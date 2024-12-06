Зеленский в День ВСУ почтил память павших воинов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский в День Вооруженных Сил почтил память павших защитников и защитниц.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский возложил цветы к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве.









В церемонии также приняли участие спикер Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

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