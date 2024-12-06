Окупанти атакували рятувальників у Нікополі: пошкоджено пожежний автомобіль. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 6 грудня, російські війська обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині, під повторний обстріл ворога потрапили рятувальники, які приїхали гасити пожежу, що спалахнула внаслідок атаки ворога.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в ДСНС України.

"У Нікополі рятувальники потрапили під повторний обстріл ворога. Сьогодні російські війська знову обстріляли місто, внаслідок чого зайнявся житловий будинок. Під час ліквідації пожежі ворог підступно атакував рятувальників. Пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ніхто не постраждав, надзвичайники встигли сховатися до укриття.

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