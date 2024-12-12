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Зеленский провел заседание Ставки в Запорожье: Прежде всего – ПВО и стабилизация фронта. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожье провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства заявил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"И именно здесь, прежде всего по ПВО. Стабилизация фронта, достижение наших основных задач по безопасности. Нам нужен настоящий мир, а значит, мы должны быть действительно сильными именно для этого.

И должны делать все, чтобы каждый день приближал нас к миру", - подчеркнул он.

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Автор: 

Запорожье (2649) Зеленский Владимир (20324) Запорожская область (3072) Ставка (126) Запорожский район (100) война в Украине (3761)


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Топ комментарии
+11
ПОТУЖНИЙ СТАБІЛІЗАТОР...
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12.12.2024 17:24
+9
Попутно заїхав до підрядників будівництва "фортифікацій", забрав свій відсоток відкатів...
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12.12.2024 17:19
+9
великий засідатель
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12.12.2024 17:22
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Попутно заїхав до підрядників будівництва "фортифікацій", забрав свій відсоток відкатів...
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12.12.2024 17:19 Ответить
Угу... Цікаво цей вагон з середини ми побачимо тоді ж коли й Межигір'я?
Після втечі?
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12.12.2024 17:20 Ответить
А почему не в туалете?
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12.12.2024 22:12 Ответить
Вчиш вчиш - одні двійки...
В туалеті золотий унітаз. Паліво.
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12.12.2024 22:25 Ответить
Кацапів шо вже не спинити?
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12.12.2024 17:20 Ответить
На земній кулі не має місця щоби заховатися від людського гніву.
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12.12.2024 17:21 Ответить
великий засідатель
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12.12.2024 17:22 Ответить
ПОТУЖНИЙ СТАБІЛІЗАТОР...
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12.12.2024 17:24 Ответить
Твої ставки це повна ср@ка і ти разом з ними.
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12.12.2024 17:24 Ответить
Так проСирський фронт стабілізував-стабільно відходимо..
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12.12.2024 17:25 Ответить
Так тиж, неголане ..... та ........ вже після Авдіївки казав шо стабілізував фронт!?
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12.12.2024 17:27 Ответить
Ти ж зняв Залужного, тому що тобі саме й не подобалась стабілізація на фронті !
А тепер мрієш хоча б про це зі своїм лизоблюдом Си?
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12.12.2024 17:32 Ответить
Мамкін стабілізатор і ППОшник... А ще, до речі, і Великий Гігаватник всесвіту...
Уявляю, якби на його місці був "якийсь дурачок"
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12.12.2024 17:32 Ответить
Ти ж вже "стабілізував фронт", дебіл гундосий? Недостабілізував тоді, чи що?
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12.12.2024 17:33 Ответить
Сподіваюся всі зрозуміли, яке буде наступне місто, після Покровська....
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12.12.2024 17:33 Ответить
Вочевидь, Зеленський здачуоборону Донецької області вже організував.
Тепер узявся за Запоріжжя - треба ж виконати наказ з кремля і "звільнити нові території РФ".
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12.12.2024 17:33 Ответить
нагадало:кто шагает дружно в ряд? "стабилизаторов" отряд
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12.12.2024 17:37 Ответить
і скільки ППО було передано прифронтовому Запоріжжю?...
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12.12.2024 17:39 Ответить
Коли вже скінчится це безграмотне керуваня країною.
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12.12.2024 17:41 Ответить
Минулого разу тривало 70 років.
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12.12.2024 18:12 Ответить
Тоді грамотні люди були, але їх стримувала дурацька концепція існування держави.
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12.12.2024 18:20 Ответить
Так...Голодомори, Репресії та депортації грамотно робили. Вдячні українці за це росіян захищали та абустраівалі.
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12.12.2024 18:25 Ответить
Зебіли, правда ж оКуєний з цього дурноплига головком, чи з таким же успіхом ставку міг проводити рандомний таксист із Тернополя, чи конюх з Хацапетівки? (Хай пробачать мені конюхи і таксисти)
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12.12.2024 17:43 Ответить
воно вже кудись тікае....хай би і не повертался
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12.12.2024 17:51 Ответить
#уйовий знак. Будемо сподіватися, що цей (нелигітимний ) біданосець нічого поганого там не принесе ♧♧♧♧♧♧♧
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12.12.2024 17:52 Ответить
Я так розумію, що всю ставку, обслуговування, охорону і т.д. з Київа повезли до Запоріжжя, а потом знов до Київа. І на віщо. Не всі отримали посвідчення учасника БД....
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12.12.2024 17:54 Ответить
Це для стабілізації фронту зелені шмарклі зіпсували погоду?
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12.12.2024 18:57 Ответить
Могли б вже сценаристи Смарагденьского розширити кругозір, та вивчити якісь нові фразочки.
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12.12.2024 19:22 Ответить
Він просто уйоб0к, який піклується тільки за свій рейтинг і не сприймає ніякої критики, або агент *********. Іншого пояснення його діям і отриманим результатам дати не можна.
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12.12.2024 19:36 Ответить
Шо, гундос, я был прав, после Покровска Запорожье?
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12.12.2024 21:04 Ответить
Ставочнік зелений як ти вже всіх зає-в
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13.12.2024 08:06 Ответить
 
 