Залужного поблагодарила диаспора: Он остановил "вторую армию мира"

Мировой Конгресс Украинцев поблагодарил генерала Валерия Залужного за преданную службу народу Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ВКУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал Валерий Залужный - умелый военачальник, который остановил и продолжал оттеснять "вторую армию мира" с начала геноцидного полномасштабного вторжения России в Украину. Его харизма, скромность и отзывчивость к своим военным сделали генерала героем Украины и лидером, которому доверяют. Он спас Украину и бесчисленное количество жизней военных и гражданских", - говорится в сообщении.

Диаспора благодарит Валерия Залужного за выдающуюся и преданную службу народу Украины в должности Главнокомандующего Вооруженными Силами.

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"Ваша преданность, лидерство и храбрость вдохновили мир, и вы навсегда останетесь одним из символов невероятной борьбы Украины за свободу и независимость", – добавили в ВКУ.

В Конгрессе изъявили желание продолжить сотрудничество с Залужным в рамках инициативы Unite With Ukraine.

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Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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