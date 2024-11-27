"Укрпошта" анонсувала випуск марки "Країна волонтерів": ескіз обирали українці. ФОТО

Новий поштовий набір від "Укрпошти" присвячений українським волонтерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Випуск до Дня волонтера

"Укрпошта" презентувала благодійний поштовий набір "Країна волонтерів", присвячений Міжнародному дню волонтера, який щорічно відзначають 5 грудня.

"З 2014 року волонтерський рух став невід'ємною частиною боротьби України за свободу. Це багатотисячна армія небайдужих людей, які під звуки сирен і в умовах постійної небезпеки плетуть маскувальні сітки, збирають донати, закуповують дрони, тепловізори та бронежилети для фронту, доставляють ліки, допомагають постраждалим від війни, евакуюють дітей і підтримують захисників", - наголосила пресслужба.

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Як обирали дизайн марки

Авторку ескізу для марки обрали під час всеукраїнського конкурсу, який стартував 12 вересня. Переможницею стала Анастасія Бондарець, яка раніше створила дизайн марки "Доброго вечора, ми з України". Її нова робота зображає волонтерську машину, завантажену допомогою, що мчить до тих, хто її потребує.

Інші роботи фіналістів конкурсу використали для створення художніх конвертів, карток і презентаційної папки. Загальний тираж набору "Країна волонтерів" склав 300 тисяч марок. Придбати набір можна з 2 грудня у відділеннях "Укрпошти" та на її офіційному сайті. Частину коштів від продажу спрямують на благодійність.

Нагадаємо, раніше Національний банк України разом із "Укрпоштою" випустили пам’ятну монету, присвячену 100-річчю з дня заснування "Українського Радіо" — найстарішого мовника в Україні.

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