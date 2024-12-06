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Окупанти не пускають експертів МАГАТЕ до складу запчастин та сховища пального на ЗАЕС

Експертів МАГАТЕ не пускають до складу запчастин та сховища пального

Окупаційна адміністрація на Запорізькій АЕС продовжує відмовляти присутній на станції місії МАГАТЕ у доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального.

Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

"Команді МАГАТЕ продовжують відмовляти в доступі до зовнішнього складу запасних частин і сховища дизельного пального. Однак повідомляється, що резервуар для зберігання дизельного пального, який був пошкоджений понад два роки тому, відремонтовано", - йдеться в повідомленні.

Крім того, команда МАГАТЕ продовжує уважно стежити за проведенням ремонтних робіт на окупованій Росією ЗАЕС, за елементами систем безпеки енергоблоків №2, №3 та №6.

"Команда МАГАТЕ на ЗАЕС продовжувала чути вибухи протягом більшості днів, переважно на далеких відстанях від станції, і про її пошкодження не повідомлялося", - додається в заяві.

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Автор: 

МАГАТЕ (712) Запорізька АЕС (1404) Гроссі Рафаель (292)


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А як це так, що так можна ?
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06.12.2024 14:14 Відповісти
А вони співати гімн раши перед цим не пробували?? Дивно...А футболки з зображенням путіна та гутієриша одягти?? Або, на всяк випадок, зрадити флаг НАТО??
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06.12.2024 14:23 Відповісти
 
 