почтил память павших защитников и защитниц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве.

Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів

В церемонии также приняли участие спикер Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів
Зеленський у День ЗСУ вшанував пам’ять полеглих воїнів

Автор: 

Зеленский Владимир (20268) память (1492) День Вооруженных сил Украины (30)


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Топ комментарии
+20
покайся, мерЗЕнний виродок ...
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06.12.2024 12:17
+16
Якеж воно мерзенне і кончене.
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06.12.2024 12:23
+16
Який маразм! Незламний боягуз та ухилянт (цілком можливо, що і зрадник) повчає українців, як треба любити і захищати Батьківщину! Ну чи не гнида?
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06.12.2024 12:32
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покайся, мерЗЕнний виродок ...
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06.12.2024 12:17 Ответить
Якеж воно мерзенне і кончене.
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06.12.2024 12:23 Ответить
А ім'я йому ЮДА ( ІУДА)!!!...
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06.12.2024 12:34 Ответить
без дЄрмака на задньому плані воно зовсім виглядає як екснелох
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06.12.2024 13:27 Ответить
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06.12.2024 12:28 Ответить
Який маразм! Незламний боягуз та ухилянт (цілком можливо, що і зрадник) повчає українців, як треба любити і захищати Батьківщину! Ну чи не гнида?
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06.12.2024 12:32 Ответить
Цілком можливо?
А що, є сумніви?
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06.12.2024 12:49 Ответить
Немає слів, одні матюки. Паскуда зелена.

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06.12.2024 12:35 Ответить
Таки так, лайно гиндотне!
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06.12.2024 12:55 Ответить
День Українського Війська, а значить і ЗСУ на Покрова!!!
Цей совкодрочер уже вводе "свої" свята, як це робили комуняки.
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06.12.2024 12:55 Ответить
для потужного вшановувача перекрили 50 кварталів.
фсбешна мразота
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06.12.2024 13:04 Ответить
Циничный ублюдок
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06.12.2024 13:13 Ответить
Говорят, есть такой психологический феномен - преступника тянет на место совершения преступления. Этого преступника вряд ли потянет даже к месту памяти им убитых. А вот для пиара эта циничная тварь сфотографироваться на фоне портретов жертв на откажется. Как же выросли кладбища под флагами жовто-блакытными за время, пока шут обдолбанный занимает место президента..!
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06.12.2024 13:29 Ответить
кордупля не скрутило?
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06.12.2024 13:36 Ответить
фараон херпіду перший навіть тут у броніку а позаду глибою вгодованого хряка повзе пітніючи стефанчук аж пара від кнура іде
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06.12.2024 13:41 Ответить
Підар! В штатах в газетах написали що до Трампа на переговори приїхав той хто реально керує Україною - ЄРМАК ЯКОГО НІХТО НЕ ОБИРАВ. ЗЄЛЄНСЬКІЙ ПІДАРАС!
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06.12.2024 13:50 Ответить
А які рила зкорчили, усі в скорботі?
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06.12.2024 14:54 Ответить
 
 