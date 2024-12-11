Происходят следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц УЗ с международными пассажирскими перевозками, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нацполиция при содействии "Укрзализныци" проводит следственные действия по делу о злоупотреблениях должностных лиц с международными пассажирскими перевозками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДВР Нацполиции.

Как отмечается, речь идет об уголовном производстве, которое расследуется по фактам злоупотреблений группы должностных лиц подразделения "Укрзализныци" во время обслуживания и осуществлением перевозок пассажиров поездами международного сообщения. Действия фигурантов привели к значительным убыткам и созданию искусственного дефицита билетов на самые популярные маршруты в свободной продаже.

"Утром оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции, следователи полиции Киеве и работники Соломенской окружной прокуратуры с привлечением сотрудников Департамента корпоративной безопасности АО "Укрзализныця" проводят следственные действия по местам проживания причастных к криминальным схемам служащих, в офисных помещениях структурного подразделения УЗ. Кроме того, следственные действия будут проходить в поездах международного сообщения во время их отправления и прибытия. Просим пассажиров с пониманием отнестись к ситуации и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении Нацполиции.

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Все подробности будут обнародованы после завершения следственных действий.

В каком регионе проходят обыски?

Как информируют в "Укрзализныце", по согласованному "Укрзализныцей" и Национальной полицией плану в г. Киеве и Киевской области продолжаются процессуальные действия. Их цель - остановить деятельность организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках. Проводятся обыски и изъятие вещественных доказательств, опросы и задержания.