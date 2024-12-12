Помогали "откосить" от мобилизации за $10 тыс.: На Прикарпатье разоблачены два врача - отец и сын, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

На Прикарпатье двое врачей - отец и сын помогали военнообязанным "откосить" от мобилизации. Стоимость поддельной справки составляла 500 долларов, а комплексная "услуга" стоила 10 тыс. долларов.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"При процессуальном руководстве Ивано-Франковской спецпрокуратуры в сфере обороны Западного региона сообщено о подозрении двум родственникам-врачам из областной клинической и районной больниц в коррупционном преступлении (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что медики за деньги помогали военнообязанным получить фиктивную III группу инвалидности, что позволяло избежать мобилизации. Врачи не просто выдавали фальшивые справки, а организовывали целый "процесс лечения" - оформляли мужчин в стационары, готовили фиктивные документы и предоставляли консультации, как правильно "обосновать" свои диагнозы на медицинских комиссиях. Стоимость одной поддельной справки составляла 500 долларов, а комплексная "услуга" стоила 10 тысяч долларов.

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Так, 58-летнего врача задержали во время передачи оговоренной суммы денег просто "из рук в руки". А его сын, который тоже участвовал в схеме, задержан отдельно. Сейчас они находятся под стражей.





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Во время обысков в их домах и на работе были найдены фальшивые медицинские документы, мобильные телефоны, более 45 тысяч долларов США, 230 тысяч гривен и 660 евро наличными, а также автомобили.

Также продолжаются проверки относительно возможного участия в схеме других лиц, в частности работников бюро медико-социальной экспертизы.