Экономику следует перевести на военные рельсы и прекратить предвыборную риторику, - Порошенко
Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что сейчас все ресурсы нужно направлять на оборону, а также повысить качество государственного управления.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Виталию Портникову.
По его словам, государству следует укрепить оборонные позиции Вооруженных Сил, усовершенствовать мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы, преодолеть коррупцию и привлечь партнеров.
"Когда Путин увидит все это, он скажет - садимся и говорим. И у Путина есть еще один враг - его возраст и его здоровье", - подчеркнул пятый президент.
Порошенко отметил, что сейчас критически важно вернуть доверие общества к государству, чтобы не допустить хаоса.
"Общество не готово терпеть то, что происходит сейчас. С коррупцией, абсолютно бездарной мобилизацией, с бездарным руководством, с обеспечением, с разрушением отношений с партнерами. Общество все это терпеть не может. Что мы сейчас теряем? Мы теряем веру общества в государство. Это очень, очень опасно. Потому что это будет иметь последствия хаоса. Хаос не означает победу", - пояснил он.
Лидер "ЕС" считает также опасными предвыборные процессы внутри страны.
"Казалось бы, теряет власть доверие, у оппозиции появляются возможности? Нет. Поэтому я сказал: заявите публично, четко и прекратите работу по выборам, потому что вы потеряете и потеряете государство. Это то, чего хочет Путин. Потому что не выиграет Зеленский выборы - запишите. И Залужный не будет победителем, и Порошенко не будет победителем, потому что там будет один победитель. Его фамилия - Путин. И мы будем повторять или румынский, или какой-то другой сценарий", - добавил он.
"Если мы не переориентируем государственный бюджет и средства партнеров в бригады, ситуация на фронте стремительно и быстро ухудшится. Я никого не пугаю, я просто говорю, что на сегодняшний день воевать в большинстве бригад нечем. И если будет нужно руководству Вооруженных Сил, Ставке Верховного Главнокомандующего, здесь есть ситуация по 200 бригадам, с которыми мы работаем. По каждой бригаде скажу вам количество, сколько они получают fpv, РЭБов, "Мавиков". И пусть мне кто-то объяснит, как с этим воевать", - считает Порошенко.
Также пятый президент отметил, что до 20 января стоит выстроить, согласовать, предложить и пробить планы американцев на возможные контакты с Путиным.
"И не допустить, чтобы вопрос об Украине решался без Украины. Это огромная опасность для нас, для Америки, для мира", - подытожил Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Ми залишили свої родини, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям та здоров'ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Та проросійські сили в Україні - не менший ворог, ніж російські солдати на фронті. І цьому ворогу дають можливість говорити.
Підстав для затримання та арешту Бойка та інших діячів опзж, абсолютно впевнений, більше ніж достатньо. Повноваження у відповідних органів влади є. То чому ви не боретесь з ворогами?
Макс Жорін про відео Бойко
Зє завербований кремлем ще на "КВН" Маслякова.
Знову насере тобі у штани.
З цукерок хочь користь є!
А з їдла - тільки черговий гундосик на який поклали платіжку у рази більшу за часи Пороха
В 2018 КрАЗ визнано банкрутом для Богдана, який возить МАЗи.
Читайте, просвіщайтеся
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
Гарний приклад розумових здібностей зебілів.
""Коли Путін побачить все це, він скаже - сідаємо і говоримо. І у Путіна є ще один ворог - його вік і його здоров'я"-???Серьезно?Какая фантазия.
"- наразі критично важливо повернути довіру суспільства до держави, щоб не допустити хаосу. "- мечты.
"Суспільство не готове терпіти те, що відбувається зараз"-терпит и хавает все за милую душу.
"Також п'ятий президент зазначив, що до 20 січні варто вибудувати, узгодити, запропонувати і пробити плани американців на можливі контакти з Путіним. "- таки готовят к переговорам о окончании войны или ещё чего?И кто этим будет заниматься,дипломаты в Украине исчезли как класс.