РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12946 посетителей онлайн
Новости Война
5 146 70
Порошенко (19479) война в Украине (1151)

Экономику следует перевести на военные рельсы и прекратить предвыборную риторику, - Порошенко

Порошенко застеріг від передвиборчої риторики

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что сейчас все ресурсы нужно направлять на оборону, а также повысить качество государственного управления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Виталию Портникову.

По его словам, государству следует укрепить оборонные позиции Вооруженных Сил, усовершенствовать мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы, преодолеть коррупцию и привлечь партнеров.

"Когда Путин увидит все это, он скажет - садимся и говорим. И у Путина есть еще один враг - его возраст и его здоровье", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что сейчас критически важно вернуть доверие общества к государству, чтобы не допустить хаоса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подпись под приглашением Украины в Альянс – это правильный ответ Путину, - Порошенко на ПА НАТО

"Общество не готово терпеть то, что происходит сейчас. С коррупцией, абсолютно бездарной мобилизацией, с бездарным руководством, с обеспечением, с разрушением отношений с партнерами. Общество все это терпеть не может. Что мы сейчас теряем? Мы теряем веру общества в государство. Это очень, очень опасно. Потому что это будет иметь последствия хаоса. Хаос не означает победу", - пояснил он.

Лидер "ЕС" считает также опасными предвыборные процессы внутри страны.

"Казалось бы, теряет власть доверие, у оппозиции появляются возможности? Нет. Поэтому я сказал: заявите публично, четко и прекратите работу по выборам, потому что вы потеряете и потеряете государство. Это то, чего хочет Путин. Потому что не выиграет Зеленский выборы - запишите. И Залужный не будет победителем, и Порошенко не будет победителем, потому что там будет один победитель. Его фамилия - Путин. И мы будем повторять или румынский, или какой-то другой сценарий", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Советник Трампа по нацбезопасности Уолтц встретился с Порошенко: США готовы установить справедливый мир

"Если мы не переориентируем государственный бюджет и средства партнеров в бригады, ситуация на фронте стремительно и быстро ухудшится. Я никого не пугаю, я просто говорю, что на сегодняшний день воевать в большинстве бригад нечем. И если будет нужно руководству Вооруженных Сил, Ставке Верховного Главнокомандующего, здесь есть ситуация по 200 бригадам, с которыми мы работаем. По каждой бригаде скажу вам количество, сколько они получают fpv, РЭБов, "Мавиков". И пусть мне кто-то объяснит, как с этим воевать", - считает Порошенко.

Также пятый президент отметил, что до 20 января стоит выстроить, согласовать, предложить и пробить планы американцев на возможные контакты с Путиным.

"И не допустить, чтобы вопрос об Украине решался без Украины. Это огромная опасность для нас, для Америки, для мира", - подытожил Порошенко.

Также читайте: Чтобы сорвать планы Путина, нужно достаточно оружия Украине и больше санкций против РФ, - Порошенко в США
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+26
Це діалог з глухими і розумово неповноцінними клептоманами-космополітами.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:23
+24
Ось знову Порошенко хоче донести голос розуму до 73% але ж вони не такі.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:28
+23
Зелечмо, гидотне і заздрісне, страшенно боїться повернення дорослих у політику. .
показать весь комментарий
16.12.2024 10:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це діалог з глухими і розумово неповноцінними клептоманами-космополітами.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:23 Ответить
Россополітами.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:26 Ответить
щеі наркоманами
показать весь комментарий
16.12.2024 10:39 Ответить
пропонуєте Порошенку застрелити його прямо у залі парламенту?
показать весь комментарий
16.12.2024 10:28 Ответить
натравити на Стефанчука, та свиня все зіжре.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:37 Ответить
Так он в парламент с двумя УЗИ ходит. Тока ему можно
показать весь комментарий
16.12.2024 11:36 Ответить
Бойко підголосовує владі. Опозиція вас випередила давно і вимагала. Була послана далеко далеко.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:36 Ответить
Прямий наслідок того, що частину проросійських під...расів залишили без покарання - ось такі відео з тими ж російськими наративами, які ми слухали багато років до повномасштабної війни. Вони вже відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню. Чому? Бо їм це дозволили?

Ми залишили свої родини, щодня втрачаємо найкращих побратимів, ризикуємо своїм життям та здоров'ям для того, щоб захистити свою країну від ворога. Та проросійські сили в Україні - не менший ворог, ніж російські солдати на фронті. І цьому ворогу дають можливість говорити.

Підстав для затримання та арешту Бойка та інших діячів опзж, абсолютно впевнений, більше ніж достатньо. Повноваження у відповідних органів влади є. То чому ви не боретесь з ворогами?
Макс Жорін про відео Бойко
показать весь комментарий
16.12.2024 16:12 Ответить
про підвищення якості державного управління особливо смішно було.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:25 Ответить
З гівна все одно не вийде цукерка, в яку обгортку його не завертали б.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:13 Ответить
тут все набагато гірше, бо від гівна загорнуторго у яскраву обгортку можно відмовитись особисто, а от вийти із салону авіалайнера, який пілотується аніматором дитячої кімнати аеропорту, бо дуже сподобався начебто дорослим пасажирам у залі очікування, які летіли по безвізу у ЄС відпочити до іспаній-грецій - це вже значно складніше, бо ми зараз як раз у польоті, і двері зачинені.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:24 Ответить
Ну так - а куди ж діти управлінців - які затаруються
показать весь комментарий
16.12.2024 10:26 Ответить
В верху вже так навчились пиляти бюджет - шо навіть опілок не залишають
показать весь комментарий
16.12.2024 10:41 Ответить
Зелечмо, гидотне і заздрісне, страшенно боїться повернення дорослих у політику. .
показать весь комментарий
16.12.2024 10:27 Ответить
Ось знову Порошенко хоче донести голос розуму до 73% але ж вони не такі.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:28 Ответить
Хаос- фсбешна метода правління держави,котра,на майбутнє, має бути під рашистським протекторатом..."зелене насіння хаосу" в Україні ,рашисти почали засівати ще з2016 року,через посівну фірму "квартал"
показать весь комментарий
16.12.2024 10:29 Ответить
не зовсім точно. Якщо пам'ять мені не зраджує, то стендапера медведчук викупив в москві ще у 2004-му чи п'ятому році. Так що цей "проект" вкоренився в українське життя значно раніше, і вже через десять років сприймався більшістю населення як "свойо, украинскає", і в середині двотисячних хєр цю ***** можно було вимкнути у телевізорах, які були прикручени до стіни у кожному генделику країни.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:45 Ответить
хрипатого .ідора було активовано як противагу "Веселим яйцям", що виникли після удару одного із десятка із них об тверду, що чавунна, макітру тричі несудимого прохфесссора. Краще про це все є на каналі Чекалкіна.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:04 Ответить
З 2000 - 2004.
Зє завербований кремлем ще на "КВН" Маслякова.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:19 Ответить
У 2003му. Після програшу у КВН до зєлі підкатили спецушніки...
показать весь комментарий
16.12.2024 12:41 Ответить
нащадок дебілів відпісявся:
показать весь комментарий
16.12.2024 10:35 Ответить
не переводу, а переведення... Повірте входять... Щодо мавп, власну родину із усіма не порівнюйте.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:19 Ответить
Випускає РЕБи, але вам головне, щоб цукерки не випускав, заводи здав на металолом, а гроші за метал віддав вам.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:38 Ответить
Ні
Знову насере тобі у штани.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:47 Ответить
Краще цукерки Рошен ніж гундосики зє!
З цукерок хочь користь є!
показать весь комментарий
16.12.2024 11:21 Ответить
та перестаньте, здоровий організм, щоб довести до блювоти- гундоЗення саме те.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:25 Ответить
Мабуть щоб цукерки Рошен виблювали.
А з їдла - тільки черговий гундосик на який поклали платіжку у рази більшу за часи Пороха
показать весь комментарий
16.12.2024 11:36 Ответить
В 2014 Кузня на Рибальському виробляла бронекатери та корвети. В 2023 була партія буржуйок.
В 2018 КрАЗ визнано банкрутом для Богдана, який возить МАЗи.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:33 Ответить
Ще один свідок зепокращення проснувся.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:39 Ответить
Бронекатери взагалі-то і в 2018 робили... Москалі ж тоді в Керченській протоці новенькі захопили - їх якраз на базу в Маріуполь переганяли.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:49 Ответить
А щодо корвета, то корвет Тернопіль аж у 2002 збудували і після того лише катери були...
Читайте, просвіщайтеся
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83
показать весь комментарий
16.12.2024 10:53 Ответить
А зараз і Їх не роблять. Там зараз ЖК Рибальський. А замість цехів біля вокзалу пивбар.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:35 Ответить
Так а Петя тут до чого тоді? Усі питання до Тігіпка тепер...
показать весь комментарий
16.12.2024 11:46 Ответить
Ага! Щас! Передвиборчі штаби слуг наріту і їхніх васалів з опзж вже розгорнуто, люди двічі зарплатнб отримали. І ґка економіка на військові рейки? Сирію від голоду рятувати треба! (Сарказм)
показать весь комментарий
16.12.2024 10:34 Ответить
Мудрі слова освідченого чоловіка, але зебілам і так добре: борщовий набір за копійки від Мосейсучки, зебільна тисяча від дегенерата, що без чліна дЄрьмака не зна в котру сторону зализон робити.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:34 Ответить
Зебіли вище хочуть, щоб на обладнанні для виробництва харчів робили патрони.
Гарний приклад розумових здібностей зебілів.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:41 Ответить
усім зебілам на "ліпіцькій кх. фабриці" освоєно випуск смоктунців у вигляді статевих органів ставриди та півтора метрового лідора взесвіту.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:14 Ответить
А чого тут любителі поговорить про цукерки Рошен завили, що Петро Олексійович їм щось винен? Те, що у ВР зараз 27 чоловік опозиції, це ваш вибір. Кричіть тепер до своєї ширки СН і ОПЗЖ, щоб вам налагодила виробництво патронів. А то обісралися і скавчать: Петя, а чому, Петя, памагі, ти нам винен..Ні, недорогенькі, вибрали клоуна вести літак замість пілота, то насолоджуйтеся крутим піке і штопором..
показать весь комментарий
16.12.2024 10:37 Ответить
Ну і? Це не було збудовано чи чого ти там пердиш?
показать весь комментарий
16.12.2024 11:01 Ответить
Це ІПСО та розхитування човна .)
показать весь комментарий
16.12.2024 10:40 Ответить
Петро Олексійовічу ,ті українські % разом з 🤡 шоблою , *** * уті , шоб Ви знали ...
показать весь комментарий
16.12.2024 10:44 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2024 11:15 Ответить
та пох.Єрмаку аби владу втримати
показать весь комментарий
16.12.2024 10:52 Ответить
Нічого вже з цим не вийде мабуть. Уряд національної єдності (у т.ч. з Порошенко) треба було творити ще в 2022 році й братися за розум. В кожній партії (хіба крім регіонів) є притомні люди. Але шо ж, робити піар і бардак виявилося цікавіше. Хоча в принципі про який уряд національної єдності може йти мова, якщо навіть посполиті знають тільки "зебобік" і "порохобот". Тому маємо що маємо.
показать весь комментарий
16.12.2024 10:52 Ответить
Знову клятий Порошенко насрав у штани потужничу
показать весь комментарий
16.12.2024 10:59 Ответить
"Ато што? Ато путін нападьот? Ахахаха" (С)
показать весь комментарий
16.12.2024 11:02 Ответить
"За його словами, державі варто укріпити оборонні позиції Збройних Сил, удосконалити мобілізацію, перевести економіку на військові рейки, подолати корупцію та залучити партнерів."-а то этого никто не понимает.Утопия и популизм.Уже поздно.
""Коли Путін побачить все це, він скаже - сідаємо і говоримо. І у Путіна є ще один ворог - його вік і його здоров'я"-???Серьезно?Какая фантазия.
"- наразі критично важливо повернути довіру суспільства до держави, щоб не допустити хаосу. "- мечты.
"Суспільство не готове терпіти те, що відбувається зараз"-терпит и хавает все за милую душу.
"Також п'ятий президент зазначив, що до 20 січні варто вибудувати, узгодити, запропонувати і пробити плани американців на можливі контакти з Путіним. "- таки готовят к переговорам о окончании войны или ещё чего?И кто этим будет заниматься,дипломаты в Украине исчезли как класс.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:09 Ответить
В принципі він звісно правий по більшості пунктів, але просто цікаво, що в його розумінні "економіка на військових рейках". Цей термін так часто вживають, але Україна і так витрачає більшу частину бюджету на війну. Залишається ще кілька видатків з міських бюджетів, але то крапля в морі. Далі лише безкоштовна праця на військових заводах, примусове риття окопів в прифронтових зонах, відміна пенсій і всіх соцвиплат, податки 80% всім іншим і картки на продукти щоб з голоду не вмерли - ось це мабуть і є "економіка на військових рейках"? Суспільство буде щасливо жити в таких умовах ще років.. багато.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:17 Ответить
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський
показать весь комментарий
16.12.2024 11:18 Ответить
нажаль усе вірно сказав, але одними словами далеко не заїдеш. за словами мають бути дії.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:20 Ответить
Які дії,окрім того,що він(Порох) ВЖЕ робить з 2019?! Він НЕВЗМОЗІ замінити собою державну машину терору і клептократії побудовану зє по прикладу раші!
показать весь комментарий
16.12.2024 11:29 Ответить
Не тот флаг нацепил! Тебе нужен сриколор!
показать весь комментарий
16.12.2024 11:48 Ответить
Підтримую пана Порошенка. Економіку України потрібно було перевести на військові рейки ще у березні 2022 року. Але складається таке враження, що слугориги роблять все, щоб ми капітулювали. Для спасіння України, тієї частини, що не окупована, потрібно негнайно призначити Порошенка спікером Верховної Ради, яка призначить уряд спасіння. А Боневтіку Потужному написати заяву, чи зробити заяву на марафоні та йти геть з поста президента. За собою забрати всю корупцію і беззаконня, гніздо якої в офісі президента.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:23 Ответить
Вже і бойки повилазили зі своїми ущіильєніямі узкоізьічних.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:26 Ответить
Ніколи артистів шапіто не навчиш правилам керування країною.
показать весь комментарий
16.12.2024 11:53 Ответить
В данном случае он абсолютно прав и добавить к сказанному нечего, но всё это, к сожалению, глас вопиющего в пустыне, начинать внутренние разборки сегодня никак нельзя, это будет окончательным крахом государственности, мы опять вынуждены плыть по течению, вот только вопрос, к какому берегу нас прибьёт на этот раз?
показать весь комментарий
16.12.2024 12:27 Ответить
Не виграє вибори зєля. Не виграють і всі, хто балотувались колись. Виграє Залужний. Ще у першому турі. І йому навіть приїздити в Україну не треба. За нього українці самі все зроблять.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:48 Ответить
ТЮльку у прем'єрду? Так це було вже!
показать весь комментарий
16.12.2024 20:42 Ответить
Все правильно. І одразу після того смарагдове шобло має піти під суд і бути засуджене за законами військового часу.
показать весь комментарий
16.12.2024 12:51 Ответить
ЄС треба убло 24.02.22 вимагати імпічмент гундосу, а не легалізувати держзрадника своїм "неначасі". Тепер вже боржомі пізно пити.
показать весь комментарий
16.12.2024 13:00 Ответить
... партії ЄС...
показать весь комментарий
16.12.2024 13:21 Ответить
 
 