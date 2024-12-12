Зеленский обсудил с командирами батальонов подготовку мобилизованных и снабжение дронами. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил подготовку военных и обеспечение дронами с командирами батальонов и рот 65-й и 118-й отдельных механизированных бригад и 128-й отдельной бригады территориальной обороны.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
"Важны детали о качестве боевой работы, о необходимых условиях для боевых результатов. Главный вопрос - подготовка наших военных", - написал Зеленский.
По словам президента, необходимы изменения в учебных центрах, а также осовременивание этой системы.
"Должна быть возможность проходить базовую военную подготовку под руководством инструкторов бригад и командиров, с которыми наши воины будут выполнять боевые задачи", - пояснил Зеленский.
Также он обсудил с командирами подробнее обеспечение дронами и работу с ними.
"Есть все необходимые поручения Кабинету Министров и Министерству обороны по закрытию насущных потребностей подразделений. Говорили и о развитии системы противодействия разведывательным вражеским дронам. Есть успешные результаты, должны их масштабировать", - подчеркнул президент.
Зеленский отметил, что заместитель главы ОП Павел Палиса будет находиться в постоянной коммуникации с боевыми командирами.
"Должны достичь максимальных результатов во всех вопросах. Опыт боевых бригад нужно учитывать при принятии решений на всех уровнях", - подытожил глава государства.
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якийсь сюр нах
Але.... на таке радикальне підвищення рейтингу Потужний не наважиться.
пісюнковий зелідор поклав склав кулачки на геніталіях ..і покладається на татка дерьмака справа
Всі задоволені.
Пздц якийсь...
Хлопці і так знають, що після вашого візиту н.і.х.у.я не зміниться.
Хіба що в гіршу сторону.
Зробили фотки і піз.дуй.те назад в бункер мівіну доїдати і грати в теніс.
Навчання поповнення до цього часу не вирішена проблема?
Пишуть, 1 млн. дронів вже у військах, а до кінця року буде, ще 200 тисяч. Чомусь не вірю.