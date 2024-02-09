Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"

Світовий Конґрес Українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України.

Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці СКУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Генерал Валерій Залужний - вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти "другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних", - йдеться у повідомленні.

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Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.

"Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ, і ви назавжди залишитесь одним з символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність", - додали в СКУ.

У Конгресі виявили бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine.

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Відставка Залужного

8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.