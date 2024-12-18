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обстрел (25795) Черниговская область (26) Новгород-Северский район (6)

Войска РФ обстреляли Черниговщину: погиб мужчина. ФОТО

Накануне вечером войска РФ в очередной раз обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате вражеского попадания в частный дом погиб 74-летний пенсионер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, на месте происшествия полицейские собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов.

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Обстріл Чернігівщини 17 грудня
Обстріл Чернігівщини 17 грудня

По факту обстрела полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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Знову Семенівка. Кляті кацапи
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18.12.2024 14:01 Ответить
 
 