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Оккупанты не пускают экспертов МАГАТЭ на склад запчастей и в хранилище горючего на ЗАЭС

Експертів МАГАТЕ не пускають до складу запчастин та сховища пального

Оккупационная администрация на Запорожской АЭС продолжает отказывать присутствующей на станции миссии МАГАТЭ в доступе к внешнему складу запасных частей и хранилищу дизельного топлива.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Команде МАГАТЭ продолжают отказывать в доступе к внешнему складу запасных частей и хранилищу дизельного топлива. Однако сообщается, что резервуар для хранения дизельного топлива, который был поврежден более двух лет назад, отремонтирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда МАГАТЭ продолжает внимательно следить за проведением ремонтных работ на оккупированной Россией ЗАЭС, за элементами систем безопасности энергоблоков №2, №3 и №6.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжала слышать взрывы в течение большинства дней, преимущественно - на дальних расстояниях от станции, и о ее повреждении не сообщалось", - добавили в заявлении.

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Автор: 

МАГАТЭ (388) Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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А як це так, що так можна ?
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06.12.2024 14:14 Ответить
А вони співати гімн раши перед цим не пробували?? Дивно...А футболки з зображенням путіна та гутієриша одягти?? Або, на всяк випадок, зрадити флаг НАТО??
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06.12.2024 14:23 Ответить
 
 