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помощь (7441) Всемирный Конгресс Украинцев (161) дроны (3566) ГУР (349)

Всемирный Конгресс Украинцев передал дроны и медицинское оборудование на 51 миллион гривен, - ГУР. ФОТОрепортаж

Главное управление разведки Минобороны Украины получило очередную партию помощи от Всемирного Конгресса Украинцев в рамках инициативы Unite with Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Світовий Конґрес Українців передав ГУР дрони та медичне обладнання

Помощь, общая стоимость которой составила 51 миллион гривен, включает 4 465 индивидуальных аптечек, медицинские носилки, портативные кислородные концентраторы и гемостазные аппликаторы для эффективного контроля кровотечений.

Особое внимание - предоставленным дронам "Бабай Heavy" (50 единиц), которые будут способствовать повышению эффективности разведывательных операций и ударных действий. Кроме того, были переданы 3 000 пар носков из шерсти мериноса от Украинского Народного дома в Перемышле и компании Saint Javelin.

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Світовий Конґрес Українців передав ГУР дрони та медичне обладнання

Директор инициативы Unite with Ukraine от ВКУ Андрей Потичный, передавая помощь, отметил: "Эта борьба выходит за пределы простого территориального спора: она воплощает глубокое стремление украинцев к свободе, демократии и фундаментальному праву на человеческое достоинство. И мы, как мировая украинская диаспора, здесь, чтобы их поддержать".

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил за ценную поддержку, отметив, что с февраля 2022 года помощь от ВКУ уже превысила 121 миллион гривен. Эти ресурсы способствуют укреплению обороноспособности Украины, в частности через оснащение современными медицинскими и техническими средствами.

Світовий Конґрес Українців передав ГУР дрони та медичне обладнання

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Я вже колись казав, що Світовий Конґрес Українців мав би стати законодавчою та виконавчою владою в Україні. Звичайно, за тієї умови, що це Конгрес українців, як таких. Туди навіть й Вікторію можна було би включити...
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18.12.2024 17:23 Ответить
Дякуємо !!!❤️Unite with Ukraine СКУ !!!❤️💙💛
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18.12.2024 17:24 Ответить
51 лям гривень - так це дуже небагато!
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18.12.2024 17:38 Ответить
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18.12.2024 19:03 Ответить
 
 