Зеленский поздравил волонтеров: Спасибо за то, что защищаете Украину. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.
"Украинцы со всех частей нашей страны, друзья из многих государств, неравнодушные сердца, которые преодолевают все. Сегодня Международный день волонтера. Людей, которые объединяют других и этим помогают спасти всех. Спасибо за то, что защищаете Украину. Слава Украине!", - написал президент.
Он подчеркнул, что благодарен каждому, кто помогает украинской армии и людям на протяжении всей войны.
Напомним, ранее "Укрпошта" презентовала благотворительный почтовый набор "Країна волонтерів", посвященный Международному дню волонтера, который ежегодно отмечают 5 декабря.
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"Ибо сам я не успеваю и защищать и грабить.Но раз вы уже защищаете,то мне остаётся только грабить.Дякую,дуже дякую"-додав він подумки.