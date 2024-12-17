РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9661 посетитель онлайн
Новости Фото Война
3 525 25
Зеленский (19064) Львов (4507) Львовская область (40) Львовский район (15)

Зеленский прибыл во Львов: почтил память павших воинов на Марсовом поле. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский прибыл во Львов, где почтил память павших воинов на Марсовом поле.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Львов. Марсово поле. Вечное уважение и благодарность украинским воинам, которые отдали свою жизнь ради нашей независимости", - говорится в сообщении.

Также читайте: Решение о переговорах с РФ должен принимать президент Зеленский, - Белый дом

Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Зеленський прибув до Львова: вшанував пам'ять полеглих воїнів на Марсовому полі.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
показать весь комментарий
17.12.2024 13:14
+9
До Курахова або Покровськи з'ізди, щур.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:16
+9
Народжене тільки плюндрувати все святе, шанувати ніяк не може.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шановні мешканці славетного міста Львів! Не ігноруйте, будь-ласка, сигнали повітряної тривоги особливо у цей нелегкий час і ще добу-дві після того, як поїде цей бідоносець. Бережіть себе!
показать весь комментарий
17.12.2024 13:13 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 13:14 Ответить
До Курахова або Покровськи з'ізди, щур.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:16 Ответить
Який же він величний! Я завжди вклоняюсь перед величчю.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:16 Ответить
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
показать весь комментарий
17.12.2024 14:00 Ответить
Дякую!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:30 Ответить
Та це не мені. Це ось цьому величному блакитному наріку - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
показать весь комментарий
17.12.2024 15:38 Ответить
Народжене тільки плюндрувати все святе, шанувати ніяк не може.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:17 Ответить
Мене завжди дивувала якась алогічна потреба ходити на цвинтар і "говорити з мертвими" які вже давно згнили і яким абсолютно все пофіг. Право на поховання тіла може й є у особливо видатних громадян в якомусь національному пантеоні. А мільйони гектарів під цвинтарі це нормально? Вся країна в могилах і на них вже давно ніхто уваги не звертає. У нас де не копни всюди кістки. Але так всюди! Як казала моя бабуся "Якби люди не мерли то небо б підперли." ... Матір я спалив в крематорії. Урна з її прахом стоїть у мене на полиці в бібліотеці. Очікує на появу сервісу як в Японії, де прах під величезним тиском пресують в штучний алмаз... Для того щоб згадувати близьких цвинтар не потрібен. Зовсім. Він потрібний попам і могильщикам для особистого збагачення...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:17 Ответить
А де львів'яни? На фото військові і він. Боїться?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:20 Ответить
Ні. Він безстрашний. Це львів'яни бояться його
показать весь комментарий
17.12.2024 13:45 Ответить
Совкових окупантів викопали, а назву залишили.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:22 Ответить
Преступника всегда тянет на место преступления
показать весь комментарий
17.12.2024 13:33 Ответить
В искренность и патриотичность зеледента верить нельзя. Что же он на самом деле забыл во Львове?. Может перед отправкой в очередное турне?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:49 Ответить
На Брюссель пиляє. На самміт найвеличніших лідорів...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:56 Ответить
Щоб ти вже здох. Тільки як непоьріб прикопати.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:53 Ответить
А де мордатий чувак у темно-смарагдовій піжамі?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:55 Ответить
подалі від фронта
поближче до кухні
показать весь комментарий
17.12.2024 13:59 Ответить
Ірина Геращенко:

ААА! Бойко вийшов з СБУ і заявив, що під радикалами він в жодному разі не мав на увазі Зеленського і слуг, яких в повному обсязі підтримує!
Він мав на увазі виключно Порошенка і Європейську Солідарність

Тобто, коаліція слуг і ОПЗЖ і далі працює і вже й не приховує своєї спайки

Юрій Бойко: "Всі мають підтримувати чинну владу".

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cm2ekd2gexxo
показать весь комментарий
17.12.2024 14:14 Ответить
Нагадало.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:10 Ответить
дивися гандон - це твої заслуги
показать весь комментарий
17.12.2024 15:41 Ответить
А дерьмак?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:25 Ответить
Жовто-блакитні цвинтарі - то результати злочинного продажного і бездарного керівництва і командування зеленої банди. Прийшов полюбуватися і пофоткатися, падло...
показать весь комментарий
17.12.2024 17:01 Ответить
Щоб ти здох,цинічний ВИРОДОК!
показать весь комментарий
17.12.2024 18:30 Ответить
 
 