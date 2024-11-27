"Укрпочта" анонсировала выпуск марки "Страна волонтеров": эскиз выбирали украинцы. ФОТО
Новый почтовый набор от "Укрпочты" посвящен украинским волонтерам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты".
Выпуск ко Дню волонтера
"Укрпочта" презентовала благотворительный почтовый набор "Страна волонтеров", посвященный Международному дню волонтера, который ежегодно отмечается 5 декабря.
"С 2014 года волонтерское движение стало неотъемлемой частью борьбы Украины за свободу. Это многотысячная армия неравнодушных людей, которые под звуки сирен и в условиях постоянной опасности плетут маскировочные сетки, собирают донаты, закупают дроны, тепловизоры и бронежилеты для фронта, доставляют лекарства, помогают пострадавшим от войны, эвакуируют детей и поддерживают защитников", - подчеркнула пресс-служба.
Как выбирали дизайн марки
Автора эскиза для марки выбрали во время всеукраинского конкурса, который стартовал 12 сентября. Победительницей стала Анастасия Бондарец, которая ранее создала дизайн марки "Добрый вечер, мы из Украины". Ее новая работа изображает волонтерскую машину, загруженную помощью, которая мчится к тем, кто в ней нуждается.
Другие работы финалистов конкурса использовали для создания художественных конвертов, карточек и презентационной папки. Общий тираж набора "Страна волонтеров" составил 300 тысяч марок. Приобрести набор можно будет со 2 декабря в отделениях "Укрпочты" и на ее официальном сайте. Часть средств от продажи направят на благотворительность.
Напомним, ранее Национальный банк Украины вместе с "Укрпочтой" выпустили памятную монету, посвященную 100-летию со дня основания "Украинского Радио" - старейшего вещателя в Украине.
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У кардігані від ЛуіВітон та з Ролексами!
Зате пам'ятаємо про Притулу з його супутником.
До цього клоуна притули буде дуже багато запитань
І про Спартани і про супутник і про те як втік з країни.
Усе згадаємо
Підлітковий максималізм, з яким серйозні справи, на кшталт війни, не робляться, бо вийде фіаско.
Захід технічно та ресурсно може, але ніхто з керманичів не наважиться сказати "треба", бо буде біда.
Тому широкий простір для зради зрадної.
Отже, є простір для "вивсьоврьотє!!!".
Роз'яснюю:
Ти замовив у Розетки БОЙЛЕР з доставкою та встановленням.
Оплатив.
А тобі привезли ДЖАКУЗІ, встановили.
Та ще й сказали, що це у розрочку та в АРЕНДУ на рік.
"Що ж не так буде з тою джакузі?"
61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.
Або ескіз "Велике марадерство" ?