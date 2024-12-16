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Украина и Чехия завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для дронов. ФОТО

Украина совместно с чешской компанией PBS успешно завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для беспилотников.

Об этом сообщил управляющий директор двигателестроительной компании PBS Group Павел Чехал, информирует Цензор.НЕТ.

Україна та Чехія розробили реактивний двигун AI-PBS-350 для дронів

Этот двигатель стал результатом сотрудничества украинского государственного предприятия "Івченко-Прогрес" и чешской компании PBS Group, которая объявила о готовности к серийному производству в начале 2025 года.

Разработанный двигатель, впервые представленный в июле этого года на авиашоу в Фарнборо, оптимизирован для военных и технологических нужд. Серийное производство AI-PBS-350 разворачивается как в Украине, так и на мощностях PBS в Чехии, с перспективой экспорта продукции на мировые рынки.

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Потенциал и перспективы

Чешская компания PBS Group отмечает стремительный рост производства реактивных двигателей - на 300% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Планируется выход на годовое производство в тысячи единиц, в частности через кооперацию с новыми рынками, такими как США и Индия.

Несмотря на международные перспективы, приоритетом остается обеспечение потребностей Украины.

Україна та Чехія розробили реактивний двигун AI-PBS-350 для дронів

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Топ комментарии
+7
ну і нафіга про це пашталакати на увесь світ ???
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16.12.2024 14:45
+6
От чим треба було займатися 30 років, но у "крепкіх хозяйственіков" були інші пріоритети, "вкрав і втік"...
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16.12.2024 14:53
+4
а тепер буде двигун бо_невтік)))
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16.12.2024 15:03
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"АІ" - це не допоміжна СУ, яка на літаках використовується?
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16.12.2024 14:44 Ответить
Вся лінійка двигунів від Івченко-Прогрес мають цю абревіатуру
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16.12.2024 15:22 Ответить
відстав я від життя....
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16.12.2024 15:24 Ответить
... зустрічав інфу на сайті "Мотор-Січ" і думав, що це розробка хероя не України богуслаєва...
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16.12.2024 15:34 Ответить
Деякі розробки Івченко-Прогрес робив для Мотор Січ. Але Івченко-Прогрес розробляв і двигун до Акінчі наприклад
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16.12.2024 16:00 Ответить
по не перевірених джерелах Аі-450 був розробкою рашки десь в петербурзі петрограді! Двигун "ВСУ" - вспомагательная сіловая установка
На цьому двигуні до сих пір немає механічних важелів керування а тільки електронні - і в разі виходу із ладу РДЦ (скорочено) він перетворюється умовно на "кучку металолому"
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16.12.2024 16:08 Ответить
Не читайте на заборі. Почитайте саму https://dfnc.ru/c109-novosti-5/motory-v-budushchee/ почвару. В 11-15 роках воно десятки таких інтерв'ю давало. На тему "я продам все с потрохами, тільки дайте кілька мільйонів доларів". І таки продав. І розробки, креслення, штампи і обладнання для лопаток двигунів. Рабів своїх до крупськограда продав. Двигуни для Ми-28 та Ка-52 навіть в січні та лютому 2022 нашими Русланами оптом через Відень продавав. І тільки після цього СБУ його "помітили".
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16.12.2024 16:24 Ответить
я не про це!
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16.12.2024 16:31 Ответить
ну і нафіга про це пашталакати на увесь світ ???
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16.12.2024 14:45 Ответить
... щоб вороги боялися!
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16.12.2024 14:49 Ответить
От чим треба було займатися 30 років, но у "крепкіх хозяйственіков" були інші пріоритети, "вкрав і втік"...
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16.12.2024 14:53 Ответить
а тепер буде двигун бо_невтік)))
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16.12.2024 15:03 Ответить
Nu do 2019ava godikov tri i zanimalis mnogim , a patom nastal asfaltovii period ...🤡
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16.12.2024 15:54 Ответить
Всі ці здобутки були втрачені ще в 90х - 2000х, до кловунів майже нічого не дожило.
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16.12.2024 16:38 Ответить
Стугна, Вільха, Богдана, Грім2, Нептун, але головнокомандувач гундосика в 2021 році заявив, що 80 ракет до Вільхи на всю країну то забагато. Так, що не треба *******, дядьку
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16.12.2024 16:55 Ответить
Я кажу про високотехнологічне виробництво, літаків, ракетних двигунів, самих ракет, про розвиток Української наукової школи, чи хоча б її збереження. Багато було зроблено, чи закуплено для ЗСУ літаків, чи ракет, чи двигунів до них за 30 років незалежності? Жодного. Так до чого тут ваш стогін? Виходить ЗЕ вам все поламав. Ні, все вже було зруйновано до нього, ще при Кучмі та Ющенко, Яник хотів би щось вкрасти, так нічого вже не було, і все всіх влаштовувало, а тут знайшли собі індульгенцію, ЗЕ,ЗЕ,ЗЕ, у всьому винен, скажіть ще що це Марсіани за нього проголосували...
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16.12.2024 17:10 Ответить
Sergii Ustim , ruski , u tebia loshka s kruzhki tarchit ...Shtirlic spalilsa 🤣🤣🤣
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16.12.2024 20:55 Ответить
З тебе дурник стирчить, це нормально.
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16.12.2024 21:40 Ответить
350 ньютонов?
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16.12.2024 15:20 Ответить
https://www.pbs.cz/en/Products/Aerospace/Aircraft-Engines/Jet-engine-AI-PBS-1 3400N
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16.12.2024 15:25 Ответить
Да, нашел характеристики. Один двигатель может потянуть крылатую ракету более тонны. Очень нужно, и массовкой, не единичными экземплярами.
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16.12.2024 18:43 Ответить
Він має тягу у 3400 Н
США:
- AGM-158 JASSM зі злітною вагою близько 1000 кг з яких на бойову частина 450 кг використовується Teledyne CAE J402-CA-100 на близько 2900 Н.
- Tomahawk зі злітною вагою 1300 кг та аналогічною бойовою частиною - F107-WR-402 з тягою 3100 Н.
- норвезькій NSM: 120 кг - БЧ, встановлено Microturbo TRI-40 з потужністю від 2500 Н до 3300 Н.
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17.12.2024 16:37 Ответить
З таким двигуном у нас вимальовуються гарні перспективи.
Дай то Боже щоб усе пішло в правильному напрямку.
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16.12.2024 15:27 Ответить
Не в нас а в чехів. Це вони його в серію запустять
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16.12.2024 16:05 Ответить
Однозначно так стверджувати за матеріалами даної статті не коректно:
- ми не знаємо комерційної долі у цьому проекті ''Івченко-Прогрес''.
- ми не знаємо в яких відсотках розподілені авторські права.
- ми не знаємо відсотків локалізації виробництва в Чехії і Україні.
- ми не знаємо планів по об'ємах виробництва в Чехії і Україні.
Єдине, що можна точно сказати - даний реактивний двигун для безпілотників в умовах ******** війни є мега-перспективним.
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16.12.2024 16:19 Ответить
Я напевне песиміст. Якщо глянути на резюме КБ, то там є реактивні двигуни для безпілотників, наприклад AI-450 і для ракет - АІ-35 і що, багато ракет в нас є?
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16.12.2024 16:49 Ответить
А ось тут ви, на жаль, маєте рацію.
Саме тому я і написав на початку:
''Дай то Боже щоб усе пішло в правильному напрямку''.
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16.12.2024 17:04 Ответить
Це ті, що продовжують постачати двигуни в рашу? https://leave-russia.org/uk/pbs-velka-bites
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16.12.2024 17:07 Ответить
Не має (і не було) в них двигунів. До тепер. Лише банальні як лопата двигунці для авіамодельок і малих БПЛА. Зі страшенним жором пального та смішним ресурсом. Тому доля Івченко - Прогрес ту точно велика. Мабуть уся жарка частина з МС-400 для Нептунів. А двигуни в зборі ми сами поставляли.
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16.12.2024 17:22 Ответить
Мотор-Січ, на чолі з https://m.antikor.com.ua/ru/articles/614373-vjacheslav_boguslaev__strategicheski_vygodnyj_putinu_predatelj._novye_epizody_proslushok потворою
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16.12.2024 17:24 Ответить
Судя по габаритам это двигуны не для беспилотников близких по габаритам к Шахедам, а для крылатых ракет типа Томогавк или Калибр.
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16.12.2024 17:24 Ответить
Так. Це аналог Williams F107 з Топорів. Або нашого Р95-300. Яких кучмо сотні штук віддав кацапам. За борги за газ. Який сам же і *******.
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16.12.2024 17:39 Ответить
Цією публікацією скільком людям ви підписали смертельний вирок?
Щоб знову прилетіли ракети ?
Після ось таких "гарних" новин прилітають "привітання від сусідів".
Вже нічого не залишилося. ....
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17.12.2024 09:03 Ответить
Чи пара розвідників гру рф знайдуть того чеха, або взагалі будуть встроювати своїх на підприємство.
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17.12.2024 20:25 Ответить
 
 