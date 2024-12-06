Более 8 млн евро на дроны для ВСУ собрали волонтеры из Чехии
Группа чешских волонтеров Skupina D в рамках инициативы Drony Nemesis собрала более 203,7 миллиона крон (более 8 млн евро) на дроны для Вооруженных Сил Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ на сайт Drony Nemesis.
На сайте указано, что этой суммы достаточно для закупки 20 тысяч FPV-дронов. Приобретено уже 15 тыс., из которых 12 тыс. уже передано украинской армии, еще 3 тыс. доставят до Рождества.
Сбор был объявлен за два дня до Рождества прошлого года. "Солидарность чехов радует", - прокомментировал на пресс-конференции в Праге результат сбора один из основателей группы, известный в Чехии актер Ондржей Ветхи, напомнив, что первоначальной целью было собрать 100 миллионов крон.
Также активисты представили на этой неделе новый проект "Операция Справедливое возмездие", цель которого собрать средства для закупки 100 тонн пластиковой взрывчатки и других инженерных и пиротехнических материалов для ВСУ. На счет уже поступило около 84 тысячи крон, на них можно закупить около 42 кг взрывчатки. Ее передадут украинским защитникам через посольство Украины в Праге.
Название Skupina D напоминает о специальной группе D, которая была создана в 1941 году в Великобритании для подготовки чехословацких парашютистов.
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