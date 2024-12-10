РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9441 посетитель онлайн
Новости Фото
2 248 1

Сотрудники ГСЧС спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время поисковой операции на месте российского удара по Запорожью удалось спасти из-под завалов двух женщин.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.

"Получив важную информацию, спасатели с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, ранены 20 человек.

Читайте также: Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит атаку на автомобиль миссии Агентства, это очередное преступление РФ, - Галущенко

Вдалось врятувати двох жінок з-під завалів у Запоріжжі

Вдалось врятувати двох жінок з-під завалів у Запоріжжі

Автор: 

Запорожье (2649) обстрел (27057) Запорожская область (3067) ГСЧС (4960) Запорожский район (99)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякувати Богу і звичайно працівникам ДСНС.
показать весь комментарий
10.12.2024 23:40 Ответить
 
 