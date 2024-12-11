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Происходят следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц УЗ с международными пассажирскими перевозками, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция при содействии "Укрзализныци" проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

Как отмечается, речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения "Укрзализныци" во время обслуживания и осуществлением перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

"Утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киеве и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников Департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця" проводят следственные действия по местам проживания причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Обшуки на УЗ
Обшуки на УЗ
Обшуки на УЗ
Обшуки на УЗ
Обшуки на УЗ

Все подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

В каком регионе проходят обыски?

Как информируют в "Укрзализныце", по согласованному "Укрзализныцей" и Национальной полицией плану в г. Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия. Их цель - остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках. Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания.

Автор: 

обыск (1896) Нацполиция (16451) Укрзализныця (2745) махинации (582)


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Зловживання посадовців в "Укрзалізниці"???
Не може такого бути!!!
Член наглядової ради УЗ Серьога "ДІДЖЕЙ" Лещенко нічого не виявляв...
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11.12.2024 09:05 Ответить
"Член наглядової ради УЗ Серьога "ДІДЖЕЙ" Сірожа "ДІДЖЕЙКА" Лещенко нічого не виявляв..."
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11.12.2024 12:21 Ответить
Штучне створення дефіциту квитків це "фішка" УЗ вже років 30. Прокинулися.....
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11.12.2024 09:32 Ответить
Тридцять не тридцять, а в останні роки на міжнародні маршрути - це чиста клініка: в день початку продажу квитків немає.
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11.12.2024 09:37 Ответить
"[…] за узгодженим «Укрзалізницею» та Національною поліцією планом у м. Києві та Київській області тривають процесуальні дії" […] щодо злочинної діяльности посадовців «Укразалізниці».

А з тими посадовцями узгоджували? І коли черга дійде до решти областей?
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11.12.2024 09:40 Ответить
Уже автобусы "отжали" часть пассажиров у жадной Узализници! Еще бы на границе меньше простой организовать и автобусом в 2.5 раза дешевле и по скорости почти тоже самое!
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11.12.2024 09:43 Ответить
ти що, хочеш шоб держава до наріду обличчям обернулася?
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11.12.2024 12:10 Ответить
з часів совка і 90-х нічого не помінялось
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11.12.2024 16:52 Ответить
Ніколи не було і знову! На жаль, цієї "традиції" дуже багато років. Керівництво змінюється, а "традиція" залишається. І не "Укрзалізницею" єдиною. Мене більше зацікавило одне фото, де заброньований "некомбатант" споряджений і озброєний краще за бійця ССО на передовій. І приїхав він не старенькою іномаркою на євробляхах. Як бути з цією "традицією"?
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11.12.2024 19:14 Ответить
 
 