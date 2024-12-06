Окупанти не пускають експертів МАГАТЕ до складу запчастин та сховища пального на ЗАЕС

Окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС продовжує відмовляти присутній на станції місії МАГАТЕ у доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

"Команді МАГАТЕ продовжують відмовляти в доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального. Однак повідомляється, що резервуар для зберігання дизельного пального, який був пошкоджений понад два роки тому, відремонтовано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, команда МАГАТЕ продовжує уважно стежити за проведенням ремонтних робіт на окупованій Росією ЗАЕС, за елементами систем безпеки енергоблоків №2, №3 та №6.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжувала чути вибухи протягом більшості днів, переважно на далеких відстанях від станції, і про її пошкодження не повідомлялося", - додається в заяві.

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