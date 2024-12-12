Зеленский провел заседание Ставки в Запорожье: Прежде всего – ПВО и стабилизация фронта. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожье провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"И именно здесь, прежде всего по ПВО. Стабилизация фронта, достижение наших основных задач по безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого.

И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", - подчеркнул он.

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