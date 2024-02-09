Залужному подякувала діаспора: Він зупинив "другу армію світу"
Світовий Конґрес Українців подякував генералу Валерію Залужному за віддану службу народу України.
Відповідне повідомлення опубліковане на сторінці СКУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Генерал Валерій Залужний - вмілий воєначальник, який зупинив і продовжував відтісняти "другу армію світу" від початку геноцидного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Його харизма, скромність і чуйність до своїх військових зробили генерала героєм України і лідером, якому довіряють. Він врятував Україну та незліченну кількість життів військових і цивільних", - йдеться у повідомленні.
Діаспора дякує Валерію Залужному за видатну та віддану службу народу України на посаді Головнокомандувача Збройних Сил.
"Ваша відданість, лідерство та хоробрість надихнули світ, і ви назавжди залишитесь одним з символів неймовірної боротьби України за свободу та незалежність", - додали в СКУ.
У Конгресі виявили бажання продовжити співпрацю із Залужним в рамках ініціативи Unite With Ukraine.
Відставка Залужного
8 лютого відбулася зустріч Зеленського та Залужного. За результатами зустрічі Зеленський повідомив, що запропонував Залужному бути в його команді. Сам Залужний після зустрічі з президентом повідомив, що було прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.
Зеленський підписав указ про звільнення Залужного. На посаду Головнокомандувача Збройних Сил України він призначив генерал-полковника Сирського.
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Залужний довів - що росія це друга армія в росії після пригожинської
і так в будь якій країні, а не лише в совку
у кожного із них своя русь, за яку воюють
один всіхпереміг
один янікамунічегонедолжен
і його вірний поводир син фсбшника...
якийсь психічний розлад, нє?
Кацапня каже,що гітлєра під москвою зупинив радянський народ.
Але наприкінці 1941 року «радянському народу»не було чим і з чого стріляти,що зодягнути і навіть що їсти.
А от Великобританію дійсно врятували британці,яких об'єднав У.Черчілль.Гітлєр вважав Британію легкою здобиччю,острів,типу ми бомбардуваннями їх на коліна поставимо...
От аби ще українцівхто об'єднав..
Далі дивимось на кількість полонених в перші два роки війни і розуміємо як радянська армія хотіла воювати.
А щодо бомбардувань - в Солоніна є дуже цікавий цикл про це. І він з цифрами в руках показує, який величезний внесок зробила та ж сама ВБ, систематично знищуючи промисловість Німеччини. Шоб того не було і шоб не лендліз, був би СРСР зараз в рамках о.Сахалін. Як Китай з Тайванєм.
Але красноармійці-це зовсім інша каста,одягнені,ситі і зазомбовані замполітами.Просто в перші місяці війни«великі сталінські полководці»втратили все:і авіацію,і танки,та й усе управління військами,бо поняття про тактику і стратегію у«красних командирів»було на рівні максимум командира відділення.Та так фактично було й до кінця війни,просто допомогла допомога проклятих капіталістів і величезний мобілізаційний ресурс.
https://www.youtube.com/watch?v=7hIP7wdwdOA&ab_channel=associationwar
Такій подарунок, та ще перед черговою «сакральною» датою: 23 лютого!
Тепер, на Валерія Залужного повісять усіх дохлих собак.