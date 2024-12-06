Чтобы сорвать планы Путина, нужно достаточно оружия Украине и больше санкций против РФ, - Порошенко в США

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко призвал западных партнеров усилить Украину настолько, чтобы она могла победить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время специальной панельной дискуссии Форума Международного демократического союза в Вашингтоне.

По его словам, Путин не собирается останавливаться, его цель - не только уничтожить Украину, но и расколоть Запад.

"Путину не нужен только Крым, или Донбасс, или Запорожье, или Херсон. Он хочет отстроить или Советский Союз, или Российскую империю 2.0. А без Украины это просто невозможно", - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" призвал не доверять Путину, что тот якобы готов к переговорам.

"Вторая рекомендация: не бойтесь Путина, он питается нашими страхами. Путин понимает только один язык, и это язык силы, язык нашего единства, язык солидарности. Только так мы можем победить", - подчеркнул он.

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В начале полномасштабного вторжения Россию удалось остановить благодаря мужеству украинского народа и оружия, предоставленного партнерами. Однако сейчас РФ пытается воспользоваться истощением Украины и мира, запугивая всех ракетными ударами.

"После выборов в США интенсивность их наступательных операций растет. И потери Путина, российских войск тоже рекордные. Что теперь нам вместе нужно делать? Прежде всего, мы приветствуем приход президента Трампа. Вчера мы имели удовольствие встретиться здесь с Майклом Волтцом и услышать, что он решительно настроен, как и вы, чтобы принести мир через силу. Мы должны эту силу показать.

Мы не должны терять время. Мы не должны терять территорию. Мы не должны терять людей. И чтобы сделать Украину сильнее, нужно поставлять самое современное вооружение, включая противовоздушную оборону, системы радиоэлектронной борьбы, беспилотники и новейшие технологии. Потому что война в Украине 2024 года совсем другая, по сравнению не только с 2014 годом, но и с 2022 годом. Мы вместе должны учиться воевать. Потому что сейчас у вас нет опыта и Запад недостаточно защищен", - отметил Порошенко.

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Также пятый президент предостерег относительно "усталости от Украины".

"В некоторых европейских странах мы имеем такую дискуссию. Усталость от Украины означает усталость от свободы. Усталость от демократии. Поэтому наша просьба: пожалуйста, помогите нам выполнить вашу работу. Подумайте об этом как об инвестициях в вашу собственную безопасность. Это не благотворительность. Это не помощь. Это инвестиция в вашу собственную безопасность. Давайте делать эту работу вместе.

В том числе, включая санкции. Нужны адские санкции, настолько эффективные, чтобы урезать способность путина финансировать войну. Это приведет нас к миру. Это посадит Путина за стол переговоров. Это приведет к победе Украины и нашей общей победе", - подытожил Порошенко.

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