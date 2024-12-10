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Дрон атаковал служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге к оккупированной ЗАЭС. ФОТО

Во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.

"Беспилотник попал и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции сегодня, в результате чего Рафаэль Гросси осудил как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в сообщении.

Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что из-за отсутствия доступа не могут попасть во внешний склад запчастей и хранилища дизтоплива станции.

Читайте также: Три украинские АЭС в значительной степени возобновили производство электричества, - Гросси

Службовий автомобіль місії МАГАТЕ атакував безпілотник

Автор: 

беспилотник (3576) МАГАТЭ (389) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (174)


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Топ комментарии
+23
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10.12.2024 19:23
+15
Що там із зором? Трохи починає повертатись? Чи й досі нічого не бачать?
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10.12.2024 19:25
+10
МАГАТЕ как и ООН и ОБСЕ шарашкины конторы которые 80% своего бюджета прожирают на поездки и зарплаты своих сотрудников и кстати куда пропали эти путинские проститутки из Amnesty International?
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10.12.2024 19:34
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10.12.2024 19:23 Ответить
Не так - Глибочайшу стурбованість!
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11.12.2024 21:52 Ответить
Що там із зором? Трохи починає повертатись? Чи й досі нічого не бачать?
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10.12.2024 19:25 Ответить
...засудив як "неприпустимий" напад на співробітників Агентства...
Хрося, не ескаліруй, напад був не на співробітників, а на автівку. То була погана автівка, терористична, так їй і треба!
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10.12.2024 19:27 Ответить
Та і дрон слабенький якийсь. То видно москальня навмисно полякала магате.
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10.12.2024 19:53 Ответить
Паркувати машину задом, це мистецтво не для всіх...
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10.12.2024 19:31 Ответить
Може, хоча б, по писку настукають представникам ерефії в магате.
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10.12.2024 19:33 Ответить
Ніт...
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10.12.2024 20:45 Ответить
Міжнародні експерти мають зібрати рештки дрона та з'ясувати за супутниковими даними звідки він прилетів.
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10.12.2024 19:33 Ответить
я можу сказати що дрон made in china
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10.12.2024 19:36 Ответить
если вдруг каким то хрен знает каким образом окажется что дрон кацапский, что ты сделаешь ?
Накажешь ? КАК .... Они каждый день посылают ракеты на Украину. Плевать кацапам на все и вся.

А ты научись думать перед тем как писать....
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10.12.2024 19:42 Ответить
Чому так різко ? Це база даних про "подвиги" рашистів, як неадекватів і злочинців.
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10.12.2024 21:18 Ответить
МАГАТЕ как и ООН и ОБСЕ шарашкины конторы которые 80% своего бюджета прожирают на поездки и зарплаты своих сотрудников и кстати куда пропали эти путинские проститутки из Amnesty International?
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10.12.2024 19:34 Ответить
Промазали кацапури ...криворукі рукожопи.
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10.12.2024 19:38 Ответить
Жаль шо там Хросі не було... Але ми все рівно виражаєм Азабочєнность...
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10.12.2024 19:39 Ответить
Гроссі не постраждав?))
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10.12.2024 19:49 Ответить
Чим більш тім краще. Для таких місій.
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10.12.2024 19:54 Ответить
Це ж лишень дрон. Вони ще Арєшнік не долучили. Отож, зв'яжешся з кацапом - маєш проблему на голову.
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10.12.2024 19:56 Ответить
 
 