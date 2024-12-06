Оккупанты атаковали спасателей в Никополе: Поврежден пожарный автомобиль. ФОТОрепортаж

Сегодня, 6 декабря, российские войска обстреляли Никополь на Днепропетровщине, под повторный обстрел врага попали спасатели, которые приехали тушить пожар, вспыхнувший в результате атаки врага.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС Украины.

"В Никополе спасатели попали под повторный обстрел врага. Сегодня российские войска снова обстреляли город, в результате чего загорелся жилой дом. Во время ликвидации пожара враг коварно атаковал спасателей. Поврежден пожарно-спасательный автомобиль", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что никто не пострадал, спасатели успели спрятаться в укрытие.

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