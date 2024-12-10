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Новости
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Совет управляющих МАГАТЭ рассмотрит атаку на автомобиль миссии Агентства, это очередное преступление РФ, - Галущенко

Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради керуючих МАГАТЕ щодо обстрілу автівки агентства 10 грудня

12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на чрезвычайном заседании в Вене рассмотрит атаку российского беспилотника на автомобиль миссии Агентства как очередное преступление Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил в фейсбуке.

Атака российского БПЛА на автомобиль миссии МАГАТЭ является очередным преступлением и проявлением беспрецедентного цинизма России. Враг намеренно использует свои террористические методы и запугивания", - заявил министр.

Галущенко отметил, что МАГАТЭ имеет независимый подход к оценке уровня безопасности как на Запорожской АЭС, так и на других украинских АЭС и объектах, которые являются критическими для работы атомных станций, а значит ядерной безопасности Украины и всего европейского региона.

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Галущенко сообщил, что это очередное преступление России также будет рассмотрено во время инициированного им чрезвычайного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится 12 декабря в Вене.

Он подчеркнул, что "действия агрессора против украинской энергетики требуют решительной реакции со стороны международного сообщества".

Также глава Минэнерго заявил, что со своей стороны Украина готова в дальнейшем оказывать максимальное содействие работе миссий МАГАТЭ на украинских объектах и прилагать максимальные усилия для безопасности с широким привлечением международного сообщества и, в частности МАГАТЭ как "самой влиятельной организации по вопросам ядерной и радиационной безопасности".

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Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар FPV-дроном по автомобилю МАГАТЭ наглядно продемонстрировал, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.

Автор: 

МАГАТЭ (389) обстрел (27057) Запорожская область (3067) Галущенко Герман (257)


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Топ комментарии
+7
тут сотні , тисячі українців гинуть ..а ціла РАДА магаДе..з зельоним холуєм галущенко на фуршет зберуться, щоб обговорити проблеми 1 (однієї) автівки!!!!
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10.12.2024 23:01
+4
азабочєниє азабочєнимі азабочєніямі в ачєрєдной раз азабочєна азаботяца...
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10.12.2024 22:57
+4
тут сотні , тисячі українців гинуть ..а ціла РАДА магаДе..з зельоним холуєм галущенко на фуршет зберуться
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10.12.2024 22:57
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Галущенко очолює МАГАТЕ? Не знав.....
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10.12.2024 22:56 Ответить
азабочєниє азабочєнимі азабочєніямі в ачєрєдной раз азабочєна азаботяца...
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10.12.2024 22:57 Ответить
тут сотні , тисячі українців гинуть ..а ціла РАДА магаДе..з зельоним холуєм галущенко на фуршет зберуться
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10.12.2024 22:57 Ответить
тут сотні , тисячі українців гинуть ..а ціла РАДА магаДе..з зельоним холуєм галущенко на фуршет зберуться, щоб обговорити проблеми 1 (однієї) автівки!!!!
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10.12.2024 23:01 Ответить
пропоную називати галущенко - ГАЛАдрищенко

у нього енергооб'єкти всі захищені на 100% .

можна і Раду збирати не поймі кого дебілів з магаДе?
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10.12.2024 23:00 Ответить
Раду перенести на Запоріжську АЕС В Енергодар....
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10.12.2024 23:02 Ответить
пох.......УЙ на ваше МАГАТЕ, на КРастный Крест, на ООН, на Емнести Интернешнл, на Папу ...
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10.12.2024 23:03 Ответить
Ша! ШААААА! Я тут експерт (Коаленко)
Ви не тримайте зло, я ВАС розумію.....
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10.12.2024 23:11 Ответить
Ша! Папу, який контролює банк Ватикану в якому ***** ховає свої гроші, навіть не згадуй. Ніз-зя! Це ж намісник самого Кірюші Гундяєва на Землі!
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11.12.2024 00:04 Ответить
Тепер напевно МАГАТЕ в цілях безпеки співробітників,закінчить місію,що і *требовалось*від рашки.
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10.12.2024 23:07 Ответить
Ну выставят кацапы Гросси баню с девками, попоят, покормят - все и забудется. Подумаешь, это ж не повод ссориться с хорошими друзьями и деловыми партнерами.
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10.12.2024 23:29 Ответить
...МАГАТЕ на надзвичайному засіданні у Відні розгляне...
...про це міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив...

От тільки це повідомило не МАГАТЕ, а людина Деркача, яка постійно бреше.
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11.12.2024 00:23 Ответить
азабочені знов азаботятся
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11.12.2024 00:27 Ответить
Бронетехніка розлітається після дронів,а тут капот пом'яли???
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11.12.2024 06:57 Ответить
 
 