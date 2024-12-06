Щоб зірвати плани Путіна, треба достатньо зброї Україні та більше санкцій проти РФ, - Порошенко у США

Лідер "ЄС" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав західних партнерів посилити Україну на стільки, щоб вона могла перемогти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час спеціальної панельної дискусії Форуму Міжнародного демократичного союзу у Вашингтоні.

За його словами, Путін не збирається зупинятися, його мета - не лише знищити Україну, а й розколоти Захід.

"Путіну не потрібен тільки Крим, чи Донбас, чи Запоріжжя, чи Херсон. Він хоче відбудувати або Радянський Союз, або Російську імперію 2.0. А без України це просто неможливо", - сказав Порошенко.

Лідер "ЄС" закликав не довіряти Путіну, що той нібито готовий до переговорів.

"Друга рекомендація: не бійтеся Путіна, він живиться нашими страхами. Путін розуміє лише одну мову, і це мова сили, мова нашої єдності, мова солідарності. Тільки так ми можемо перемогти", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Асамблея ЄНП одноголосно ухвалила Резолюцію на підтримку України, яку вніс Порошенко

На початку повномасштабного вторгнення Росію вдалося зупинити завдяки мужності українського народу та зброї, наданої партнерами. Проте Зараз РФ намагається скористатись виснаженням України та світу, залякуючи всіх ракетними ударами.

"Після виборів у США інтенсивність їх наступальних операцій зростає. І втрати Путіна, російських військ теж рекордні. Що тепер нам разом потрібно робити? Перш за все, ми вітаємо прихід президента Трампа. Вчора ми мали задоволення зустрітися тут із Майклом Волтцом і почути, що він рішуче налаштований, як і ви, щоб принести мир через силу. Ми повинні цю силу показати.

Ми не повинні втрачати час. Ми не повинні втрачати територію. Ми не повинні втрачати людей. І щоб зробити Україну сильнішою, потрібно постачати найсучасніше озброєння, включно з протиповітряною обороною, системами радіоелектронної боротьби, безпілотниками і новітніми технологіями. Тому що війна в Україні 2024 року зовсім інша, в порівнянні не тільки з 2014 роком, а й з 2022 роком. Ми разом маємо вчитися воювати. Бо зараз у вас немає досвіду і Захід недостатньо захищений", - зазначив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Країни НАТО готові збивати ракети та дрони, які порушують їхній повітряний простір, - заступник генсека НАТО Руге

Також п'ятий президент застеріг щодо "втоми від України".

"У деяких європейських країнах ми маємо таку дискусію. Втома від України означає втому від свободи. Втому від демократії. Тому наше прохання: будь ласка, допоможіть нам виконати вашу роботу. Подумайте про це як про інвестиції у вашу власну безпеку. Це не благодійність. Це не допомога. Це інвестиція у вашу власну безпеку. Давайте робити цю роботу разом.

В тому числі, включно із санкціями. Потрібні пекельні санкції, настільки ефективні, щоб урізати здатність путіна фінансувати війну. Це приведе нас до миру. Це посадить Путіна за стіл переговорів. Це призведе до перемоги України і нашої спільної перемоги", - підсумував Порошенко.

Читайте: Радник Трампа з нацбезпеки Волтц зустрівся із Порошенком: США готові встановити справедливий мир