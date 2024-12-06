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Новости
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Более 8 млн евро на дроны для ВСУ собрали волонтеры из Чехии

Дрон

Группа чешских волонтеров Skupina D в рамках инициативы Drony Nemesis собрала более 203,7 миллиона крон (более 8 млн евро) на дроны для Вооруженных Сил Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ на сайт Drony Nemesis.

На сайте указано, что этой суммы достаточно для закупки 20 тысяч FPV-дронов. Приобретено уже 15 тыс., из которых 12 тыс. уже передано украинской армии, еще 3 тыс. доставят до Рождества.

Сбор был объявлен за два дня до Рождества прошлого года. "Солидарность чехов радует", - прокомментировал на пресс-конференции в Праге результат сбора один из основателей группы, известный в Чехии актер Ондржей Ветхи, напомнив, что первоначальной целью было собрать 100 миллионов крон.

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Также активисты представили на этой неделе новый проект "Операция Справедливое возмездие", цель которого собрать средства для закупки 100 тонн пластиковой взрывчатки и других инженерных и пиротехнических материалов для ВСУ. На счет уже поступило около 84 тысячи крон, на них можно закупить около 42 кг взрывчатки. Ее передадут украинским защитникам через посольство Украины в Праге.

Название Skupina D напоминает о специальной группе D, которая была создана в 1941 году в Великобритании для подготовки чехословацких парашютистов.

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Чехия (1703) волонтеры (2632) дроны (3869)


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волонтери Чехії - то є друзі! + бібіних дронів чекаємо десь
на 1000000 до 31 грудня..
бубіне слово, потужне, єдне і стійке!
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06.12.2024 02:01 Ответить
потужний гундосик проквакає що то його заслуга, бо це він доручив послам організувати взаємодію
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06.12.2024 03:54 Ответить
Дякуємо ВАМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.12.2024 05:24 Ответить
Живучи в Чехії розумію що ви ******* про їх солідарність,от етнічні українці і біженці що вже по 3роки ******* на заводах не вилазять от вірю що скидали.
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07.12.2024 03:23 Ответить
 
 