Войска РФ обстреляли Черниговщину: погиб мужчина. ФОТО
Накануне вечером войска РФ в очередной раз обстреляли пограничную Семеновскую громаду Новгород-Северского района на Черниговщине. В результате вражеского попадания в частный дом погиб 74-летний пенсионер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, на месте происшествия полицейские собрали доказательства очередного военного преступления оккупантов.
По факту обстрела полицейские расследуют уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
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bazil rejestrowyj
показать весь комментарий18.12.2024 14:01 Ответить Мне нравится 0
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