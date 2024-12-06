Оккупанты атаковали спасателей в Никополе: Поврежден пожарный автомобиль. ФОТОрепортаж
Сегодня, 6 декабря, российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине, под повторный обстрел врага попали спасатели, которые приехали тушить пожар, вспыхнувший в результате атаки врага.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.
"В Никополе спасатели попали под повторный обстрел врага. Сегодня российские войска снова обстреляли город, в результате чего загорелся жилой дом. Во время ликвидации пожара враг коварно атаковал спасателей. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никто не пострадал, спасатели успели спрятаться в укрытие.
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shokolad
показать весь комментарий06.12.2024 14:52 Ответить Мне нравится 3
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