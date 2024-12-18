15 ночных "мавиков" передали бойцам 80-й ОДШБр. ФОТОрепортаж
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал воинам 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады, которая защищает Сумщину и сдерживает атаки рашистов на Курщине, партию ночных дронов "Мавик".
Об этом сообщила пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас подразделениям критически не хватает ночных дронов, отметила нардеп София Федина. По ее словам, удалось найти и выкупить 15 "Мавиков".
Парламентарий Ростислав Павленко подчеркнул важность немедленно рассмотреть законопроекты, которыми предусмотрено передать средства на обеспечение непосредственно бригад. Потому что военные сами знают, что им нужно и насколько быстро.
Петр Порошенко заявил, что один такой дрон стоит 150 тысяч гривен.
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показать весь комментарий18.12.2024 10:19
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Мабуть якісь невідомі.
Хлопці можуть розповісти, яких зусиль варте стримування ворога. Що точно можна сказати: ворог пре колонами. А у них не вистачає мін, фортифікацій, людей, дронів… Ситуація на фронті ніколи не була такою критичною.
Петро Порошенко вважає, що не може бригада з такою інтенсивністю бойових дій отримувати «Мавіки» 3Т одиницями. У той час як у ворога їх у рази більше. Вони потрібні для нічної розвідки, підтримки на лінії вогню, для збереження особового складу. Без них - ніяк.
А команда «Фонд Порошенка», Ростислав Павленко та «Справа Громад», ГО «Байрактар-14» Софії Федини має одну значну перевагу. Ця команда може робити швидкі кроки. 24 години - стільки їм було потрібно, щоб виділити кошти, знайти, викупити, передати 15 «Мавіків» 3T для 80-ки.
"Укотре працюємо як швидка допомога. Сумно, що нашим міністерствам та агенціям, ДССЗЗІ потрібно на закупівлю півроку, а то й рік. Військові чекати не можуть. Ми працюємо щодня, посилюємо Армію, а «Європейська Солідарність» і надалі боротиметься за те, щоб передати кошти, змарновані в ДССЗЗІ, безпосередньо до бригад. Військові самі знають, що їм потрібно для фронту" - робить висновок Петро Порошенко.
"Сумна правда. Я звідусюди чую, що по лінії тилу постачання Мавиків на фронт нема як таке. Знову все повисло на плечах волонтерів. ЗЕмільйон дронів - ви ж розумієте?
ЗСУ наразі підтримуєте ви. Ваші пожертви. Бо РЕС ПУБЛІКА, означає "спільна справа". Бо це ваш внесок у захист держави. Спільний внесок.
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Поки Петро Порошенко Європейська Солідарність тягають бригадам і батальйонам дрони, прилади нічного бачення, РЕБи, все, що потрібно ЗСУ, слуги завалюють країну своїми газетьонками.
В них давно не війна, а вибори, марафон, газетки накладом 3 млн.
План Перемоги не статейками досягається, а зброєю, БПЛА, снарядами, ракетами. А в нас в бюджеті МО 100 млрд грн не використано на закупівлю амуніції. Тим часом в підрозділах критичний дефіцит БПЛА і мін.
Чомусь думаю, що навіть ті, хто голосував за слуг, зараз не газетки читати хочуть, а посилення ЗСУ!
Тицьнула слуг в їх макулатуру.
Хоча, отой, один з двох, який вищий, десантник, якщо його поголити - дуже скожий на чоловіка, який на фото з Софією:
"https://zahid.espreso.tv/sofiya-fedina-narodila-pervistka За деякими даними, обраницею депутатки є ветеран АТО/ООС Олег Король. Про це свідчать кілька спільних фото в соцмережі."