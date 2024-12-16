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Новости Война
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Порошенко (19479) США (24834) Трамп (4001) война в Украине (1151)

Действия Трампа могут быть эффективными, но для этого нужно активнее с ним работать, - Порошенко

Порошенко закликав активніше працювати із республіканцями

До 20 января 2025 года Украина должна активно работать с новой республиканской администрацией США, чтобы продвинуть интересы Украины, пока Дональд Трамп еще не сформировал своего окончательного плана действий относительно войны.

Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову, информирует Цензор.НЕТ.

"У меня впечатление, что есть предложения, которые разрабатывались различными членами команды, включая генерала Келлога, включая нескольких конгрессменов, но Трамп официально этот план не утвердил. И мой месседж, который я повторяю с 2014 года, звучит "Nothing about Ukraine without Ukraine". Ничего об Украине без Украины. Тогда Трамп меня услышал. И я считаю, что есть огромный шанс, что он это услышит и сейчас. Но нам для этого нельзя игнорировать никаких возможностей. Нельзя игнорировать парламентскую дипломатию. И мы должны работать", - пояснил он.

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По словам Порошенко, в Конгрессе есть около 100 республиканцев, которые твердо стоят на проукраинской позиции, 90 - не поддерживают Украину, и 30-40, которые колеблются.

"Мы сейчас должны уделить внимание этим 40 депутатам. Если в МИД, или в Офисе Президента, или в правительстве будут нужны фамилии этих депутатов, я охотно с ними поделюсь. Потому что я работал сейчас в первую очередь исключительно с ними. И если у нас будет большинство у республиканцев, не только демократы, которые будут поддерживать Украину, мы имеем огромные шансы, что пройдет позиция Украины. Если нет, судьба проукраинских законопроектов будет ожидать предложения Байдена о 24 миллиардах", - добавил лидер "ЕС".

Он отметил, что Трампа отличается быстрым принятием решений с прицелом на их эффективность.

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"Именно при Трампе мы получили первое летальное оружие, начиная с Джевелинов и заканчивая Стингерами, начиная с N-Law и заканчивая технологиями радиоэлектронной борьбы. Начиная с Трампа мы впервые применили санкции против компании, которые строят Северный поток-2. И Трамп был единственный, кто сказал, что он не собирается санкции США принимать, согласовывать или координировать с ЕС. Потому что Северный поток-2 строить нельзя.

Трамп назначил впервые своего специального представителя, которого раньше не было, его фамилия Курт Волкер и он был специальным уполномоченным Трампа по имплементации Минских соглашений. И Трамп полностью поддержал Минские соглашения. Трамп поручил Помпео подписать "Крымскую декларацию", где официально была зафиксирована позиция США по оккупированным территориям. И мы координировали, чтобы американская дипломатия обеспечила непрепятствование Украине в создании суверенной автокефальной независимой церкви. Это все Трамп", - подчеркнул Порошенко.

"Действия Трампа могут быть эффективными. Но для этого мы должны его убедить", - подытожил пятый президент.

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Топ комментарии
+19
зе плісінь на це не здатна !!! вона здатна тільки зраджувати, здавати Україну )(уйлу !!!



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16.12.2024 13:31
+8
У Порошенко получилось развести путина
Порошенко путина МИНСКОМ буквально вымотал
Поменять Порошенко на Зеленского
Это как сделать себе харакири
ТУПЫМ НОЖОМ
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16.12.2024 14:03
+8
Не соглашусь
Порошенко в 2014 тоже почти случайно стал президентом
У него было большинства в парламенте
Он в 2014 был совсем другим человеком
В нем происходила внутренняя борьба
Типичного украинского началогика
С европейским демократом
Проигрыш в 2019 не сломал его
Напротив - он наконец понял ,что надо было действовать более жестко
Он сегодня намного больше готов к работе президента
И к реформам
Если бы сегодня страну возглавили ЗАЛУЖНЫЙ и ПОРОШЕНКО
Мы выгребли бы из ямы, в которой мы сейчас- очень быстро
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16.12.2024 14:27
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Правила форума Совет форумчан
зе плісінь на це не здатна !!! вона здатна тільки зраджувати, здавати Україну )(уйлу !!!



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16.12.2024 13:31 Ответить
Трамп наш слоняра
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16.12.2024 13:31 Ответить
Ваш, рашиська хвойда, ваш. Не про-український, як Байден. А саме ваш
Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
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16.12.2024 13:50 Ответить
Твої побрехеньки ,від агента кремля Деркача - нікого не цікавлять ,кацапе
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16.12.2024 13:58 Ответить
щас-"Трамп,чому Україна не в НАТО"?Або імпічмент організує рудому потужний але вже не "вперше"
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16.12.2024 13:34 Ответить
То можна було казати про-українському Байдену,а на підкацапника Трампа у ЗеШапіто сенсу рипатись - нема
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16.12.2024 13:49 Ответить
це якщо в макітрі щось крім тирси є.А в чому-чому а в наявності інтелекту в зе я ніколи не підозрював.
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16.12.2024 14:07 Ответить
Це вони вас будуть працювати а ви нічого не вирішуєте вже. Після 20-того січня почнуть.
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16.12.2024 13:39 Ответить
для початку як мінімум потрібно повернути Маркарову…….
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16.12.2024 13:41 Ответить
Вместо Маркаровой, хоча б сексологиню з Булгарії повернути
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16.12.2024 13:43 Ответить
... продвинуть интересы Украины, пока Дональд Трамп еще не сформировал своего окончательного плана действий относительно войны.

Как это не сфoрмировал? Он же бахвалился, что за день всё порешает
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16.12.2024 13:44 Ответить
Нашому б теляті вовка з'їсти...
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16.12.2024 13:45 Ответить
Вчера смотрела диалог Портникова
С Порошенко
Ох и умный же Порох
Как не пытался Портников вывести Петра Алексеевича из состояния равновесия
Ни фига у него не получилось
А какие вещи Порох рассказал про Минск- мама дорогая....
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16.12.2024 13:51 Ответить
дивно що не перебивав, хоча "ухмылка" була

різниця,
Порошенко сказав, що треба робити - його думка
портніков - ніколи не каже, що треба робити. тільки один негаттив, та "повірте мені"

хоча в останній час, вже каже "я не знаю що буде робити Трамп",
а до виборів, знав що буде робити Трамп навіть через 4 роки
мабуть закрився "канал зв'язку з демпартіею космосом"
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16.12.2024 14:07 Ответить
Он там еще пытался примерять на себя роль "диагноста"
"диагност", должен оценить результаты, сделать заключение
а у "диагноста" портникова, оценок и заключений нет
просто повторяет, то что сказал "оригинал" разбавляя своим "компотом"
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16.12.2024 14:24 Ответить
Даже Портников не идеален
Но его живой ум, энциклопедические знания,юмор
Исключительны
Он часто оказывается прав в своих прогнозах
Чего только стоит его прогноз накануне выборов 2019
Я практически цитирую его слова
Украинцы!
Вы устали от президента ВОЙНЫ?
Вы хотите президента МИРА?
Запомните тогда.
Президент мира Зеленский
Проведет в Украину - БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Блестящий диагноз Зеленскому
И украинскому народу
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16.12.2024 14:32 Ответить
Це базікання ні до чого!
Конкретно які у нас є розвідані копалини, от такі , Америка ось тобі стільки влаштує ? Влаштує! ,
все чекаєм томагавки, таад , армію США в себе .
все інше лохотрон лохів
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16.12.2024 13:53 Ответить
У Порошенко получилось развести путина
Порошенко путина МИНСКОМ буквально вымотал
Поменять Порошенко на Зеленского
Это как сделать себе харакири
ТУПЫМ НОЖОМ
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16.12.2024 14:03 Ответить
"Порошенко, при ком жилось лучше" - не совсем корректно так говорить
Оба ничего не делали/ют с судами, законностью, коррупцией
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16.12.2024 14:13 Ответить
Не соглашусь
Порошенко в 2014 тоже почти случайно стал президентом
У него было большинства в парламенте
Он в 2014 был совсем другим человеком
В нем происходила внутренняя борьба
Типичного украинского началогика
С европейским демократом
Проигрыш в 2019 не сломал его
Напротив - он наконец понял ,что надо было действовать более жестко
Он сегодня намного больше готов к работе президента
И к реформам
Если бы сегодня страну возглавили ЗАЛУЖНЫЙ и ПОРОШЕНКО
Мы выгребли бы из ямы, в которой мы сейчас- очень быстро
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16.12.2024 14:27 Ответить
Украина - не полигон для ПРИДУРКОВ типа Зеленского
Зеленский может экспериментировать в своей спальне
С женой Леной или кто там у него эту роль сегодня выполняет
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16.12.2024 14:36 Ответить
"Порошенко, при ком жилось лучше" - це звідки цитата?
"Нічого не робили" - це брехня, або невігластво.
Навесні 2019 Портнов (архітектор судової системи Януковича) повернувся в Україну, і у перший же день після інавгурації Блазня під диктовку Портнова відкрили справу проти Порошенка. Татаров = адвокат Портнова, Смирнов - туди саме).
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16.12.2024 14:34 Ответить
100%
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16.12.2024 14:38 Ответить
це в ефірі з портніковим, Порошенко сказав що не треба великих звітів, достатньо коротких - типу "при кому жилось краще"

от якби займались судами, та верховенством закону - то ніхто би нікуди не повернувся, та не відкривали би справи
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16.12.2024 14:43 Ответить
Поверхневі балачки ні про що.
Не Порошенко керує суддівською владою.
Була розпочата суддівська реформа. Почали з Верховного суду.
Система чинила спротив. Суддівська мафія добре знала що готується олігархічний реванш та те що Портновщина повернеться.
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16.12.2024 14:57 Ответить
Вы умница!
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16.12.2024 15:00 Ответить
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16.12.2024 15:04 Ответить
А хто це повинен робити?
Скільки потрібно часу?

Чи взагалі це можливо зробити, якщо керує невідомо хто "суддівською владою", та "Система чинила спротив"?
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16.12.2024 16:46 Ответить
Не президент, в нього інші повноваження.
ВККСУ + незалежна наглядова рада.
Часу потрібно багато.

Відомо хто: Портнов, Татаров, Єрмак, Зеленський.
Зелені зняли відповідальність з суддів за завідомо неправомірні рішення.
Суддівська влада - це незалежна гілка влади в демократичних країнах. Ви не в курсі?
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16.12.2024 16:59 Ответить
Трамп почув Порошенка, а не ЕрЗе. Вловив?
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16.12.2024 16:07 Ответить
мечта: Порох - посол в США
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16.12.2024 13:59 Ответить
Посол - не самостійна фігура.
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16.12.2024 14:03 Ответить
Это если посол - не Порошенко
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16.12.2024 14:40 Ответить
Посол діє у рамках своїх повноважень та підпорядковуються політичному керівництву країни. Це державна служба, а не робота фрілансером. Порошенко і так є неофіційним послом бо він є президентом.
Посол України в ВБ Пристайко намагався обережно згладити оте відверте хамство Зеленського Волесу і був поспіхом викинутий з посади...
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16.12.2024 14:51 Ответить
Вважаю що призначення послом Порошенко - це (як мінімум) неефективне використання його потенціалу, та й при президенте Зеленському вірогідність цього десь 0,0001%.
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16.12.2024 15:01 Ответить
А можете мне объяснить природу ненависти в народе к Порошенко?
Неужто все объясняется только тем, что Порошенко успешный бизнесмен
А значит - богатый человек
Так ведь украинцы хотят быть богатыми
В этом странное противоречие
Или все объясняется очень просто
Отлично сработала российская пропагандистская машина
И замарала Порошенко
А отмываться от грязи - дело нелегкое
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16.12.2024 15:28 Ответить
Так, заздрість, чорний піар та пропаганда, невміння мислити критично.
В Порошенко - є свої недоліки, десь недопрацювали піарники, десь фанати занадто завзято "мочили" його конкурентів, але головне - саме агресивна пропаганда проти нього яка сформувала стійкий антирейтинг серед тих хто "любить вухами".
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16.12.2024 15:44 Ответить
Говорить о Зеленском и Пристайко мне не хочется
Первый не стоит даже мизинца второго
Клоп....
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16.12.2024 14:57 Ответить
Вы правы
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16.12.2024 14:58 Ответить
За два дні після інавгурації президента США, 22 січня, українські правоохоронні органи зареєстрували дві кримінальні провадження проти нового глави Сполучених Штатів Джо Байдена і п'ятого президента України та лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка

Про це в коментарі https://www.youtube.com/watch?v=-hmdetokRCQ&feature=emb_title&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
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16.12.2024 14:01 Ответить
Нужно отдавать себе отчёт в том, что Трамп, такой же параноик, а возможно и больший, чем путлер, поэтому, работать с ним, это всё равно, что доктору работать со своим больным пациентом.

Надежа всего лишь на его огромные амбиции, которые могут не позволить путлеру, возобладать над ним, больше нам надеяться не на что.
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16.12.2024 14:01 Ответить
Справа в тому що Трамп злопам*ятний,і не переносить Зелень.
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16.12.2024 14:25 Ответить
Петро Порошенко в цьому в'ю Портникову про Трампа сказав ще таке:
-----------
https://t.me/PresidentPoroshenko/11656 Чи Трамп такий же, за стилем роботи, як і Байден? Ні, і я думаю, що не всі у владі це розуміють. Стиль Дональда Трампа відрізняється швидким ухваленням рішень з прицілом на їхню ефективність.
------------
https://t.me/PresidentPoroshenko/11657 Зараз Україна в більшій небезпеці, ніж у 2022 році. 20 січня кардинально зміниться ситуація. В цих умовах Україна має бути готова працювати вже в інших позиціях, з іншим фінансуванням, з іншою безпековою допомогою союзників. Ми повинні підготувати країну для цього. Нам треба всім працювати над тим, щоб дати відповідь на ті виклики, які пов'язані із 20 січня. Не лише 5-6 менеджерам Зеленського, а парламенту, уряду, громадським активістам, народу - всім разом.
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16.12.2024 16:04 Ответить
 
 