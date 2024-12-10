Сотрудники ГСЧС спасли двух женщин из-под завалов в Запорожье. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во время поисковой операции на месте российского удара по Запорожью удалось спасти из-под завалов двух женщин.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания. В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное местонахождение.

"Получив важную информацию, спасатели с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Как информировал Цензор.НЕТ, в результате российского удара по Запорожью погибли 4 человека, ранены 20 человек.

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