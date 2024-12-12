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Новости Фото Война
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Зеленский обсудил с командирами батальонов подготовку мобилизованных и снабжение дронами. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку военных и обеспечение дронами с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады территориальной обороны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

"Важны детали о качестве боевой работы, о необходимых условиях для боевых результатов. Главный вопрос - подготовка наших военных", - написал Зеленский.

По словам президента, необходимы изменения в учебных центрах, а также осовременивание этой системы.

"Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи", - пояснил Зеленский.

Зеленський зустрівся з командирами батальйонів та рот

Также он обсудил с командирами подробнее обеспечение дронами и работу с ними.

"Есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать", - подчеркнул президент.

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Зеленский отметил, что заместитель главы ОП Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.

"Должны достичь максимальных результатов во всех вопросах. Опыт боевых бригад нужно учитывать при принятии решений на всех уровнях", - подытожил глава государства.

Автор: 

Зеленский Владимир (20324) подготовка (226) ВСУ (6579) дроны (3896) Палиса Павел (28) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+12
А ще можна взяти Умерова та Сметаніна, дати їм десяток 120мм. мін, міномет і відправити до Покровська. І відразу звідти, на засідання Кабміну, щоб в обісцяних штанах після розказали про кратно зростаюче виробництво якісних ***********.
Але.... на таке радикальне підвищення рейтингу Потужний не наважиться.
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12.12.2024 18:03
+9
досить показове фото ..

пісюнковий зелідор поклав склав кулачки на геніталіях ..і покладається на татка дерьмака справа
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12.12.2024 18:06
+9
Нараду проводить Єрмак, агент ФСБ, дає вказівки, як швидше здавати території України пуйлу.
Всі задоволені.
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12.12.2024 18:09
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якийсь сюр нах
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12.12.2024 18:02 Ответить
А ще можна взяти Умерова та Сметаніна, дати їм десяток 120мм. мін, міномет і відправити до Покровська. І відразу звідти, на засідання Кабміну, щоб в обісцяних штанах після розказали про кратно зростаюче виробництво якісних ***********.
Але.... на таке радикальне підвищення рейтингу Потужний не наважиться.
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12.12.2024 18:03 Ответить
досить показове фото ..

пісюнковий зелідор поклав склав кулачки на геніталіях ..і покладається на татка дерьмака справа
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12.12.2024 18:06 Ответить
На фото сидять як на поминках. Печиво та цукерки.
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13.12.2024 01:01 Ответить
Нараду проводить Єрмак, агент ФСБ, дає вказівки, як швидше здавати території України пуйлу.
Всі задоволені.
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12.12.2024 18:09 Ответить
чекаємо зустріч із командирами рот і взводів - "серійний ухилянт" потім цей термін зарахує собі в термін служби в армії!
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12.12.2024 18:15 Ответить
Цікаво, а посада секретутки ОПи передбачає допуск до такої інформації, тим більше крота фе-ес-бе? Чи це вже узурпація влади агентами *уйла?!
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12.12.2024 18:21 Ответить
Плотники из студии говноквартал-95 за работой.
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12.12.2024 18:25 Ответить
Два полупокера розповідають військовим як воювати.
Пздц якийсь...
Хлопці і так знають, що після вашого візиту н.і.х.у.я не зміниться.
Хіба що в гіршу сторону.
Зробили фотки і піз.дуй.те назад в бункер мівіну доїдати і грати в теніс.
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12.12.2024 18:35 Ответить
Мабуть спитав, мєльона дронів вистачить, чи ні?
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12.12.2024 18:37 Ответить
Про забезпечення дронами це мабуть натяк щоб Порох ще більше забезпечивав військо.
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12.12.2024 18:48 Ответить
За три роки навчання і орангутанг давав би такі вказівки.
Навчання поповнення до цього часу не вирішена проблема?
Пишуть, 1 млн. дронів вже у військах, а до кінця року буде, ще 200 тисяч. Чомусь не вірю.
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12.12.2024 18:56 Ответить
Після (Зеленський обговорив) ,далі можна не читати.
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12.12.2024 19:08 Ответить
Командирами батальйонів? Чому не взводів? Або взагалі відділень.
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12.12.2024 19:19 Ответить
Бутусов таки до..бав гівнокомандувача...
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12.12.2024 20:52 Ответить
Шо за дичь?
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12.12.2024 22:08 Ответить
А камандіри взводів шо не люди,щоби з ними обговорювати нагальні питання?
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12.12.2024 23:00 Ответить
Річ не у тому, просто це постановка!
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13.12.2024 09:09 Ответить
Хто, кого за собою возить, зеля єрмака, чи навпаки?
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13.12.2024 09:07 Ответить
 
 