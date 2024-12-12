В течение дня оккупанты атаковали Херсон дронами и артиллерией: 1 человек погиб, 2 ранены, повреждены дома. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение 12 декабря российская армия атаковала дронами Херсон и область: один человек погиб, двое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Херсонской области.

Под процессуальным руководством органов прокуратуры Херсонской области начато расследование фактов совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

"12 декабря российские военные в очередной раз обстреляли населенные пункты Херсонщины, используя артиллерию и беспилотники. По состоянию на 17:30 известно о погибшем мужчине и двух пострадавших среди гражданского населения", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, 67-летний мужчина погиб в Днепровском районе Херсона вследствие сброса взрывчатки с вражеского дрона.

В результате атак в областном центре ранения получили 54-летний мужчина и 51-летняя женщина.







Отмечается, что вражескими обстрелами повреждено не менее 15 гражданских объектов, среди которых частные и многоквартирные дома, здания частных и государственных учреждений, автомобили и тому подобное.