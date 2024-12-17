Зеленский прибыл во Львов: почтил память павших воинов на Марсовом поле. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов, где почтил память павших воинов на Марсовом поле.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Львов. Марсово поле. Вечное уважение и благодарность украинским воинам, которые отдали свою жизнь ради нашей независимости", - говорится в сообщении.
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ААА! Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує!
Він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність
Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки
Юрій Бойко: "Всі мають підтримувати чинну владу".
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cm2ekd2gexxo