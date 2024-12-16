Экономику следует перевести на военные рельсы и прекратить предвыборную риторику, - Порошенко

Пятый президент и лидер "ЕС" Петр Порошенко считает, что сейчас все ресурсы нужно направлять на оборону, а также повысить качество государственного управления.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью журналисту Виталию Портникову.

По его словам, государству следует укрепить оборонные позиции Вооруженных Сил, усовершенствовать мобилизацию, перевести экономику на военные рельсы, преодолеть коррупцию и привлечь партнеров.

"Когда Путин увидит все это, он скажет - садимся и говорим. И у Путина есть еще один враг - его возраст и его здоровье", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко отметил, что сейчас критически важно вернуть доверие общества к государству, чтобы не допустить хаоса.

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"Общество не готово терпеть то, что происходит сейчас. С коррупцией, абсолютно бездарной мобилизацией, с бездарным руководством, с обеспечением, с разрушением отношений с партнерами. Общество все это терпеть не может. Что мы сейчас теряем? Мы теряем веру общества в государство. Это очень, очень опасно. Потому что это будет иметь последствия хаоса. Хаос не означает победу", - пояснил он.

Лидер "ЕС" считает также опасными предвыборные процессы внутри страны.

"Казалось бы, теряет власть доверие, у оппозиции появляются возможности? Нет. Поэтому я сказал: заявите публично, четко и прекратите работу по выборам, потому что вы потеряете и потеряете государство. Это то, чего хочет Путин. Потому что не выиграет Зеленский выборы - запишите. И Залужный не будет победителем, и Порошенко не будет победителем, потому что там будет один победитель. Его фамилия - Путин. И мы будем повторять или румынский, или какой-то другой сценарий", - добавил он.

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"Если мы не переориентируем государственный бюджет и средства партнеров в бригады, ситуация на фронте стремительно и быстро ухудшится. Я никого не пугаю, я просто говорю, что на сегодняшний день воевать в большинстве бригад нечем. И если будет нужно руководству Вооруженных Сил, Ставке Верховного Главнокомандующего, здесь есть ситуация по 200 бригадам, с которыми мы работаем. По каждой бригаде скажу вам количество, сколько они получают fpv, РЭБов, "Мавиков". И пусть мне кто-то объяснит, как с этим воевать", - считает Порошенко.

Также пятый президент отметил, что до 20 января стоит выстроить, согласовать, предложить и пробить планы американцев на возможные контакты с Путиным.

"И не допустить, чтобы вопрос об Украине решался без Украины. Это огромная опасность для нас, для Америки, для мира", - подытожил Порошенко.

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