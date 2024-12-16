Действия Трампа могут быть эффективными, но для этого нужно активнее с ним работать, - Порошенко
До 20 января 2025 года Украина должна активно работать с новой республиканской администрацией США, чтобы продвинуть интересы Украины, пока Дональд Трамп еще не сформировал своего окончательного плана действий относительно войны.
Об этом заявил лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко в интервью журналисту Виталию Портникову, информирует Цензор.НЕТ.
"У меня впечатление, что есть предложения, которые разрабатывались различными членами команды, включая генерала Келлога, включая нескольких конгрессменов, но Трамп официально этот план не утвердил. И мой месседж, который я повторяю с 2014 года, звучит "Nothing about Ukraine without Ukraine". Ничего об Украине без Украины. Тогда Трамп меня услышал. И я считаю, что есть огромный шанс, что он это услышит и сейчас. Но нам для этого нельзя игнорировать никаких возможностей. Нельзя игнорировать парламентскую дипломатию. И мы должны работать", - пояснил он.
По словам Порошенко, в Конгрессе есть около 100 республиканцев, которые твердо стоят на проукраинской позиции, 90 - не поддерживают Украину, и 30-40, которые колеблются.
"Мы сейчас должны уделить внимание этим 40 депутатам. Если в МИД, или в Офисе Президента, или в правительстве будут нужны фамилии этих депутатов, я охотно с ними поделюсь. Потому что я работал сейчас в первую очередь исключительно с ними. И если у нас будет большинство у республиканцев, не только демократы, которые будут поддерживать Украину, мы имеем огромные шансы, что пройдет позиция Украины. Если нет, судьба проукраинских законопроектов будет ожидать предложения Байдена о 24 миллиардах", - добавил лидер "ЕС".
Он отметил, что Трампа отличается быстрым принятием решений с прицелом на их эффективность.
"Именно при Трампе мы получили первое летальное оружие, начиная с Джевелинов и заканчивая Стингерами, начиная с N-Law и заканчивая технологиями радиоэлектронной борьбы. Начиная с Трампа мы впервые применили санкции против компании, которые строят Северный поток-2. И Трамп был единственный, кто сказал, что он не собирается санкции США принимать, согласовывать или координировать с ЕС. Потому что Северный поток-2 строить нельзя.
Трамп назначил впервые своего специального представителя, которого раньше не было, его фамилия Курт Волкер и он был специальным уполномоченным Трампа по имплементации Минских соглашений. И Трамп полностью поддержал Минские соглашения. Трамп поручил Помпео подписать "Крымскую декларацию", где официально была зафиксирована позиция США по оккупированным территориям. И мы координировали, чтобы американская дипломатия обеспечила непрепятствование Украине в создании суверенной автокефальной независимой церкви. Это все Трамп", - подчеркнул Порошенко.
"Действия Трампа могут быть эффективными. Но для этого мы должны его убедить", - подытожил пятый президент.
Пожалуйста, подождите...
Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
Как это не сфoрмировал? Он же бахвалился, что за день всё порешает
С Порошенко
Ох и умный же Порох
Как не пытался Портников вывести Петра Алексеевича из состояния равновесия
Ни фига у него не получилось
А какие вещи Порох рассказал про Минск- мама дорогая....
різниця,
Порошенко сказав, що треба робити - його думка
портніков - ніколи не каже, що треба робити. тільки один негаттив, та "повірте мені"
хоча в останній час, вже каже "я не знаю що буде робити Трамп",
а до виборів, знав що буде робити Трамп навіть через 4 роки
мабуть закрився "канал зв'язку з
демпартіеюкосмосом"
"диагност", должен оценить результаты, сделать заключение
а у "диагноста" портникова, оценок и заключений нет
просто повторяет, то что сказал "оригинал" разбавляя своим "компотом"
Но его живой ум, энциклопедические знания,юмор
Исключительны
Он часто оказывается прав в своих прогнозах
Чего только стоит его прогноз накануне выборов 2019
Я практически цитирую его слова
Украинцы!
Вы устали от президента ВОЙНЫ?
Вы хотите президента МИРА?
Запомните тогда.
Президент мира Зеленский
Проведет в Украину - БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Блестящий диагноз Зеленскому
И украинскому народу
Конкретно які у нас є розвідані копалини, от такі , Америка ось тобі стільки влаштує ? Влаштує! ,
все чекаєм томагавки, таад , армію США в себе .
все інше лохотрон лохів
Порошенко путина МИНСКОМ буквально вымотал
Поменять Порошенко на Зеленского
Это как сделать себе харакири
ТУПЫМ НОЖОМ
Оба ничего не делали/ют с судами, законностью, коррупцией
Порошенко в 2014 тоже почти случайно стал президентом
У него было большинства в парламенте
Он в 2014 был совсем другим человеком
В нем происходила внутренняя борьба
Типичного украинского началогика
С европейским демократом
Проигрыш в 2019 не сломал его
Напротив - он наконец понял ,что надо было действовать более жестко
Он сегодня намного больше готов к работе президента
И к реформам
Если бы сегодня страну возглавили ЗАЛУЖНЫЙ и ПОРОШЕНКО
Мы выгребли бы из ямы, в которой мы сейчас- очень быстро
Зеленский может экспериментировать в своей спальне
С женой Леной или кто там у него эту роль сегодня выполняет
"Нічого не робили" - це брехня, або невігластво.
Навесні 2019 Портнов (архітектор судової системи Януковича) повернувся в Україну, і у перший же день після інавгурації Блазня під диктовку Портнова відкрили справу проти Порошенка. Татаров = адвокат Портнова, Смирнов - туди саме).
от якби займались судами, та верховенством закону - то ніхто би нікуди не повернувся, та не відкривали би справи
Не Порошенко керує суддівською владою.
Була розпочата суддівська реформа. Почали з Верховного суду.
Система чинила спротив. Суддівська мафія добре знала що готується олігархічний реванш та те що Портновщина повернеться.
Скільки потрібно часу?
Чи взагалі це можливо зробити, якщо керує невідомо хто "суддівською владою", та "Система чинила спротив"?
ВККСУ + незалежна наглядова рада.
Часу потрібно багато.
Відомо хто: Портнов, Татаров, Єрмак, Зеленський.
Зелені зняли відповідальність з суддів за завідомо неправомірні рішення.
Суддівська влада - це незалежна гілка влади в демократичних країнах. Ви не в курсі?
Посол України в ВБ Пристайко намагався обережно згладити оте відверте хамство Зеленського Волесу і був поспіхом викинутий з посади...
Неужто все объясняется только тем, что Порошенко успешный бизнесмен
А значит - богатый человек
Так ведь украинцы хотят быть богатыми
В этом странное противоречие
Или все объясняется очень просто
Отлично сработала российская пропагандистская машина
И замарала Порошенко
А отмываться от грязи - дело нелегкое
В Порошенко - є свої недоліки, десь недопрацювали піарники, десь фанати занадто завзято "мочили" його конкурентів, але головне - саме агресивна пропаганда проти нього яка сформувала стійкий антирейтинг серед тих хто "любить вухами".
Первый не стоит даже мизинца второго
Клоп....
Про це в коментарі https://www.youtube.com/watch?v=-hmdetokRCQ&feature=emb_title&ab_channel=5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB 5 каналу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.
Надежа всего лишь на его огромные амбиции, которые могут не позволить путлеру, возобладать над ним, больше нам надеяться не на что.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/11656 Чи Трамп такий же, за стилем роботи, як і Байден? Ні, і я думаю, що не всі у владі це розуміють. Стиль Дональда Трампа відрізняється швидким ухваленням рішень з прицілом на їхню ефективність.
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https://t.me/PresidentPoroshenko/11657 Зараз Україна в більшій небезпеці, ніж у 2022 році. 20 січня кардинально зміниться ситуація. В цих умовах Україна має бути готова працювати вже в інших позиціях, з іншим фінансуванням, з іншою безпековою допомогою союзників. Ми повинні підготувати країну для цього. Нам треба всім працювати над тим, щоб дати відповідь на ті виклики, які пов'язані із 20 січня. Не лише 5-6 менеджерам Зеленського, а парламенту, уряду, громадським активістам, народу - всім разом.