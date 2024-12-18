Трагически погибла харьковская волонтер и писательница Евгения Духопельникова. ФОТО

Трагически погибла харьковская волонтер и писательница Евгения Духопельникова, которая помогала украинским воинам со времен АТО.

Как информирует Цензор.НЕТ, о ее гибели сообщается на фейсбук-странице Духопельниковой.

"Женя сегодня ночью трагически погибла. Я полсуток не могу осознать этот факт", - написала в фейсбуке военная Екатерина Бережная.

Где и при каких обстоятельствах это произошло, она не уточнила и призвала сейчас не беспокоить семью.

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Для желающих поддержать семью финансово, Бережная оставила реквизиты:

4441111032657847 карта мужа Духопельниковой Михаила Черника.