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Зеленский поздравил волонтеров: Спасибо за то, что защищаете Украину. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил волонтеров с Международным днем волонтера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу президента Украины.

"Украинцы со всех частей нашей страны, друзья из многих государств, неравнодушные сердца, которые преодолевают все. Сегодня Международный день волонтера. Людей, которые объединяют других и этим помогают спасти всех. Спасибо за то, что защищаете Украину. Слава Украине!", - написал президент.

Он подчеркнул, что благодарен каждому, кто помогает украинской армии и людям на протяжении всей войны.

Напомним, ранее "Укрпошта" презентовала благотворительный почтовый набор "Країна волонтерів", посвященный Международному дню волонтера, который ежегодно отмечают 5 декабря.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) поздравление (1057) волонтеры (2630)


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Топ комментарии
+14
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05.12.2024 13:19
+9
Вітає жаба, яка жодної своєї копійки на Армію не дала.
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05.12.2024 13:25
+5
шкода, що вони не можуть захистити від чиновників
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05.12.2024 13:18
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шкода, що вони не можуть захистити від чиновників
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05.12.2024 13:18 Ответить
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05.12.2024 13:19 Ответить
Яке воно вдячне, наше іЗемрудне .
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05.12.2024 13:22 Ответить
Двоє розмовляють - а шо таке подяка? -- ти в коня бачив? - так! - а це ше більшии
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05.12.2024 13:22 Ответить
Утирок.
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05.12.2024 13:23 Ответить
Вітає жаба, яка жодної своєї копійки на Армію не дала.
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05.12.2024 13:25 Ответить
Ви забагато хочете. Аби воно хоч не крало.
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05.12.2024 13:39 Ответить
Фу **** смарагдова! Щоб йому язик відсох!
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05.12.2024 13:52 Ответить
Потужний та унікальний президент. Такого, певно, німає ніде у світі.
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05.12.2024 13:53 Ответить
Бо клоуни виступають у цирку в інших країнах. А у нас більшості захотілось мати цирк кожного дня аж п'ять років. Проте отримали не цирк, а партію клоунів і війну у хаті.
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05.12.2024 14:11 Ответить
Нет смысла зелю дерьмом поливать . Помогите пацанам на фронте деньгами на дроны .
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05.12.2024 13:54 Ответить
Доки ще залишилось 10% ідіотів, то його треба не тільки поливати, а ще й мочити ... в його ж лайні.
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05.12.2024 14:14 Ответить
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05.12.2024 14:06 Ответить
А таки розуміє, що зайвий у цій країні після імітації кипучої діяльності. Проте пручається як віслюк. Не бажає просто так йти з посади. Йому треба все розвалити. Щоб спостерігати з Ростова на своє "кіно на дроті". Українці, може треба встати на коліна перед Лідором, і попросити як слід, щоб залишив країну у спокої ?
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05.12.2024 14:19 Ответить
Спасибо за то, что защищаете Украину ....
"Ибо сам я не успеваю и защищать и грабить.Но раз вы уже защищаете,то мне остаётся только грабить.Дякую,дуже дякую"-додав він подумки.
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05.12.2024 14:31 Ответить
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05.12.2024 14:35 Ответить
Іди до дупи...
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05.12.2024 17:09 Ответить
Якщо волонтери захищають, то постає логічне запитання, що ти робиш ?
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05.12.2024 20:02 Ответить
 
 