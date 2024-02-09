Залужного поблагодарила диаспора: Он остановил "вторую армию мира"
Мировой Конгресс Украинцев поблагодарил генерала Валерия Залужного за преданную службу народу Украины.
Соответствующее сообщение опубликовано на странице ВКУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Генерал Валерий Залужный - умелый военачальник, который остановил и продолжал оттеснять "вторую армию мира" с начала геноцидного полномасштабного вторжения России в Украину. Его харизма, скромность и отзывчивость к своим военным сделали генерала героем Украины и лидером, которому доверяют. Он спас Украину и бесчисленное количество жизней военных и гражданских", - говорится в сообщении.
Диаспора благодарит Валерия Залужного за выдающуюся и преданную службу народу Украины в должности Главнокомандующего Вооруженными Силами.
"Ваша преданность, лидерство и храбрость вдохновили мир, и вы навсегда останетесь одним из символов невероятной борьбы Украины за свободу и независимость", – добавили в ВКУ.
В Конгрессе изъявили желание продолжить сотрудничество с Залужным в рамках инициативы Unite With Ukraine.
Отставка Залужного
8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.
Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Залужний довів - що росія це друга армія в росії після пригожинської
і так в будь якій країні, а не лише в совку
у кожного із них своя русь, за яку воюють
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
якийсь психічний розлад, нє?
Кацапня каже,що гітлєра під москвою зупинив радянський народ.
Але наприкінці 1941 року «радянському народу»не було чим і з чого стріляти,що зодягнути і навіть що їсти.
А от Великобританію дійсно врятували британці,яких об'єднав У.Черчілль.Гітлєр вважав Британію легкою здобиччю,острів,типу ми бомбардуваннями їх на коліна поставимо...
От аби ще українцівхто об'єднав..
Далі дивимось на кількість полонених в перші два роки війни і розуміємо як радянська армія хотіла воювати.
А щодо бомбардувань - в Солоніна є дуже цікавий цикл про це. І він з цифрами в руках показує, який величезний внесок зробила та ж сама ВБ, систематично знищуючи промисловість Німеччини. Шоб того не було і шоб не лендліз, був би СРСР зараз в рамках о.Сахалін. Як Китай з Тайванєм.
Але красноармійці-це зовсім інша каста,одягнені,ситі і зазомбовані замполітами.Просто в перші місяці війни«великі сталінські полководці»втратили все:і авіацію,і танки,та й усе управління військами,бо поняття про тактику і стратегію у«красних командирів»було на рівні максимум командира відділення.Та так фактично було й до кінця війни,просто допомогла допомога проклятих капіталістів і величезний мобілізаційний ресурс.
https://www.youtube.com/watch?v=7hIP7wdwdOA&ab_channel=associationwar
Такій подарунок, та ще перед черговою «сакральною» датою: 23 лютого!
Тепер, на Валерія Залужного повісять усіх дохлих собак.