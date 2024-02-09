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Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"

залужний,ску

Світовий Конґрес Українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці СКУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал Валерій Залужний - вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти "другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Звільнення Залужного викликає занепокоєння. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні, - The Economist

Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.

"Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ, і ви назавжди залишитесь одним з символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність", - додали в СКУ.

У Конгресі виявили бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine.

Також читайте: Білий дім про відставку Залужного: "Ми працюватимемо з будь-ким, хто очолюватиме українське військо"

Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.

Автор: 

діаспора (209) Світовий Конґрес Українців (76) Залужний Валерій (724)


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Топ коментарі
+22
є велика надія,що Залужний має бажання стати наступним президентом,бо інакше зелена хвороба доконає країну
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09.02.2024 10:32
+21
Дякуємо Вам, Генерал Валерій Залужний ! В український історії в книзі Божої , Ви записани як Генерал Народу! А зрадник 🤡 зеленський як Йуда !!!
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09.02.2024 10:37
+11
в Україні один боневтік...
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
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09.02.2024 10:43
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??? А щеля маладец? Сцикуни .
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09.02.2024 10:31 Відповісти
знову цы кацапськфы шаблони "друга армія"
Залужний довів - що росія це друга армія в росії після пригожинської
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09.02.2024 14:27 Відповісти
солдати без командира - це просто натовп

і так в будь якій країні, а не лише в совку
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09.02.2024 10:34 Відповісти
генерала із звягеля поміняли на генерала із суздаля...
у кожного із них своя русь, за яку воюють
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09.02.2024 10:45 Відповісти
є велика надія,що Залужний має бажання стати наступним президентом,бо інакше зелена хвороба доконає країну
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09.02.2024 10:32 Відповісти
І коли ж ці вибори ??
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09.02.2024 10:43 Відповісти
Щоб бути президентом, потрібна незалежна країна. Не факт, що вона залишиться після керування обдолбаного наркомана і фсбшних кротів.
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09.02.2024 11:26 Відповісти
обдолбаний наркоман теж фсбешний крот невже це не було зрозуміло з початку фільма для ідіотів голобородько
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09.02.2024 11:47 Відповісти
Тут не надія, а він має це зробити, щоб спасти Україну.
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09.02.2024 14:13 Відповісти
Дякуємо Вам, Генерал Валерій Залужний ! В український історії в книзі Божої , Ви записани як Генерал Народу! А зрадник 🤡 зеленський як Йуда !!!
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09.02.2024 10:37 Відповісти
Отставка Залужного, популярного не только у нас, но и на Западе, произошла именно в момент пика схватки трампистов и сторонников помощи Украине, дав первым дополнительные аргументы. Совпадение? Не думаю.
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09.02.2024 10:43 Відповісти
в Україні один боневтік...
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
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09.02.2024 10:43 Відповісти
це, та сама діаспора, що підтримує трампа, котрий блокує допомогу україні?
якийсь психічний розлад, нє?
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09.02.2024 10:44 Відповісти
мабуть це діаспора.котра підтримує Залужного і Україну.а не "зезрадників" під керівництвом рашистської агентури...?
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09.02.2024 10:48 Відповісти
Залужний назавжди..
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09.02.2024 10:44 Відповісти
хлопці з оболоні та і із усіх ґетто по Украіні зупинили кацапа, не ґенерали
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09.02.2024 10:47 Відповісти
Якщо Залужний зупинив *****, то хто зупинив Гітлера? Відповідь повинна мати лише одне прізвище.
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09.02.2024 10:48 Відповісти
а хто Тобі сказав,що Гітлера хтось зупинив?Подивись,що твориться в Україні і тоді зрозумієш,що його ніхто не зупинив(поки-що)
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09.02.2024 10:50 Відповісти
Світовий Конґрес Українців
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09.02.2024 11:02 Відповісти
наймудріших
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09.02.2024 11:03 Відповісти
Черчиль.
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09.02.2024 11:03 Відповісти
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09.02.2024 11:27 Відповісти
Нє-нє-нє, Девід Блейн! (С)
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09.02.2024 11:56 Відповісти
Питання риторичне.
Кацапня каже,що гітлєра під москвою зупинив радянський народ.
Але наприкінці 1941 року «радянському народу»не було чим і з чого стріляти,що зодягнути і навіть що їсти.
А от Великобританію дійсно врятували британці,яких об'єднав У.Черчілль.Гітлєр вважав Британію легкою здобиччю,острів,типу ми бомбардуваннями їх на коліна поставимо...
От аби ще українцівхто об'єднав..
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09.02.2024 11:28 Відповісти
Нічо не риторичне. Не знаю як там було в Білорусі, але для України, Польщі та країн Балтії СРСР був окупантом. Кривавим вбивцею.
Далі дивимось на кількість полонених в перші два роки війни і розуміємо як радянська армія хотіла воювати.
А щодо бомбардувань - в Солоніна є дуже цікавий цикл про це. І він з цифрами в руках показує, який величезний внесок зробила та ж сама ВБ, систематично знищуючи промисловість Німеччини. Шоб того не було і шоб не лендліз, був би СРСР зараз в рамках о.Сахалін. Як Китай з Тайванєм.
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09.02.2024 12:01 Відповісти
Так,есесер був окупантом.
Але красноармійці-це зовсім інша каста,одягнені,ситі і зазомбовані замполітами.Просто в перші місяці війни«великі сталінські полководці»втратили все:і авіацію,і танки,та й усе управління військами,бо поняття про тактику і стратегію у«красних командирів»було на рівні максимум командира відділення.Та так фактично було й до кінця війни,просто допомогла допомога проклятих капіталістів і величезний мобілізаційний ресурс.
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09.02.2024 13:03 Відповісти
А ЗЄлі не подякували? Дивно, а могли б клоуну обструкцію на цілий світ влаштувати, вони ж там мови знають, у багатьох країнах проживають, щоб світ знав хто є хто і куди ото все летить.
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09.02.2024 11:00 Відповісти
Увольнением Залужного , главзеб поднял (на недосягаемую для членограя вершину) предвыборный рейтинг Залужного. Спрашивается, мол, и зачем он это сделал?
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09.02.2024 11:01 Відповісти
Видимо, у него есть грешок, с помощью которого его держит за яйца ермак.
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09.02.2024 12:23 Відповісти
Мож он использует этот случай в своих меркантильных целях для своего постпериода.
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09.02.2024 12:39 Відповісти
Шо вони таке пишуть? Другу армію зупинили Зєля і Абдристович!
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09.02.2024 11:02 Відповісти
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09.02.2024 11:05 Відповісти
А разве в первый день лабухов(как и их семьи) могли сыскать днем с огнем (в Киеве)?
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09.02.2024 11:08 Відповісти
Який сенс Зєлі було втікати з міста, де він сидів в підземному бункері на глибині 100+ м, прикритий ППО, яке доречі було спонсоване Порохом, з армією, ССО і мільоном озброєних добровольців?
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09.02.2024 11:20 Відповісти
На случай захвата Киева.
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09.02.2024 11:42 Відповісти
В тій ситуації захват Київа був абсолютно нереальний. Оточення, облога - можливо, якщо б кацапи успішно захопили аеродроми. Але не захват. Грозний обороняли в 100 разів меньші війська і то його взяли зі скрипом, дикими втратами і ковровими бомбардуваннями міста.
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09.02.2024 11:50 Відповісти
На шо намек , членограй тада не выпустил шептуна и не выпрыгнул из свох мэшт?
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09.02.2024 12:37 Відповісти
Натяк на те, шо в перші дні нападу бункєр Зєлі то було найзахищеніше місце в Україні.
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09.02.2024 13:10 Відповісти
Амеры тада так не думали, главзеб и подавно.
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09.02.2024 14:09 Відповісти
Та мабудь і зараз є таким...
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09.02.2024 13:54 Відповісти
Сміх крізь сльози в коментах. Через зелену нелюдь Ненька втратила того, під чиїм крилом багато хто вижив. Дорого платимо за іржу замість броні.
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09.02.2024 11:18 Відповісти
Хто на кого працює
https://www.youtube.com/watch?v=7hIP7wdwdOA&ab_channel=associationwar
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09.02.2024 11:21 Відповісти
Вся Україна дякує генералу Залужному
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09.02.2024 11:32 Відповісти
Але не зміг зупинити стадо зелених баранів
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09.02.2024 11:38 Відповісти
А кацапи дякують членограю!
Такій подарунок, та ще перед черговою «сакральною» датою: 23 лютого!
Тепер, на Валерія Залужного повісять усіх дохлих собак.
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09.02.2024 11:43 Відповісти
Та це все спланувало ФСБ і під 23лютого і 100 полонених звільнили як раз під дату звільнення Залужного
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09.02.2024 11:51 Відповісти
Варто нагадати як гнали ідіоти та хвойди єрмака на Ар'эва, Березу, Гончаренка, журналістів, які писали про бажання Зеленського звільнити Залужного.

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09.02.2024 11:50 Відповісти
Допис Берези коментує почесний волонтер єрмака Лачен.

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09.02.2024 11:53 Відповісти
щось таке бліїв і ******** з кастрюль коломойского. мабуть буде просити пробачення і як самий чесний і достойний працювати в команді зрадника янелоха міністр подасть у відставку
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09.02.2024 11:56 Відповісти
Все буде так, як написано. Україна буде вичищена від людей, але на Західній залишиться три області - Галичина. Потім раша впаде і до Уралу буде Україна з столицею у Львові. Так казав Філіп Барнет, який це бачів у сні
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09.02.2024 11:52 Відповісти
Стесняюсь спросить, мол , шо там баба Юлька трындит насчет отставки Залужного?
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09.02.2024 12:41 Відповісти
Одна з причин, чому Зермачня вже через місяць після вторгнення, активно почала перепрогамовувати найвеличнішого презедента проти Залужного?
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09.02.2024 11:58 Відповісти
 
 