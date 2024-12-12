Завершены аварийно-спасательные работы на месте ракетного удара по медучреждению в Запорожье: 11 погибших и 22 раненых. ВИДЕО+ФОТО

В Запорожье завершена аварийно-спасательная операция на месте попадания вражеской ракеты 10 декабря, работы продолжались более 46 часов.

Об этом в телеграм-канале сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Так, в результате российского ракетного удара по зданию медучреждения погибли 11 человек, еще 22 человека травмированы, среди них есть 5-летняя девочка.



Сообщается, что на месте вражеской атаки в течение почти двух суток непрерывно работали сотрудники ГСЧС, полицейские, кинологи, парамедики, психологи и другие профильные службы.

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