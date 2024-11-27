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"Укрпочта" анонсировала выпуск марки "Страна волонтеров": эскиз выбирали украинцы. ФОТО

Новый почтовый набор от "Укрпочты" посвящен украинским волонтерам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".

Країна волонтерів

Выпуск ко Дню волонтера

"Укрпочта" презентовала благотворительный почтовый набор "Страна волонтеров", посвященный Международному дню волонтера, который ежегодно отмечается 5 декабря.

"С 2014 года волонтерское движение стало неотъемлемой частью борьбы Украины за свободу. Это многотысячная армия неравнодушных людей, которые под звуки сирен и в условиях постоянной опасности плетут маскировочные сетки, собирают донаты, закупают дроны, тепловизоры и бронежилеты для фронта, доставляют лекарства, помогают пострадавшим от войны, эвакуируют детей и поддерживают защитников", - подчеркнула пресс-служба.

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Как выбирали дизайн марки

Автора эскиза для марки выбрали во время всеукраинского конкурса, который стартовал 12 сентября. Победительницей стала Анастасия Бондарец, которая ранее создала дизайн марки "Добрый вечер, мы из Украины". Ее новая работа изображает волонтерскую машину, загруженную помощью, которая мчится к тем, кто в ней нуждается.

Другие работы финалистов конкурса использовали для создания художественных конвертов, карточек и презентационной папки. Общий тираж набора "Страна волонтеров" составил 300 тысяч марок. Приобрести набор можно будет со 2 декабря в отделениях "Укрпочты" и на ее официальном сайте. Часть средств от продажи направят на благотворительность.

Напомним, ранее Национальный банк Украины вместе с "Укрпочтой" выпустили памятную монету, посвященную 100-летию со дня основания "Украинского Радио" - старейшего вещателя в Украине.

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Автор: 

Укрпочта (310) волонтеры (2632) марка (33)


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Топ комментарии
+6
А коли буде ескіз "Зе -геть" як бажають 61% українців

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.

Або ескіз "Велике марадерство" ?
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27.11.2024 13:30
+5
ПРИТУЛУ на марку.
У кардігані від ЛуіВітон та з Ролексами!
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27.11.2024 13:28
+4
Нажаль після його лайна у бік Пороха , який дійсно забезпечує не тільки дронами ,але і ребами
До цього клоуна притули буде дуже багато запитань

І про Спартани і про супутник і про те як втік з країни.
Усе згадаємо
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27.11.2024 13:33
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ПРИТУЛУ на марку.
У кардігані від ЛуіВітон та з Ролексами!
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27.11.2024 13:28 Ответить
Ну а про те, що дронами фронт забезпечують здебільшого волонтери, ми, звичайно, забуваємо.
Зате пам'ятаємо про Притулу з його супутником.
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27.11.2024 13:31 Ответить
Нажаль після його лайна у бік Пороха , який дійсно забезпечує не тільки дронами ,але і ребами
До цього клоуна притули буде дуже багато запитань

І про Спартани і про супутник і про те як втік з країни.
Усе згадаємо
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27.11.2024 13:33 Ответить
Тобто для українців один муділа зіпсував сенс терміну "волонтер"?
Підлітковий максималізм, з яким серйозні справи, на кшталт війни, не робляться, бо вийде фіаско.
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27.11.2024 13:36 Ответить
Нажаль так, Дениса. І так не тільки в Україні
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27.11.2024 13:38 Ответить
Ліберальність призвела до інфантилізму. Цієї проблеми в автократіях немає, бо народи тамтешні привчені до дисципліни і не страждають на надмірний ідеалізм.
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27.11.2024 13:42 Ответить
Ні, там просто партія сказала нада , комсомол відповів є. І пофіг на твою думку,якщо вона суперечить лінії партії
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27.11.2024 13:43 Ответить
Так оце воно і є. Дисципліна. Примат "треба" над "хочу".
Захід технічно та ресурсно може, але ніхто з керманичів не наважиться сказати "треба", бо буде біда.
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27.11.2024 13:45 Ответить
а что со-спутником не так?
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27.11.2024 13:42 Ответить
Та просто немає незаперечних доказів його роботи.
Тому широкий простір для зради зрадної.
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27.11.2024 13:44 Ответить
простите, а на какие саме доказы вы претендуете? ну вот серьезно, контора , которая спутник предоставляет официально подтвердила контракт - с этой инфо может любой ознакомиться на оф.сайте, контора с историей, а не какая-нить "рога и копыта". Ну тупняк ведь - баба Галя не верит в существование спутника потому как ей не приходят на телефон с него фото в реальном времени где видно ее мокрое белье на веревке?
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27.11.2024 13:48 Ответить
Ну, не дадуть же нам докази, які саме цілі були уражені завдяки тим знімкам.
Отже, є простір для "вивсьоврьотє!!!".
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27.11.2024 13:49 Ответить
Все вірно. От тільки ціни на її інформацію з гео-супутника у відкритому доступі, і набагато нижчі від суми названої Притулою. І не дає вона інформацію в реальному часі. Та ще й такого штибу. Супутник робить шість обертів на добу, і досить рідко пролітає над Україною. А в реальному часі нам безкоштовно надавали інформацію США зі своїх спеціалізованих військових супутників. Тому так багато іронії і запитань куди пішла така сума.
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27.11.2024 14:02 Ответить
А коли на нього чекати? Бо 600 млн вже освоїв хлопак на ролекс та інші ніштяки
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27.11.2024 13:44 Ответить
"Що не так?"
Роз'яснюю:
Ти замовив у Розетки БОЙЛЕР з доставкою та встановленням.
Оплатив.
А тобі привезли ДЖАКУЗІ, встановили.
Та ще й сказали, що це у розрочку та в АРЕНДУ на рік.
"Що ж не так буде з тою джакузі?"
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27.11.2024 13:48 Ответить
А коли буде ескіз "Зе -геть" як бажають 61% українців

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.

Або ескіз "Велике марадерство" ?
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27.11.2024 13:30 Ответить
шановний, меньше читайте новости на заборах а потом еще и домысливайте
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27.11.2024 13:49 Ответить
"Країна волонтерів, які працюють по схемам Офісу".
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27.11.2024 13:51 Ответить
Пінчук окремо порішає про марку тільки з Прутилою...
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27.11.2024 13:56 Ответить
"От тільки ціни на її інформацію з гео-супутника у відкритому доступі" - скиньте плиз сылку
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27.11.2024 14:37 Ответить
Можете мене забанити ви там усі на прихваті однак найкраща марка це "Україна без Зеленського"
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27.11.2024 14:38 Ответить
Краще назвіть марку "Війна волонтерів", бо дивлячись на забезпечення посадовцями (наприклад закупка 50 мавіків на ВЕСЬ фронт), складається враження, що ця війна забезпечується волонтерами, і перемога в війні потрібна волонтерами, військовим та народу, а посадовцям - пох.
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27.11.2024 14:44 Ответить
Позор держави вирішили увічнити в марці... там де нормально працює держава, там волонтери не потрібні.
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27.11.2024 14:53 Ответить
Відділення закриваються, бо ніхто не хоче за копіки и працювати, через це черги на тих, зо залишился... Усюди совок й невігластво у працівників, а Укрпошта все потужні марки випускає...
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27.11.2024 16:06 Ответить
 
 