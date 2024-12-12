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Россияне атаковали Степногорск на Запорожье: повреждено несколько домов. ФОТО

Днем 12 декабря российские войска атаковали прифронтовой Степногорск Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

"На фото - изуродованный в результате удара дом в Степногорске. Взрывной волной и обломками повреждены кровли и окна и других домов", - написал он.

обстріл Степногірська 12 грудня

Предварительно, пострадавших нет.

Читайте: В прифронтовой Малой Токмачке Запорожской области до сих пор остаются 16 человек

Автор: 

обстрел (27071) Запорожская область (3072) Васильевский район (37) Степногорск (17)


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Ответных ударов как всегда не будет. Нельзя портить жизнь нацистам россии.
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12.12.2024 15:54 Ответить
 
 