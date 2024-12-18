Всемирный Конгресс Украинцев передал дроны и медицинское оборудование на 51 миллион гривен, - ГУР. ФОТОрепортаж

Главное управление разведки Минобороны Украины получило очередную партию помощи от Всемирного Конгресса Украинцев в рамках инициативы Unite with Ukraine.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь, общая стоимость которой составила 51 миллион гривен, включает 4 465 индивидуальных аптечек, медицинские носилки, портативные кислородные концентраторы и гемостазные аппликаторы для эффективного контроля кровотечений.

Особое внимание - предоставленным дронам "Бабай Heavy" (50 единиц), которые будут способствовать повышению эффективности разведывательных операций и ударных действий. Кроме того, были переданы 3 000 пар носков из шерсти мериноса от Украинского Народного дома в Перемышле и компании Saint Javelin.

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Директор инициативы Unite with Ukraine от ВКУ Андрей Потичный, передавая помощь, отметил: "Эта борьба выходит за пределы простого территориального спора: она воплощает глубокое стремление украинцев к свободе, демократии и фундаментальному праву на человеческое достоинство. И мы, как мировая украинская диаспора, здесь, чтобы их поддержать".

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов поблагодарил за ценную поддержку, отметив, что с февраля 2022 года помощь от ВКУ уже превысила 121 миллион гривен. Эти ресурсы способствуют укреплению обороноспособности Украины, в частности через оснащение современными медицинскими и техническими средствами.

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