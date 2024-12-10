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Зеленский об обстреле машины МАГАТЭ: Это наглядная демонстрация того, как РФ относится к международным институтам и безопасности

Машина МАГАТЕ, в яку влучив дрон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар FPV-дроном по автомобилю МАГАТЭ наглядно продемонстрировал, как Россия относится ко всему, что связано с международным правом, международными институтами и безопасностью.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"На дороге в Запорожской области - регионе, где Россия продолжает незаконно удерживать захваченную ею атомную электростанцию, - российский FPV-дрон атаковал конвой МАГАТЭ, задачей которого является обеспечение ядерной безопасности во всем мире. Удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - отметил президент.

Он добавил, что россияне не могли не знать о своей цели. Они точно знали, что делали, и действовали сознательно.

"Это нападение требует четкой и решительной реакции как со стороны МАГАТЭ, так и со стороны других международных партнеров. Молчание или бездействие только поощрят дальнейшие преступления", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20311) МАГАТЭ (389) обстрел (27057) Запорожская область (3067)


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Топ комментарии
+6
Одну машину підірвали, він тут як тут. А як прокоментувати мацже 100% браку мін для мінометів - так одраз язик в сраку
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10.12.2024 20:24
+5
прям от задача зельоногодермапреза коментувати підрив авто магате

а те що наші бійці сотнями гинуть вовану оманському похер ..його для цього і поставили
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10.12.2024 20:16
+2
Капітан, ні генерал да що там маршал очевидність.
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10.12.2024 20:11
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І ти тільки тепер зрозумів ?,рашиська орда стерла з лиця землі десятки міст і сіл тобі про це відомо ? росія це світове зло і жодні міжнародні норми для рашистів не існують.
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10.12.2024 20:09 Ответить
Це прикра ескалація.
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10.12.2024 20:11 Ответить
Капітан, ні генерал да що там маршал очевидність.
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10.12.2024 20:11 Ответить
👍
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10.12.2024 20:19 Ответить
Хто би про безпеку базікав, коли маємо Бучу та решту
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10.12.2024 20:16 Ответить
прям от задача зельоногодермапреза коментувати підрив авто магате

а те що наші бійці сотнями гинуть вовану оманському похер ..його для цього і поставили
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10.12.2024 20:16 Ответить
Одну машину підірвали, він тут як тут. А як прокоментувати мацже 100% браку мін для мінометів - так одраз язик в сраку
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10.12.2024 20:24 Ответить
Сподіваюся, МАГАТЕ стурбовано?
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10.12.2024 21:43 Ответить
стурбованість постраждала
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16.12.2024 13:31 Ответить
 
 