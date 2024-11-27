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"Укрпошта" анонсувала випуск марки "Країна волонтерів": ескіз обирали українці. ФОТО

Новий поштовий набір від "Укрпошти" присвячений українським волонтерам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрпошти".

Країна волонтерів

Випуск до Дня волонтера

"Укрпошта" презентувала благодійний поштовий набір "Країна волонтерів", присвячений Міжнародному дню волонтера, який щорічно відзначають 5 грудня. 

"З 2014 року волонтерський рух став невід'ємною частиною боротьби України за свободу. Це багатотисячна армія небайдужих людей, які під звуки сирен і в умовах постійної небезпеки плетуть маскувальні сітки, збирають донати, закуповують дрони, тепловізори та бронежилети для фронту, доставляють ліки, допомагають постраждалим від війни, евакуюють дітей і підтримують захисників", - наголосила пресслужба. 

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Як обирали дизайн марки

Авторку ескізу для марки обрали під час всеукраїнського конкурсу, який стартував 12 вересня. Переможницею стала Анастасія Бондарець, яка раніше створила дизайн марки "Доброго вечора, ми з України". Її нова робота зображає волонтерську машину, завантажену допомогою, що мчить до тих, хто її потребує.

Інші роботи фіналістів конкурсу використали для створення художніх конвертів, карток і презентаційної папки. Загальний тираж набору "Країна волонтерів" склав 300 тисяч марок. Придбати набір можна з 2 грудня у відділеннях "Укрпошти" та на її офіційному сайті. Частину коштів від продажу спрямують на благодійність.

Нагадаємо, раніше Національний банк України разом із "Укрпоштою" випустили пам’ятну монету, присвячену 100-річчю з дня заснування "Українського Радіо" — найстарішого мовника в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Українська бавовна": Нацбанк випустив монету, присвячену бронетранспортеру "Буцефал"

Автор: 

Укрпошта (1075) волонтери (1327) марка (70)


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Топ коментарі
+6
А коли буде ескіз "Зе -геть" як бажають 61% українців

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.

Або ескіз "Велике марадерство" ?
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27.11.2024 13:30
+5
ПРИТУЛУ на марку.
У кардігані від ЛуіВітон та з Ролексами!
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27.11.2024 13:28
+4
Нажаль після його лайна у бік Пороха , який дійсно забезпечує не тільки дронами ,але і ребами
До цього клоуна притули буде дуже багато запитань

І про Спартани і про супутник і про те як втік з країни.
Усе згадаємо
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27.11.2024 13:33
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ПРИТУЛУ на марку.
У кардігані від ЛуіВітон та з Ролексами!
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27.11.2024 13:28 Відповісти
Ну а про те, що дронами фронт забезпечують здебільшого волонтери, ми, звичайно, забуваємо.
Зате пам'ятаємо про Притулу з його супутником.
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27.11.2024 13:31 Відповісти
Нажаль після його лайна у бік Пороха , який дійсно забезпечує не тільки дронами ,але і ребами
До цього клоуна притули буде дуже багато запитань

І про Спартани і про супутник і про те як втік з країни.
Усе згадаємо
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27.11.2024 13:33 Відповісти
Тобто для українців один муділа зіпсував сенс терміну "волонтер"?
Підлітковий максималізм, з яким серйозні справи, на кшталт війни, не робляться, бо вийде фіаско.
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27.11.2024 13:36 Відповісти
Нажаль так, Дениса. І так не тільки в Україні
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27.11.2024 13:38 Відповісти
Ліберальність призвела до інфантилізму. Цієї проблеми в автократіях немає, бо народи тамтешні привчені до дисципліни і не страждають на надмірний ідеалізм.
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27.11.2024 13:42 Відповісти
Ні, там просто партія сказала нада , комсомол відповів є. І пофіг на твою думку,якщо вона суперечить лінії партії
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27.11.2024 13:43 Відповісти
Так оце воно і є. Дисципліна. Примат "треба" над "хочу".
Захід технічно та ресурсно може, але ніхто з керманичів не наважиться сказати "треба", бо буде біда.
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27.11.2024 13:45 Відповісти
а что со-спутником не так?
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27.11.2024 13:42 Відповісти
Та просто немає незаперечних доказів його роботи.
Тому широкий простір для зради зрадної.
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27.11.2024 13:44 Відповісти
простите, а на какие саме доказы вы претендуете? ну вот серьезно, контора , которая спутник предоставляет официально подтвердила контракт - с этой инфо может любой ознакомиться на оф.сайте, контора с историей, а не какая-нить "рога и копыта". Ну тупняк ведь - баба Галя не верит в существование спутника потому как ей не приходят на телефон с него фото в реальном времени где видно ее мокрое белье на веревке?
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27.11.2024 13:48 Відповісти
Ну, не дадуть же нам докази, які саме цілі були уражені завдяки тим знімкам.
Отже, є простір для "вивсьоврьотє!!!".
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27.11.2024 13:49 Відповісти
Все вірно. От тільки ціни на її інформацію з гео-супутника у відкритому доступі, і набагато нижчі від суми названої Притулою. І не дає вона інформацію в реальному часі. Та ще й такого штибу. Супутник робить шість обертів на добу, і досить рідко пролітає над Україною. А в реальному часі нам безкоштовно надавали інформацію США зі своїх спеціалізованих військових супутників. Тому так багато іронії і запитань куди пішла така сума.
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27.11.2024 14:02 Відповісти
А коли на нього чекати? Бо 600 млн вже освоїв хлопак на ролекс та інші ніштяки
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27.11.2024 13:44 Відповісти
"Що не так?"
Роз'яснюю:
Ти замовив у Розетки БОЙЛЕР з доставкою та встановленням.
Оплатив.
А тобі привезли ДЖАКУЗІ, встановили.
Та ще й сказали, що це у розрочку та в АРЕНДУ на рік.
"Що ж не так буде з тою джакузі?"
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27.11.2024 13:48 Відповісти
А коли буде ескіз "Зе -геть" як бажають 61% українців

61% українців вважають, що Зеленському не варто балотуватися на другий термін, - опитування.

Або ескіз "Велике марадерство" ?
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27.11.2024 13:30 Відповісти
шановний, меньше читайте новости на заборах а потом еще и домысливайте
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27.11.2024 13:49 Відповісти
"Країна волонтерів, які працюють по схемам Офісу".
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27.11.2024 13:51 Відповісти
Пінчук окремо порішає про марку тільки з Прутилою...
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27.11.2024 13:56 Відповісти
"От тільки ціни на її інформацію з гео-супутника у відкритому доступі" - скиньте плиз сылку
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27.11.2024 14:37 Відповісти
Можете мене забанити ви там усі на прихваті однак найкраща марка це "Україна без Зеленського"
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27.11.2024 14:38 Відповісти
Краще назвіть марку "Війна волонтерів", бо дивлячись на забезпечення посадовцями (наприклад закупка 50 мавіків на ВЕСЬ фронт), складається враження, що ця війна забезпечується волонтерами, і перемога в війні потрібна волонтерами, військовим та народу, а посадовцям - пох.
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27.11.2024 14:44 Відповісти
Позор держави вирішили увічнити в марці... там де нормально працює держава, там волонтери не потрібні.
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27.11.2024 14:53 Відповісти
Відділення закриваються, бо ніхто не хоче за копіки и працювати, через це черги на тих, зо залишился... Усюди совок й невігластво у працівників, а Укрпошта все потужні марки випускає...
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27.11.2024 16:06 Відповісти
 
 