Последствия вражеских обстрелов Херсонщины: рашисты круглосуточно били по населенным пунктам двух районов. ФОТОрепортаж

В течение суток жилая застройка и гражданская инфраструктура Бериславского и Херсонского районов находились под ударами вражеской армии. Оккупанты били из артиллерии и различных типов БпЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В Херсоне враг сбросил боеприпас на автомобиль местного жителя. В результате взрыва 91-летняя женщина получила осколочное ранение. Пострадавшей оказали медицинскую помощь, состояние ее здоровья среднее, от госпитализации женщина отказалась.

Во двор 50-летнего местного жителя оккупанты сбросили с дрона взрывное устройство в Антоновке. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения обеих нижних конечностей. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Вечером в Корабельном районе Херсона российские военные повредили административное здание ГСЧС, сбросив боеприпас с дрона на крышу здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

В больницу обратился 60-летний житель Антоновки. У мужчины диагностировали осколочное ранение мягких тканей левой лопатки. Травму он получил дома 10-го декабря в результате сброса взрывчатки с вражеского дрона.

Оккупанты беспощадно обстреливали Белозерку из артиллерии. Взрывами в населенном пункте повреждены 12 частных домов. В результате вражеских обстрелов пострадали три человека. У 62-летнего мужчины и 92-летней женщины диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии. Пострадавшим оказана медицинская помощь на месте, они отказались от госпитализации. В тот же день ранения получил 68-летний мужчина, у которого диагностировали ушиб мягких тканей теменной области головы.

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