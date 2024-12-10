Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит атаку на автомобиль миссии Агентства, это очередное преступление РФ, - Галущенко

12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на чрезвычайном заседании в Вене рассмотрит атаку российского беспилотника на автомобиль миссии Агентства как очередное преступление Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в фейсбуке.

Атака российского БПЛА на автомобиль миссии МАГАТЭ является очередным преступлением и проявлением беспрецедентного цинизма России. Враг намеренно использует свои террористические методы и запугивания", - заявил министр.

Галущенко отметил, что МАГАТЭ имеет независимый подход к оценке уровня безопасности как на Запорожской АЭС, так и на других украинских АЭС и объектах, которые являются критическими для работы атомных станций, а значит ядерной безопасности Украины и всего европейского региона.

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Галущенко сообщил, что это очередное преступление России также будет рассмотрено во время инициированного им чрезвычайного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится 12 декабря в Вене.

Он подчеркнул, что "действия агрессора против украинской энергетики требуют решительной реакции со стороны международного сообщества".

Также глава Минэнерго заявил, что со своей стороны Украина готова в дальнейшем оказывать максимальное содействие работе миссий МАГАТЭ на украинских объектах и прилагать максимальные усилия для безопасности с широким привлечением международного сообщества и, в частности МАГАТЭ как "самой влиятельной организации по вопросам ядерной и радиационной безопасности".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар FPV-дроном по автомобилю МАГАТЭ наглядно продемонстрировал, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.