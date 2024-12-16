Украина и Чехия завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для дронов. ФОТО
Украина совместно с чешской компанией PBS успешно завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для беспилотников.
Об этом сообщил управляющий директор двигателестроительной компании PBS Group Павел Чехал, информирует Цензор.НЕТ.
Этот двигатель стал результатом сотрудничества украинского государственного предприятия "Івченко-Прогрес" и чешской компании PBS Group, которая объявила о готовности к серийному производству в начале 2025 года.
Разработанный двигатель, впервые представленный в июле этого года на авиашоу в Фарнборо, оптимизирован для военных и технологических нужд. Серийное производство AI-PBS-350 разворачивается как в Украине, так и на мощностях PBS в Чехии, с перспективой экспорта продукции на мировые рынки.
Потенциал и перспективы
Чешская компания PBS Group отмечает стремительный рост производства реактивных двигателей - на 300% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Планируется выход на годовое производство в тысячи единиц, в частности через кооперацию с новыми рынками, такими как США и Индия.
Несмотря на международные перспективы, приоритетом остается обеспечение потребностей Украины.
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петербурзіпетрограді! Двигун "ВСУ" - вспомагательная сіловая установка
На цьому двигуні до сих пір немає механічних важелів керування а тільки електронні - і в разі виходу із ладу РДЦ (скорочено) він перетворюється умовно на "кучку металолому"
США:
- AGM-158 JASSM зі злітною вагою близько 1000 кг з яких на бойову частина 450 кг використовується Teledyne CAE J402-CA-100 на близько 2900 Н.
- Tomahawk зі злітною вагою 1300 кг та аналогічною бойовою частиною - F107-WR-402 з тягою 3100 Н.
- норвезькій NSM: 120 кг - БЧ, встановлено Microturbo TRI-40 з потужністю від 2500 Н до 3300 Н.
Дай то Боже щоб усе пішло в правильному напрямку.
- ми не знаємо комерційної долі у цьому проекті ''Івченко-Прогрес''.
- ми не знаємо в яких відсотках розподілені авторські права.
- ми не знаємо відсотків локалізації виробництва в Чехії і Україні.
- ми не знаємо планів по об'ємах виробництва в Чехії і Україні.
Єдине, що можна точно сказати - даний реактивний двигун для безпілотників в умовах ******** війни є мега-перспективним.
Саме тому я і написав на початку:
''Дай то Боже щоб усе пішло в правильному напрямку''.
Щоб знову прилетіли ракети ?
Після ось таких "гарних" новин прилітають "привітання від сусідів".
Вже нічого не залишилося. ....