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15 ночных "мавиков" передали бойцам 80-й ОДШБр. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которая защищает Сумщину и сдерживает атаки рашистов на Курщине, партию ночных дронов "Мавик".

Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас подразделениям критически не хватает ночных дронов, отметила нардеп София Федина. По ее словам, удалось найти и выкупить 15 "Мавиков".

Парламентарий Ростислав Павленко подчеркнул важность немедленно рассмотреть законопроекты, которыми предусмотрено передать средства на обеспечение непосредственно бригад. Потому что военные сами знают, что им нужно и насколько быстро.

Петр Порошенко заявил, что один такой дрон стоит 150 тысяч гривен.

Читайте: Действия Трампа могут быть эффективными, но для этого надо активнее с ним работать, - Порошенко

Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
Порошенко передав 80 ОДШБр 15 нічних мавіків
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Топ комментарии
+14
Петро Порошенко ❤️🇺🇦 !!! Бережі Господи Вас !!! Армія Мова Віра !!!!
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18.12.2024 10:06
+8
Від ''Пороха'' чергова порція ''смаколиків'' для ЗСУ, а від смарагдових черговий защквар.
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18.12.2024 10:07
+7
Щира подяка Петру Порошенку і його команді "ЄС". 80-ці зі Львова респект і повага!
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18.12.2024 10:19
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Петро Порошенко ❤️🇺🇦 !!! Бережі Господи Вас !!! Армія Мова Віра !!!!
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18.12.2024 10:06 Ответить
Від ''Пороха'' чергова порція ''смаколиків'' для ЗСУ, а від смарагдових черговий защквар.
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18.12.2024 10:07 Ответить
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18.12.2024 10:08 Ответить
Щира подяка Петру Порошенку і його команді "ЄС". 80-ці зі Львова респект і повага!
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18.12.2024 10:19 Ответить
"передали" ))...
Мабуть якісь невідомі.
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18.12.2024 10:37 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/11663 Петро Порошенко в оригіналі цієї інфи додатково повідомив, що лише напередодні ввечері Софія Федина отримала дзвінок від 80 ДШВ (яка протистоять ворогу і найманцям з КНДР на Сумському напрямку, на курщині) про те, що без нічних «Мавіків» вони можуть не протриматися на позиціях і кількох днів. не протримаємося. Що іІнші волонтери збиратимуть довго, а стільки часу вже немає.
Хлопці можуть розповісти, яких зусиль варте стримування ворога. Що точно можна сказати: ворог пре колонами. А у них не вистачає мін, фортифікацій, людей, дронів… Ситуація на фронті ніколи не була такою критичною.
Петро Порошенко вважає, що не може бригада з такою інтенсивністю бойових дій отримувати «Мавіки» 3Т одиницями. У той час як у ворога їх у рази більше. Вони потрібні для нічної розвідки, підтримки на лінії вогню, для збереження особового складу. Без них - ніяк.
А команда «Фонд Порошенка», Ростислав Павленко та «Справа Громад», ГО «Байрактар-14» Софії Федини має одну значну перевагу. Ця команда може робити швидкі кроки. 24 години - стільки їм було потрібно, щоб виділити кошти, знайти, викупити, передати 15 «Мавіків» 3T для 80-ки.
"Укотре працюємо як швидка допомога. Сумно, що нашим міністерствам та агенціям, ДССЗЗІ потрібно на закупівлю півроку, а то й рік. Військові чекати не можуть. Ми працюємо щодня, посилюємо Армію, а «Європейська Солідарність» і надалі боротиметься за те, щоб передати кошти, змарновані в ДССЗЗІ, безпосередньо до бригад. Військові самі знають, що їм потрібно для фронту" - робить висновок Петро Порошенко.
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18.12.2024 17:25 Ответить
https://t.me/dragonspech/8289 Дмитро Каленчук-Вовнянко, майстер-сержант-інструктор пілотів БПЛА в навчальному центрі ЗСУ:
"Сумна правда. Я звідусюди чую, що по лінії тилу постачання Мавиків на фронт нема як таке. Знову все повисло на плечах волонтерів. ЗЕмільйон дронів - ви ж розумієте?
ЗСУ наразі підтримуєте ви. Ваші пожертви. Бо РЕС ПУБЛІКА, означає "спільна справа". Бо це ваш внесок у захист держави. Спільний внесок.

Приєднуйтеся! Донатьте на ГО "Справа Громад"!
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18.12.2024 17:37 Ответить
https://t.me/irynagerashchenko/17730 Ірина Геращенко:На фронті - жах, а в слуг почалися вибори.
Поки Петро Порошенко Європейська Солідарність тягають бригадам і батальйонам дрони, прилади нічного бачення, РЕБи, все, що потрібно ЗСУ, слуги завалюють країну своїми газетьонками.
В них давно не війна, а вибори, марафон, газетки накладом 3 млн.
План Перемоги не статейками досягається, а зброєю, БПЛА, снарядами, ракетами. А в нас в бюджеті МО 100 млрд грн не використано на закупівлю амуніції. Тим часом в підрозділах критичний дефіцит БПЛА і мін.
Чомусь думаю, що навіть ті, хто голосував за слуг, зараз не газетки читати хочуть, а посилення ЗСУ!
Тицьнула слуг в їх макулатуру.
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18.12.2024 22:25 Ответить
у 80-тці служить чоловік Софії Федини Олег Король; але ким, на якій посаді - невідомо. До речі, він, можливо, є на цих наведених фото, хто знає?
Хоча, отой, один з двох, який вищий, десантник, якщо його поголити - дуже скожий на чоловіка, який на фото з Софією:
"https://zahid.espreso.tv/sofiya-fedina-narodila-pervistka За деякими даними, обраницею депутатки є ветеран АТО/ООС Олег Король. Про це свідчать кілька спільних фото в соцмережі."
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19.12.2024 08:06 Ответить
Ну, висрав, і що?.. Кого ти підтримуєш на фронті? Хтось із твоїх родичів воює, нас і тебе захищає, якщо не ти і маєш час у ЗМІ серти?
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21.12.2024 15:01 Ответить
 
 