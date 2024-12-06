Чтобы сорвать планы Путина, нужно достаточно оружия Украине и больше санкций против РФ, - Порошенко в США
Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко призвал западных партнеров усилить Украину настолько, чтобы она могла победить.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время специальной панельной дискуссии Форума Международного демократического союза в Вашингтоне.
По его словам, Путин не собирается останавливаться, его цель - не только уничтожить Украину, но и расколоть Запад.
"Путину не нужен только Крым, или Донбасс, или Запорожье, или Херсон. Он хочет отстроить или Советский Союз, или Российскую империю 2.0. А без Украины это просто невозможно", - сказал Порошенко.
Лидер "ЕС" призвал не доверять Путину, что тот якобы готов к переговорам.
"Вторая рекомендация: не бойтесь Путина, он питается нашими страхами. Путин понимает только один язык, и это язык силы, язык нашего единства, язык солидарности. Только так мы можем победить", - подчеркнул он.
В начале полномасштабного вторжения Россию удалось остановить благодаря мужеству украинского народа и оружия, предоставленного партнерами. Однако сейчас РФ пытается воспользоваться истощением Украины и мира, запугивая всех ракетными ударами.
"После выборов в США интенсивность их наступательных операций растет. И потери Путина, российских войск тоже рекордные. Что теперь нам вместе нужно делать? Прежде всего, мы приветствуем приход президента Трампа. Вчера мы имели удовольствие встретиться здесь с Майклом Волтцом и услышать, что он решительно настроен, как и вы, чтобы принести мир через силу. Мы должны эту силу показать.
Мы не должны терять время. Мы не должны терять территорию. Мы не должны терять людей. И чтобы сделать Украину сильнее, нужно поставлять самое современное вооружение, включая противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и новейшие технологии. Потому что война в Украине 2024 года совсем другая, по сравнению не только с 2014 годом, но и с 2022 годом. Мы вместе должны учиться воевать. Потому что сейчас у вас нет опыта и Запад недостаточно защищен", - отметил Порошенко.
Также пятый президент предостерег относительно "усталости от Украины".
"В некоторых европейских странах мы имеем такую дискуссию. Усталость от Украины означает усталость от свободы. Усталость от демократии. Поэтому наша просьба: пожалуйста, помогите нам выполнить вашу работу. Подумайте об этом как об инвестициях в вашу собственную безопасность. Это не благотворительность. Это не помощь. Это инвестиция в вашу собственную безопасность. Давайте делать эту работу вместе.
В том числе, включая санкции. Нужны адские санкции, настолько эффективные, чтобы урезать способность путина финансировать войну. Это приведет нас к миру. Это посадит Путина за стол переговоров. Это приведет к победе Украины и нашей общей победе", - подытожил Порошенко.
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"З 2022 року ми маємо три фази російської агресії проти України.
Перша називається «знищення». Початок - 24 лютого 2022 року. Ми зупинили її. Як це сталося? Нашій армії вдалося зупинити російські вертольоти і російську авіацію. І це тривало, допоки ми не відкинули російські війська від Києва.
Другий етап - це контрнаступ. Ми почали контрнаступ у Харківській області, ми почали контрнаступ у Херсонській області. Чому це сталося? Чому це стало можливо? Відвага українських воїнів і «Хаймарси», які ми отримали з Америки і які повністю знищили російські склади *********** і командні центри. Це був шалений успіх. А потім у вересні, коли Росія навчилася осліплювати «Хаймарси», настав третій етап.
Виснаження. Коли військова міць не на першому місці. Коли вони починають атакувати об'єкти критичної енергетики, цивільну інфраструктуру, лікарні, навчальні заклади, усі цивільні об'єкти, щоночі вбиваючи десятки, а подекуди сотні невинних мирних жителів по всій території України. Знищення нашого промислового потенціалу. Вони намагаються залякати український народ.
Єдине, чого прагне путін - це Україна. Не Крим, не Донбас, не Запоріжжя і навіть не Херсон.
Він хоче всю Україну. В його солодких мріях відновити радянський союз або російську імперію. А без України - це просто неможливо. Але є ще дещо. Про це сказав на форумі IDU у Вашингтоні, відповідаючи на запитання модератора про мету путіна.
Мета російського диктатора - не тільки перемогти Україну. А й розколоти Захід".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11534
"Помилкою є подавати співпрацю України та США в оборонній сфері як допомогу нам. Насправді ж, це інвестиція. Інвестиція у їхню безпеку: оборонну промисловість, технології, спільне навчання та використання бойового досвіду, що повністю змінив спосіб ведення війни.
Якщо саме так обґрунтувати американцям допомогу Україні, то незалежно від того, демократи вони чи республіканці, вони підтримають. Америка все ще зберігає лідерство у глобальному світі, тому вони повинні підтримувати Україну.
Простежмо динаміку. У 2022 році на Генеральній асамблеї ООН росію підтримало 5 країн - сама росія, Білорусь, Північна Корея, Іран та Еритрея. А скільки країн взяло участь у саміті БРІКС минулого року? Подивіться в Інтернеті.
Якщо Америка не втримає лідерство у світі, то вже завтра новий БРІКС під керівництвом росії та Китаю запровадить проти Америки санкції, тому що світ буде зовсім іншим. Зробіть, і справді, Америку great again!"
https://t.me/PresidentPoroshenko/11502
"У вересні росія атакувала Україну 1700 іранськими «шахедами», що вироблені в самому Ірані або за іранською ліцензією в росії. У жовтні їх кількість дорівнювала 2070. Ніхто не може сказати, коли когось із 80 держав-членів НАТО атакуватиме така кількість ударних безпілотників. Бо це нова війна.
Росіяни в жовтні отримали більше 2000 балістичних ракет, зокрема і від Північної Кореї. В цей час Україна від наших партнерів отримала 130 ракет для нашої протиповітряної оборони. Як ми можемо, маючи 130 ракет ППО, знищити таку кількість балістики? Про це сказав у Вашингтоні на заході від Ради з міжнародних відносин.
Це докази того, що це не війна росії проти України. Це війна росії, Ірану та Північної Кореї проти України. І хтозна, куди полетять ці ракети після нашої країни.
Ба більше, близько 6000 доларів - ціна одного артилерійського снаряду, виробленого в Пенсильванії для України. В той час, як путін платить Кореї 450 доларів за кожен снаряд.
Ми повинні бути конкурентоспроможними із віссю зла, тому необхідно перевести економіку на військові рейки. Наш артилерійський снаряд має коштувати 500 доларів. І ми повинні виробляти їх більше. Але цю війну не виграти лише кількістю - ми повинні навчитися вигравати за допомогою технологій. Вся коаліція НАТО є сильною економічно та технологічно, а тому ми маємо перевершити росію у битві розумом і технологіями".
https://t.me/PresidentPoroshenko/11499
"Що робити, коли 2000 іранських дронів летять по території України? Ми маємо відповідати. І відповідати 3000 БПЛА по їхній території. Я не розумію, чому росіяни знищують наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, лікарні та університети, а ми не маємо права давати відповідь по ЗАКОННИХ ворожих військових цілях?
Це ніби поєдинок Усіка і Ф'юрі, але Усік зі зв'язаними руками…
У мене немає цьому пояснень, хоч хтось і каже, що це може призвести до Третьої світової війни. Але путін не розуміє іншої мови, окрім мови сили. І я прямо говорю про це в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні.
У мене дуже позитивний досвід роботи з президентом США Дональдом Трампом. Але у мене дуже негативний досвід роботи з путіним. Потрібно знайти правильну мову для спілкування з ним. Це не англійська, - він не розуміє. Можливо німецька? Мені здається, що ні. Врешті-решт російська? Теж ні.
Єдина мова, якою можна говорити з путіним, - мова об'єднаної сили. Мій меседж до союзників України: вивчаймо цю мову. Президент Трамп добре нею розмовляє, і я точно в цьому на нього розраховую.
Не втомлююся повторювати це і тут, у Вашингтоні: ефективніше і «дешевше» для західного світу зупинити путіна тут, в Україні."
https://t.me/PresidentPoroshenko/11503
"Санкції проти росії можуть бути ефективними. Треба обрати один критерій - і це обсяг російського експорту. Нам потрібно скоротити здатність путіна фінансувати війну. Тоді він матиме справді великі проблеми всередині росії.
У 2022 чи 2021 році російський експорт був 200 мільярдів доларів. Нам потрібен обсяг нижче 200 мільярдів доларів - так ми можемо тиснути на путіна.
Ми повинні бути ефективними!"
https://t.me/PresidentPoroshenko/11505
Всі "розумні" стають, з часом...
Так скоро, і про лендліз згадають - що треба було брати, а то зброю не бажають продавати.
І твоя брехня, що були накладені санкції лише на касапський імпорт спростовується загальновідомим фактом про саннкції на експорт (не на всі 100:, і все ж) на касапську металургію та енергоносії, аж до підриву морських газових труб.
"Санкции на экспорт высокотехнологичной продукции в Россию были введены сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. "
"Ограничение цены на нефтепродукты, такие как дизель и мазут, вступило в силу с 5 февраля 2023 года. Для дизельного топлива и аналогичных продуктов цена была ограничена на уровне $100 за баррель, а для продуктов с более низкой добавленной стоимостью, таких как мазут, - $45 за баррель"
"На протяжении 2022 года прямых санкций на поставки трубопроводного газа в Европу не вводилось."
Виходить весь 2022 рік, по нафті та газу не було обмежень - були тільки обмеження на експорт технологій в росію.
Факт:
Президент США Джо Байден принял решение снять санкции с Nord Stream 2 в мае 2021 года, несмотря на сопротивление как со стороны республиканцев, так и некоторых демократов в Конгрессе.
"трамп і тих санкцій не накладав." - виходить навпаки, наклав санкції президент Трамп, а президент Байден зняв.
"І нині розглядає можливість послаблення вже накладених санкцій" - давай заяву президента Трампа, що він розглядає зняття санкцій.
Поки він не президент.
Також, чому в 2021 році - Байден замість зброї, як робив Трамп, почав надсилати як при Обамі - катери, каски і т.п.
Хочеш прочитати про те, що санкції трамп планує похерити - читай в'юхи трампівських призначенців починаючи з віце-Венса включно (тут на сайті цього вдосталь).
А Байден до 24/02/22р. надисилав Україні "каски і катери" (як і Трамп, до речі! в першу свою каденцію) тільки тому, що ЕрЗе від іншої зброї де-факто відмовлялись під приводом "аби не дражнити рф" - ну це ж були узгоджені поставки! До речі, за тиждень до повномасштабного Байден в односторонньому порядку надіслав в Україну джавеліни і стінгери.
*** товою мать брехло, та щоб ти заткнувся навіки,
Газопровід "Північний потік-2" не був завершений за президентства Дональда Трампа. На момент закінчення його терміну в січні 2021 року проект був майже завершений, але будівництво було припинене в грудні 2019 року через американські санкції, запроваджені в рамках закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA). Санкції були спрямовані на компанії, що брали участь у будівництві, і змусили швейцарську компанію Allseas припинити прокладання трубопроводу
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" було завершено у вересні 2021 року.
В 2021 президентом був Байден
Ок
"читай в'юхи трампівських призначенців починаючи з віце-Венса включно"
тобто Трамп не казав - Ок
За Трампа 2020 зброя, щоб не дражнити
За Байдена 2021 не зброя, щоб не дражнити
А в 2020-му Трамп летальної зброї ЗСУ не передавав, лише "каски та катери". Джавеліни 38 установок/комплексів і сотня+ ракет до них були отримані ще в 2019-му, і те, з умовою зберігати їх лише в Яворрові!
Президент США Джо Байден фактично скасував санкції, введені адміністрацією Трампа щодо газопроводу "Північний потік-2" у травні 2021 року.
Газопровід "Північний потік-2" був офіційно завершений 10 вересня 2021 року, коли були завершені всі основні роботи по його будівництву.
https://www.nsenergybusiness.com/projects/nord-stream-2-pipeline-project-russia-germany/
Так вийшло, що добудували через 9 місяців при Байдені...
Потім, грудень 2021 - коли США "все знали"
"США прибрали з проєкту оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку-2» і держборгу РФ"
https://www.slovoidilo.ua/2021/12/07/novyna/polityka/ssha-prybraly-proektu-oboronnoho-byudzhetu-sankcziyi-proty-pivnichnoho-potoku-2-derzhborhu-rf
Які санкції були накладені Байденом на експорт з росії?
Крім цих санкцій "США прибрали з проєкту оборонного бюджету санкції проти «Північного потоку-2» і держборгу РФ"
Які ще санкції наклав Байден на фірми котрі прокладували?
Які санкції були накладені Байденом на експорт з росії?
відстоює інтереси не тільки України , а і США в своїх виступах!!
Сил та здоровʼя нашому, Петру Олексійовичу ,
в боротьбі за нашу незалежність і вільну краіну від московітів 👍🏼🙏🏼❤️
Щойно Саміт Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні одностайно ухвалив спеціальну Резолюцію про непохитну підтримку України, яку внесла партія «Європейська Солідарність».
Ці три дні на всіх зустрічах активно просував важливість підтримки нашої ініціативи. Я вдячний партнерам, які представляють сестринські політичні партії з більше 60 держав світу, за схвалення цього документу.
У цій Резолюції МДС закликає збільшити військову допомогу Україні, постачання зброї та *********** без жодних обмежень, підтримує зміцнення протиповітряної оборони України, включаючи використання систем протиповітряної оборони сусідніх країн для захисту українського неба, зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї проти військових об'єктів на території росії. Маємо посилити тиск на росію та її союзників, використовуючи всі військові, політичні, дипломатичні та економічні інструменти, щоб позбавити агресора можливості фінансувати агресивну війну проти України.
Важливо, що Міжнародний демократичний союз закликав ЄС та держави-члени НАТО забезпечити непохитну підтримку вступу України до ЄС та НАТО, як єдиної дієвої гарантії безпеки для України.
У звʼязку з цим підкреслюється критична важливість зміцнення демократії, верховенства права та прав людини, забезпечення плюралізму, включаючи права опозиції всередині України.
Переконаний, що Резолюція стане міцним фундаментом для подальших конкретних кроків наших міжнародних партнерів, які зміцнять глобальну підтримку нашої держави.
Разом до Перемоги!
Текст резолюції:
https://www.idu.org/statement-on-the-steadfast-support-of-ukraine/