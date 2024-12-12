Зеленский провел заседание Ставки в Запорожье: Прежде всего – ПВО и стабилизация фронта. ВИДЕО
Президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожье провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.
Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"И именно здесь, прежде всего по ПВО. Стабилизация фронта, достижение наших основных задач по безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого.
И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", - подчеркнул он.
Топ комментарии
+11 Валерий Коломиец #502756
показать весь комментарий12.12.2024 17:24
+9 lammer ya
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+9 Юрій Петрович #301281
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Після втечі?
В туалеті золотий унітаз. Паліво.
А тепер мрієш хоча б про це зі своїм лизоблюдом Си?
Уявляю, якби на його місці був "якийсь дурачок"
здачуоборону Донецької області вже організував.
Тепер узявся за Запоріжжя - треба ж виконати наказ з кремля і "звільнити нові території РФ".