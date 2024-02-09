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Залужного поблагодарила диаспора: Он остановил "вторую армию мира"

залужний,ску

Мировой Конгресс Украинцев поблагодарил генерала Валерия Залужного за преданную службу народу Украины.

Соответствующее сообщение опубликовано на странице ВКУ в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Генерал Валерий Залужный - умелый военачальник, который остановил и продолжал оттеснять "вторую армию мира" с начала геноцидного полномасштабного вторжения России в Украину. Его харизма, скромность и отзывчивость к своим военным сделали генерала героем Украины и лидером, которому доверяют. Он спас Украину и бесчисленное количество жизней военных и гражданских", - говорится в сообщении.

Диаспора благодарит Валерия Залужного за выдающуюся и преданную службу народу Украины в должности Главнокомандующего Вооруженными Силами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кто-то слышал причину?", "А Ермака?" и "Стыдно": комментарии на странице Зеленского после увольнения Залужного

"Ваша преданность, лидерство и храбрость вдохновили мир, и вы навсегда останетесь одним из символов невероятной борьбы Украины за свободу и независимость", – добавили в ВКУ.

В Конгрессе изъявили желание продолжить сотрудничество с Залужным в рамках инициативы Unite With Ukraine.

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Отставка Залужного

8 февраля состоялась встреча Зеленского и Залужного. По результатам встречи Зеленский сообщил, что предложил Залужному быть в его команде. Сам Залужный после встречи с президентом сообщил, что было принято решение о необходимости изменения подходов и стратегии.

Зеленский подписал указ об увольнении Залужного. На должность Главнокомандующего Вооруженными силами Украины он назначил генерал-полковника Сырского.

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Автор: 

диаспора (349) Всемирный Конгресс Украинцев (162) Залужный Валерий (657)


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Топ комментарии
+22
є велика надія,що Залужний має бажання стати наступним президентом,бо інакше зелена хвороба доконає країну
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09.02.2024 10:32
+21
Дякуємо Вам, Генерал Валерій Залужний ! В український історії в книзі Божої , Ви записани як Генерал Народу! А зрадник 🤡 зеленський як Йуда !!!
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09.02.2024 10:37
+11
в Україні один боневтік...
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
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09.02.2024 10:43
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??? А щеля маладец? Сцикуни .
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09.02.2024 10:31 Ответить
знову цы кацапськфы шаблони "друга армія"
Залужний довів - що росія це друга армія в росії після пригожинської
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09.02.2024 14:27 Ответить
солдати без командира - це просто натовп

і так в будь якій країні, а не лише в совку
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09.02.2024 10:34 Ответить
генерала із звягеля поміняли на генерала із суздаля...
у кожного із них своя русь, за яку воюють
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09.02.2024 10:45 Ответить
є велика надія,що Залужний має бажання стати наступним президентом,бо інакше зелена хвороба доконає країну
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09.02.2024 10:32 Ответить
І коли ж ці вибори ??
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09.02.2024 10:43 Ответить
Щоб бути президентом, потрібна незалежна країна. Не факт, що вона залишиться після керування обдолбаного наркомана і фсбшних кротів.
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09.02.2024 11:26 Ответить
обдолбаний наркоман теж фсбешний крот невже це не було зрозуміло з початку фільма для ідіотів голобородько
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09.02.2024 11:47 Ответить
Тут не надія, а він має це зробити, щоб спасти Україну.
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09.02.2024 14:13 Ответить
Дякуємо Вам, Генерал Валерій Залужний ! В український історії в книзі Божої , Ви записани як Генерал Народу! А зрадник 🤡 зеленський як Йуда !!!
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09.02.2024 10:37 Ответить
Отставка Залужного, популярного не только у нас, но и на Западе, произошла именно в момент пика схватки трампистов и сторонников помощи Украине, дав первым дополнительные аргументы. Совпадение? Не думаю.
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09.02.2024 10:43 Ответить
в Україні один боневтік...
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
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09.02.2024 10:43 Ответить
це, та сама діаспора, що підтримує трампа, котрий блокує допомогу україні?
якийсь психічний розлад, нє?
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09.02.2024 10:44 Ответить
мабуть це діаспора.котра підтримує Залужного і Україну.а не "зезрадників" під керівництвом рашистської агентури...?
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09.02.2024 10:48 Ответить
Залужний назавжди..
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09.02.2024 10:44 Ответить
хлопці з оболоні та і із усіх ґетто по Украіні зупинили кацапа, не ґенерали
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09.02.2024 10:47 Ответить
Якщо Залужний зупинив *****, то хто зупинив Гітлера? Відповідь повинна мати лише одне прізвище.
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09.02.2024 10:48 Ответить
а хто Тобі сказав,що Гітлера хтось зупинив?Подивись,що твориться в Україні і тоді зрозумієш,що його ніхто не зупинив(поки-що)
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09.02.2024 10:50 Ответить
Світовий Конґрес Українців
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09.02.2024 11:02 Ответить
наймудріших
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09.02.2024 11:03 Ответить
Черчиль.
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09.02.2024 11:03 Ответить
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09.02.2024 11:27 Ответить
Нє-нє-нє, Девід Блейн! (С)
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09.02.2024 11:56 Ответить
Питання риторичне.
Кацапня каже,що гітлєра під москвою зупинив радянський народ.
Але наприкінці 1941 року «радянському народу»не було чим і з чого стріляти,що зодягнути і навіть що їсти.
А от Великобританію дійсно врятували британці,яких об'єднав У.Черчілль.Гітлєр вважав Британію легкою здобиччю,острів,типу ми бомбардуваннями їх на коліна поставимо...
От аби ще українцівхто об'єднав..
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09.02.2024 11:28 Ответить
Нічо не риторичне. Не знаю як там було в Білорусі, але для України, Польщі та країн Балтії СРСР був окупантом. Кривавим вбивцею.
Далі дивимось на кількість полонених в перші два роки війни і розуміємо як радянська армія хотіла воювати.
А щодо бомбардувань - в Солоніна є дуже цікавий цикл про це. І він з цифрами в руках показує, який величезний внесок зробила та ж сама ВБ, систематично знищуючи промисловість Німеччини. Шоб того не було і шоб не лендліз, був би СРСР зараз в рамках о.Сахалін. Як Китай з Тайванєм.
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09.02.2024 12:01 Ответить
Так,есесер був окупантом.
Але красноармійці-це зовсім інша каста,одягнені,ситі і зазомбовані замполітами.Просто в перші місяці війни«великі сталінські полководці»втратили все:і авіацію,і танки,та й усе управління військами,бо поняття про тактику і стратегію у«красних командирів»було на рівні максимум командира відділення.Та так фактично було й до кінця війни,просто допомогла допомога проклятих капіталістів і величезний мобілізаційний ресурс.
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09.02.2024 13:03 Ответить
А ЗЄлі не подякували? Дивно, а могли б клоуну обструкцію на цілий світ влаштувати, вони ж там мови знають, у багатьох країнах проживають, щоб світ знав хто є хто і куди ото все летить.
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09.02.2024 11:00 Ответить
Увольнением Залужного , главзеб поднял (на недосягаемую для членограя вершину) предвыборный рейтинг Залужного. Спрашивается, мол, и зачем он это сделал?
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09.02.2024 11:01 Ответить
Видимо, у него есть грешок, с помощью которого его держит за яйца ермак.
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09.02.2024 12:23 Ответить
Мож он использует этот случай в своих меркантильных целях для своего постпериода.
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09.02.2024 12:39 Ответить
Шо вони таке пишуть? Другу армію зупинили Зєля і Абдристович!
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09.02.2024 11:02 Ответить
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09.02.2024 11:05 Ответить
А разве в первый день лабухов(как и их семьи) могли сыскать днем с огнем (в Киеве)?
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09.02.2024 11:08 Ответить
Який сенс Зєлі було втікати з міста, де він сидів в підземному бункері на глибині 100+ м, прикритий ППО, яке доречі було спонсоване Порохом, з армією, ССО і мільоном озброєних добровольців?
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09.02.2024 11:20 Ответить
На случай захвата Киева.
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09.02.2024 11:42 Ответить
В тій ситуації захват Київа був абсолютно нереальний. Оточення, облога - можливо, якщо б кацапи успішно захопили аеродроми. Але не захват. Грозний обороняли в 100 разів меньші війська і то його взяли зі скрипом, дикими втратами і ковровими бомбардуваннями міста.
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09.02.2024 11:50 Ответить
На шо намек , членограй тада не выпустил шептуна и не выпрыгнул из свох мэшт?
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09.02.2024 12:37 Ответить
Натяк на те, шо в перші дні нападу бункєр Зєлі то було найзахищеніше місце в Україні.
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09.02.2024 13:10 Ответить
Амеры тада так не думали, главзеб и подавно.
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09.02.2024 14:09 Ответить
Та мабудь і зараз є таким...
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09.02.2024 13:54 Ответить
Сміх крізь сльози в коментах. Через зелену нелюдь Ненька втратила того, під чиїм крилом багато хто вижив. Дорого платимо за іржу замість броні.
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09.02.2024 11:18 Ответить
Хто на кого працює
https://www.youtube.com/watch?v=7hIP7wdwdOA&ab_channel=associationwar
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09.02.2024 11:21 Ответить
Вся Україна дякує генералу Залужному
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09.02.2024 11:32 Ответить
Але не зміг зупинити стадо зелених баранів
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09.02.2024 11:38 Ответить
А кацапи дякують членограю!
Такій подарунок, та ще перед черговою «сакральною» датою: 23 лютого!
Тепер, на Валерія Залужного повісять усіх дохлих собак.
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09.02.2024 11:43 Ответить
Та це все спланувало ФСБ і під 23лютого і 100 полонених звільнили як раз під дату звільнення Залужного
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09.02.2024 11:51 Ответить
Варто нагадати як гнали ідіоти та хвойди єрмака на Ар'эва, Березу, Гончаренка, журналістів, які писали про бажання Зеленського звільнити Залужного.

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09.02.2024 11:50 Ответить
Допис Берези коментує почесний волонтер єрмака Лачен.

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09.02.2024 11:53 Ответить
щось таке бліїв і ******** з кастрюль коломойского. мабуть буде просити пробачення і як самий чесний і достойний працювати в команді зрадника янелоха міністр подасть у відставку
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09.02.2024 11:56 Ответить
Все буде так, як написано. Україна буде вичищена від людей, але на Західній залишиться три області - Галичина. Потім раша впаде і до Уралу буде Україна з столицею у Львові. Так казав Філіп Барнет, який це бачів у сні
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09.02.2024 11:52 Ответить
Стесняюсь спросить, мол , шо там баба Юлька трындит насчет отставки Залужного?
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09.02.2024 12:41 Ответить
Одна з причин, чому Зермачня вже через місяць після вторгнення, активно почала перепрогамовувати найвеличнішого презедента проти Залужного?
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09.02.2024 11:58 Ответить
 
 