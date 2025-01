Действия Трампа могут быть эффективными, но для этого нужно активнее с ним работать, - Порошенко

До 20 января 2025 года Украина должна активно работать с новой республиканской администрацией США, чтобы продвинуть интересы Украины, пока Дональд Трамп еще не сформировал своего окончательного плана действий относительно войны.

Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня впечатление, что есть предложения, которые разрабатывались различными членами команды, включая генерала Келлога, включая нескольких конгрессменов, но Трамп официально этот план не утвердил. И мой месседж, который я повторяю с 2014 года, звучит "Nothing about Ukraine without Ukraine". Ничего об Украине без Украины. Тогда Трамп меня услышал. И я считаю, что есть огромный шанс, что он это услышит и сейчас. Но нам для этого нельзя игнорировать никаких возможностей. Нельзя игнорировать парламентскую дипломатию. И мы должны работать", - пояснил он.

По словам Порошенко, в Конгрессе есть около 100 республиканцев, которые твердо стоят на проукраинской позиции, 90 - не поддерживают Украину, и 30-40, которые колеблются.

"Мы сейчас должны уделить внимание этим 40 депутатам. Если в МИД, или в Офисе Президента, или в правительстве будут нужны фамилии этих депутатов, я охотно с ними поделюсь. Потому что я работал сейчас в первую очередь исключительно с ними. И если у нас будет большинство у республиканцев, не только демократы, которые будут поддерживать Украину, мы имеем огромные шансы, что пройдет позиция Украины. Если нет, судьба проукраинских законопроектов будет ожидать предложения Байдена о 24 миллиардах", - добавил лидер "ЕС".

Он отметил, что Трампа отличается быстрым принятием решений с прицелом на их эффективность.

"Именно при Трампе мы получили первое летальное оружие, начиная с Джевелинов и заканчивая Стингерами, начиная с N-Law и заканчивая технологиями радиоэлектронной борьбы. Начиная с Трампа мы впервые применили санкции против компании, которые строят Северный поток-2. И Трамп был единственный, кто сказал, что он не собирается санкции США принимать, согласовывать или координировать с ЕС. Потому что Северный поток-2 строить нельзя.

Трамп назначил впервые своего специального представителя, которого раньше не было, его фамилия Курт Волкер и он был специальным уполномоченным Трампа по имплементации Минских соглашений. И Трамп полностью поддержал Минские соглашения. Трамп поручил Помпео подписать "Крымскую декларацию", где официально была зафиксирована позиция США по оккупированным территориям. И мы координировали, чтобы американская дипломатия обеспечила непрепятствование Украине в создании суверенной автокефальной независимой церкви. Это все Трамп", - подчеркнул Порошенко.

"Действия Трампа могут быть эффективными. Но для этого мы должны его убедить", - подытожил пятый президент.

