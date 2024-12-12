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Новости Фото Война
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Бригадам и подразделениям ВСУ передали партию техники на 67 млн грн. ФОТОрепортаж

Лидер "ЕС" и пятый президент Петр Порошенко передал бригадам ВСУ партию техники на 67 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Груз получат воины: 5-й штурмовой бригады, 10-го армейского корпуса, Харьковского национального университета Воздушных Сил, 57-й мотопехотной бригады, 60-й механизированной бригады, 113-й бригады ТРО, 421-го отдельного батальона БПЛА, 409-го отдельного стрелкового батальона, 53-й механизированной бригады, 77-й аэромобильной бригады, 24-й механизированной бригады, 81-й аэромобильной бригады, 112-й бригады ТРО, 58-й мотопехотной бригады.

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В перечне - дроны, зарядные станции и тому подобное.

Воины получат, в частности:

  • 1500 FPV-дронов, 200 из которых с ночным видением;
  • 64 DJI Mavic, в том числе и с ночным видением;
  • Шины для грузовиков ЗиЛ 258 штук, МАЗ 183 штуки, Краз 58 штук, Урал 44 штуки, HMMWV 76 штук;
  • 42 Ecoflow Delta 2Max;
  • 4 передвижные авторемонтные мастерские для восстановления боеспособности техники;
  • 4 новых экскаватора TDC BL-105, которые будут строить фортификации;
  • 2 стирально-душевых комплекса;
  • Мобильный командно-штабной комплекс;
  • Сотни эффективных печей для обогрева;
  • Компьютеры, мониторы и ноутбуки для ведения электронного документооборота;
  • 19 комплексов РЭБ Шатро на раме;
  • 15 Starlink, в том числе адаптированных для автомобилей.

Читайте: Чтобы сорвать планы Путина, надо достаточно оружия Украине и больше санкций против РФ, - Порошенко в США

Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн
Порошенко передав партії техніки на фронт вартістю 67 млн грн

Автор: 

помощь (7794) Порошенко Петр (19598)


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Топ комментарии
+15
І як завжди П'ятий.
А шостий тільки плани планує та 3,14здить, 3,14здить та 3,14здить. Життя солдат 3,14здить.
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12.12.2024 16:00
+10
А держава 23 МІЛЬЯРДИ гривень передала якійсь польській компанії. І чи буде за ці гроші якась зброя для ЗСУ -- дуууже велике питання.
https://m.censor.net/ru/news/3524704/minoborony-peredaet-23-mlrd-grn-polskoyi-kompanii-chto-izvestno
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12.12.2024 16:04
+4
Рубрика -- Порівняйте 2 картинки.
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12.12.2024 16:05
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І як завжди П'ятий.
А шостий тільки плани планує та 3,14здить, 3,14здить та 3,14здить. Життя солдат 3,14здить.
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12.12.2024 16:00 Ответить
Молодець Зеленський!
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12.12.2024 16:03 Ответить
А держава 23 МІЛЬЯРДИ гривень передала якійсь польській компанії. І чи буде за ці гроші якась зброя для ЗСУ -- дуууже велике питання.
https://m.censor.net/ru/news/3524704/minoborony-peredaet-23-mlrd-grn-polskoyi-kompanii-chto-izvestno
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12.12.2024 16:04 Ответить
Рубрика -- Порівняйте 2 картинки.
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12.12.2024 16:05 Ответить
"прибуток націоналізованого ним банку" пардоньте," націоналізований ним банк" належить Порошенку чи державі?
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12.12.2024 17:18 Ответить
хм....то Порошенко досі всесильний і усім керує?
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12.12.2024 17:27 Ответить
рнемає.Бо якби рухнув приват -рухнула б уся економіка.А за дюрку у 6млрд-то до Бєні." Державних коштів замість танків, літаків і ракет"-ти оті гасла зе з єрмаком адресуй.До 19р і реформи були і бабло на зброю.А потім мудрий нарід устал і насолоджувався серіалами та дорогами
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12.12.2024 17:32 Ответить
чи просто ботам прийшла команда приватбанк атакувати?Ти для початку почитай хто голову правління призначає.Можливо Приват ще один з небагатьох установ що єрмак під себе не підімняв
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12.12.2024 17:29 Ответить
Арахамія,то ти?"непотрібний банк"?Браво.Ти вартий нинішньої влади.Насолоджуйся.Далі буде гірше.Але коли тобі буде дуже паршиво,повторюй-"Зате не барига"!!!!
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12.12.2024 17:34 Ответить
не пропускай прийому ліків
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12.12.2024 17:41 Ответить
не ганьбися
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12.12.2024 17:44 Ответить
та ти економіст від Бога!!!Маряно,то ти?
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12.12.2024 17:54 Ответить
лютує....барига.....вкрав.....продав.....здав.....А якщо серйозно то я не розумію нафіга воно йому?Нарід же його і так прокляне.Нарід України суїцидник.Допомагати суїциднику марна справа.
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12.12.2024 17:21 Ответить
Петро Порошенка ❤️💙💛 !!!
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12.12.2024 17:31 Ответить
хтось краде і міни браковані постачає в ЗСУ, а хтось дійсно допомагає саме тим чим треба
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12.12.2024 18:48 Ответить
https://t.me/budem_bambit/4012 Юрій Бірюков, менеджер ГО "Справа Громад", вчора, в перерві завантаження цього вантажу для фронту записав пост:
"Так, виплати десь комусь там Вовиної тисячі розпочалися. В нас навіть https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&amp;__cft__%5B0%5D=AZVecNO2foS8Y2Fm8aZyFt97xwNWJINtcZwZ8uBX8SgYNHuR07hyQuxO-vqk1nXs-c7pARyEJ633EjY5tCgpE9i41UlHgFgYQx8mYY6pMZaXDLDm7Gf4dEluDocSvTBzKOvMlnA59nsi0UjoXkX7t5U5pNxE033GQ0civWGfq-WlVQ&amp;__tn__=-%5DK-R Тамара Горіха Зерня експеримент провела - перерахувала ці кошти на https://www.facebook.com/sprava.gromad?__cft__%5B0%5D=AZVecNO2foS8Y2Fm8aZyFt97xwNWJINtcZwZ8uBX8SgYNHuR07hyQuxO-vqk1nXs-c7pARyEJ633EjY5tCgpE9i41UlHgFgYQx8mYY6pMZaXDLDm7Gf4dEluDocSvTBzKOvMlnA59nsi0UjoXkX7t5U5pNxE033GQ0civWGfq-WlVQ&amp;__tn__=-%5DK-R ГО Справа Громад. Спрацювало.

ГО СОЛIДАРНА СПРАВА ГРОМАД, реквізити:
****: UA193052990000026002016226051, ЄДРПОУ: 42992954
ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТ. картка - 5169330539480845 (Антоніна Бузіло)
Для ІНШИХ банків: 4441111055831634 (Антоніна Бузіло)

З задоволенням написав би зараз більше, але вантаж на 65 мільйонів гривень сам себе не завантажить".
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12.12.2024 21:07 Ответить
Тому мерзотники і паплюжать останнім часом Порошенка на кожному кроці : шкідники ненавидять тих, хто кращий і приносить користь.
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13.12.2024 10:02 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/11610 Петро Порошенко звітує про доставку цього вантажу до бригад ЗСУ:
"Приїхали на Харківщину з черговим вантажем техніки, бо шлях до Перемоги лежить насамперед через укріплення Армії.
Радісно бачити добре знайомі обличчя: з багатьма у тісному зв'язку з 2014 року, тому вже як рідні. Вдвічі приємніше зустрічати разом День Сухопутних військ. Привітав хлопців, які нищать ворога на Харківщині та знають тут кожен кілометр рідної землі. Це хоробрі воїни з 409 окремого стрілецького батальйону Андрія Підлісного, 10 армійського корпусу, 5 окремої штурмової бригади та 60 окремої механізованої бригади. Потиснув руку і Євгену Солодаєву, який раніше служив у Батальйоні почесної варти, а тепер у 57 окремій мотопіхотній бригаді. Привітав також і його побратимів. Упевнений, що з новим командувачем генерал-майором Михайлом Драпатим Сухопутні війська тільки примножать свою славу та звитягу. А наша команда продовжить ефективну співпрацю.

Сьогодні воїнам Сухопутних військ передаємо круті подарунки:
2 екскаватори TDC BL-105
2 пересувні авторемонтні майстерні
Прально-душовий комплекс
300 FPV-дронів «Вирій» 8''
300 FPV-дронів «Вирій» 10''
31 DJI Mavic
9 РЕБ «Шатро» 4Д
5 комплектів супутникової системи Starlink
20 зарядних станцій EcoFlow
5 моніторів
40 обігрівачів
306 шин для вантажівок ЗіЛ, МАЗ, КрАЗ, УРАЛ, HMMWV
На Харківщині стоять і частини Міноборони, Десантно-штурмових військ та Сил ТРО, з якими маємо постійну співпрацю. Підвезли 421 окремому батальйону БПЛА, де служить наш Олексій Петров, сотню FPV-дронів «Вирій» 8'' та стільки ж FPVшок «Старк» 9T'', чотири DJI Mavic, два комплекти РЕБ «Шатро» та EcoFlow. Також передали мотиваційний прапор, який ми виготовили для батальйону.
113 окремій бригаді ТрО привезли три «Мавіки» разом із двома десятками обігрівачів та моніторами. Прально-душовий комплекс - Харківському національному університету Повітряних Сил.
Чому такий докладний перелік? Бо на фронт ми привезли техніки на 69 мільйонів гривень. Тож стежте за дописами - це лише початок".
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13.12.2024 12:44 Ответить
Дякую, гетьмане!
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15.12.2024 06:14 Ответить
 
 