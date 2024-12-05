Зеленский поздравил волонтеров: Спасибо за то, что защищаете Украину. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

"Украинцы со всех частей нашей страны, друзья из многих государств, неравнодушные сердца, которые преодолевают все. Сегодня Международный день волонтера. Людей, которые объединяют других и этим помогают спасти всех. Спасибо за то, что защищаете Украину. Слава Украине!", - написал президент.

Он подчеркнул, что благодарен каждому, кто помогает украинской армии и людям на протяжении всей войны.

Напомним, ранее "Укрпошта" презентовала благотворительный почтовый набор "Країна волонтерів", посвященный Международному дню волонтера, который ежегодно отмечают 5 декабря.