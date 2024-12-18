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Трагически погибла харьковская волонтер и писательница Евгения Духопельникова. ФОТО

Трагически погибла харьковская волонтер и писательница Евгения Духопельникова, которая помогала украинским воинам со времен АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ее гибели сообщается на фейсбук-странице Духопельниковой.

"Женя сегодня ночью трагически погибла. Я полсуток не могу осознать этот факт", - написала в фейсбуке военная Екатерина Бережная.

Где и при каких обстоятельствах это произошло, она не уточнила и призвала сейчас не беспокоить семью.

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Євгенія Духопельникова

Для желающих поддержать семью финансово, Бережная оставила реквизиты:

4441111032657847 карта мужа Духопельниковой Михаила Черника.
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RIP
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18.12.2024 09:54 Ответить
Царство Небесне і зо Святими упокій ...
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18.12.2024 09:58 Ответить
Вічна Память..Співчуваємо рідним загиблої...
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18.12.2024 10:09 Ответить
Нажаль втрачаємо людей, добрих, гарних, розумних, патріотів, найкращих, за спинами яких добре себе почувають гниди.
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18.12.2024 10:11 Ответить
Вічна Пам"ять та Царство Небесне...
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18.12.2024 11:03 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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18.12.2024 12:31 Ответить
Це просто неймовірно сумна новина... Загибель такої людини - велика втрата. Таких людей важко замінити, і це ще раз підкреслює, наскільки непередбачуване і болюче наше сьогодення. Спочивай з миром
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19.12.2024 21:49 Ответить
 
 