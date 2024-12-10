Дрон атаковал служебный автомобиль миссии МАГАТЭ по дороге к оккупированной ЗАЭС. ФОТО
Во вторник, 10 декабря, беспилотник атаковал служебный автомобиль миссии Международного агентства по атомной энергии на пути к временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Об этом сообщили в пресс-службе МАГАТЭ, информирует Цензор.НЕТ.
"Беспилотник попал и серьезно повредил служебный автомобиль МАГАТЭ на дороге к Запорожской атомной электростанции сегодня, в результате чего Рафаэль Гросси осудил как "недопустимое" нападение на сотрудников Агентства, которые работают над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта", - говорится в сообщении.
Ранее эксперты Международного агентства по атомной энергии, которые работают на Запорожской атомной электростанции, сообщили, что из-за отсутствия доступа не могут попасть во внешний склад запчастей и хранилища дизтоплива станции.
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Хрося, не ескаліруй, напад був не на співробітників, а на автівку. То була погана автівка, терористична, так їй і треба!
Накажешь ? КАК .... Они каждый день посылают ракеты на Украину. Плевать кацапам на все и вся.
А ты научись думать перед тем как писать....