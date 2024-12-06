Оккупанты не пускают экспертов МАГАТЭ на склад запчастей и в хранилище горючего на ЗАЭС

Оккупационная администрация на Запорожской АЭС продолжает отказывать присутствующей на станции миссии МАГАТЭ в доступе к внешнему складу запасных частей и хранилищу дизельного топлива.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, передает Цензор.НЕТ.

"Команде МАГАТЭ продолжают отказывать в доступе к внешнему складу запасных частей и хранилищу дизельного топлива. Однако сообщается, что резервуар для хранения дизельного топлива, который был поврежден более двух лет назад, отремонтирован", - говорится в сообщении.

Кроме того, команда МАГАТЭ продолжает внимательно следить за проведением ремонтных работ на оккупированной Россией ЗАЭС, за элементами систем безопасности энергоблоков №2, №3 и №6.

"Команда МАГАТЭ на ЗАЭС продолжала слышать взрывы в течение большинства дней, преимущественно - на дальних расстояниях от станции, и о ее повреждении не сообщалось", - добавили в заявлении.

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