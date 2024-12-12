Россияне атаковали Степногорск на Запорожье: повреждено несколько домов. ФОТО
Днем 12 декабря российские войска атаковали прифронтовой Степногорск Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.
"На фото - изуродованный в результате удара дом в Степногорске. Взрывной волной и обломками повреждены кровли и окна и других домов", - написал он.
Предварительно, пострадавших нет.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий12.12.2024 15:54 Ответить Мне нравится 0
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