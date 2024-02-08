Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением на увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного
По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался.
После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель". Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - сообщил Бутусов.
Топ комментарии
+43 Tychus Findlay
показать весь комментарий08.02.2024 20:05
+37 Kan Kan #518965
показать весь комментарий08.02.2024 20:03
+32 oylee
показать весь комментарий08.02.2024 20:04
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це не просто звільнення конкурента на виборах. Тут булочка тільки зробив собі гірше.
А ще для булочки це немалий удар по власному рейтингу. Залужного всі поважали. Що ж його заставило піти на подібний крок, які вигоди, - думаю побачимо вже скоро.
І щось підказує що побачене не порадує...
07.11.2023
Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного
Користувачів Мережі обурила дезінформація від нардепа.
Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного.
а не украінців 😠
Господи, помилуй!
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
Що в голові у єврейських клоунів?
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)