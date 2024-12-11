Задержан вражеский агент, который шпионил по артпозициям ВСУ под Славянском, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента военной разведки РФ в Донецкой области. Злоумышленник шпионил за пунктами дислокации и перемещениями Сил обороны Украины, чтобы наводить по ним вражеские удары.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что известно о шпионе?

По данным следствия, фигурантом оказался 39-летний местный безработный, которого российская спецслужба завербовала через соцсети.

Основной его задачей было выяснить позиции ствольной и реактивной артиллерии ВСУ, которая держит под огневым контролем штурмовые группы оккупантов, пытающихся прорваться на Славянском направлении.

Также врага интересовали координаты украинских блокпостов на ключевых автодорогах региона.

Как действовал шпион?

Чтобы собрать разведданные, агент объезжал местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников, а затем "отчитывался" оккупантам.

По данным СБУ, связь с российским гру он осуществлял через "связного". Им оказался бывший житель Лимана, который после временного захвата города присоединился к оккупационным группировкам РФ и сейчас воюет на восточном фронте.

После вражеских обстрелов агент должен был провести доразведку в районах возможных "прилетов" и скорректировать повторные атаки по региону.

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Задержание предателя

Сотрудники СБУ разоблачили предателя и задержали на попытке передачи разведданных агрессору.

Во время обыска у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу Кремля.







Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что задержана вражеская агентка, которая шпионила за защитниками Чернигова.