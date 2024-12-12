Зеленский обсудил с командирами батальонов подготовку мобилизованных и снабжение дронами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку военных и обеспечение дронами с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Важны детали о качестве боевой работы, о необходимых условиях для боевых результатов. Главный вопрос - подготовка наших военных", - написал Зеленский.

По словам президента, необходимы изменения в учебных центрах, а также осовременивание этой системы.

"Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи", - пояснил Зеленский.

Также он обсудил с командирами подробнее обеспечение дронами и работу с ними.

"Есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать", - подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что заместитель главы ОП Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.

"Должны достичь максимальных результатов во всех вопросах. Опыт боевых бригад нужно учитывать при принятии решений на всех уровнях", - подытожил глава государства.