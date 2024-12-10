Зеленский об обстреле машины МАГАТЭ: Это наглядная демонстрация того, как РФ относится к международным институтам и безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар FPV-дроном по автомобилю МАГАТЭ наглядно продемонстрировал, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На дороге в Запорожской области - регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, - российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил президент.

Он добавил, что россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно.

"Это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Молчание или бездействие только поощрят дальнейшие преступления", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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