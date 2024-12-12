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Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по медучреждению в Запорожье: 11 погибших и 22 раненых. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция на месте попадания вражеской ракеты 10 декабря, работы продолжались более 46 часов.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них есть 5-летняя девочка.

Сообщается, что на месте вражеской атаки в течение почти двух суток непрерывно работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи и другие профильные службы.

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У Запоріжжі авершено аварійно-рятувальну операцію
У Запоріжжі авершено аварійно-рятувальну операцію

Следователи полиции документируют последствия очередного военного преступления оккупантов против гражданского населения. От граждан поступило 120 заявлений о повреждении имущества.

У Запоріжжі авершено аварійно-рятувальну операцію

Удар РФ по Запорожью 10 декабря 2024 года

Как сообщалось, войска РФ днем 10 декабря атаковали Запорожье. В результате обстрела разрушена частная клиника.

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Запорожье (2649) обстрел (27071) Запорожская область (3072) Запорожский район (100) война в Украине (3761)


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Я проти ударів углиб України. Це ж ескалація "конфлікту", СОРРІ, ескалація війни. Дядя Сем не погодиться зі мною ?
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12.12.2024 16:36 Ответить
Споруда капітальна. Били явно прицільно. С...ки !!!
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12.12.2024 17:16 Ответить
 
 