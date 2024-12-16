Украина и Чехия завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для дронов. ФОТО

Украина совместно с чешской компанией PBS успешно завершили разработку реактивного двигателя AI-PBS-350 для беспилотников.

Об этом сообщил управляющий директор двигателестроительной компании PBS Group Павел Чехал, информирует Цензор.НЕТ.

Этот двигатель стал результатом сотрудничества украинского государственного предприятия "Івченко-Прогрес" и чешской компании PBS Group, которая объявила о готовности к серийному производству в начале 2025 года.

Разработанный двигатель, впервые представленный в июле этого года на авиашоу в Фарнборо, оптимизирован для военных и технологических нужд. Серийное производство AI-PBS-350 разворачивается как в Украине, так и на мощностях PBS в Чехии, с перспективой экспорта продукции на мировые рынки.

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Потенциал и перспективы

Чешская компания PBS Group отмечает стремительный рост производства реактивных двигателей - на 300% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом. Планируется выход на годовое производство в тысячи единиц, в частности через кооперацию с новыми рынками, такими как США и Индия.

Несмотря на международные перспективы, приоритетом остается обеспечение потребностей Украины.

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