РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7859 посетителей онлайн
Новости Видео Война
53 048 138

Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением на увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного

По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался.

После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель". Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - сообщил Бутусов.

Смотрите также: Зеленский против Залужного: последствия | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Автор: 

Бутусов Юрий (4360) Залужный Валерий (657) Александр Сырский (589)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+43
Сподіваюсь, що Залужний таки об'єднається з Порохом. Нехай виступають єдиним, проукраїнським, патріотичним фронтом.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:05
+37
Далі все все плану, по оманському плану
показать весь комментарий
08.02.2024 20:03
+32
Брати Капранови

Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
показать весь комментарий
08.02.2024 20:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Одне очевидно.
Це не просто звільнення конкурента на виборах. Тут булочка тільки зробив собі гірше.
А ще для булочки це немалий удар по власному рейтингу. Залужного всі поважали. Що ж його заставило піти на подібний крок, які вигоди, - думаю побачимо вже скоро.
І щось підказує що побачене не порадує...
показать весь комментарий
08.02.2024 20:52 Ответить
Я так зрозумів, фраза Бутусова про Залужного "Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель"" означає не що інше, що Залужний звільняється з ЗСУ. Оскільки він генерал, і йому нема 60-ти - звільнятиметься через ВЛК. Якщо відмовляється і секретарем замість ветеринара, і послом, і радником - значить, піде в політику.
показать весь комментарий
08.02.2024 20:54 Ответить
Ну вибір є, як шо у політику тоді так !!!
показать весь комментарий
08.02.2024 21:08 Ответить
Зебілмарафон - Г+Г - ТСН
07.11.2023
Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного

Користувачів Мережі обурила дезінформація від нардепа.

Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного.
показать весь комментарий
08.02.2024 21:00 Ответить
Сирського назначили крайнім за пройоби зешобла) Даже співчувати не буду)
показать весь комментарий
08.02.2024 21:04 Ответить
я українка , але вас українців тих хто привів наркомана до влади, по приколу ненавижу , загинули і гинуть ваші діти ,ваші рідні ,заради цього 🤡 , це вашими руками сьогодні прийшли до влади зрадникі , стікає кровью наша Україна , завдякі вам вибл.дкам !
показать весь комментарий
08.02.2024 21:05 Ответить
Згоден , бо саме мудрий нарід привів до влади цих виродків ,
а не украінців 😠
показать весь комментарий
08.02.2024 23:08 Ответить
ТСН вже вихваляють Сирського)
показать весь комментарий
08.02.2024 21:05 Ответить
Зеклоун, повний профан у військовій справі, звільнив залізного генерала, який спас Україну, але це не було у планах лідор
показать весь комментарий
08.02.2024 21:07 Ответить
Таке враження, Юрію, що Ви виступаєте зараз адвокатом зеленого блазня, тобто Ви схвалюєте ідіотське рішення?
показать весь комментарий
08.02.2024 21:14 Ответить
кацапи, сер
показать весь комментарий
08.02.2024 21:50 Ответить
ЮРІЙ +
показать весь комментарий
08.02.2024 21:16 Ответить
Юрий, какое наступление мог организовать или успешно провести Залужный с 30 Абрамсами, без авиации, без дальнебойных ракет и с разворованной ЗЕлеными ****** ОБОРОНКОЙ????
показать весь комментарий
08.02.2024 21:28 Ответить
якщо ви задаєте такі запитання, значить, ви все розумієте. Тільки не придумуйте, що цього не розуміє Бутусов
показать весь комментарий
08.02.2024 22:04 Ответить
Единственная ЦЕЛЬ ЗЕленого УБЛЮДКА в этой войне - это не освобождение оккупированных территорий, а УТИЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ!!!!
показать весь комментарий
08.02.2024 21:31 Ответить
Путлер одобрив звільнення ГАНЬБА
показать весь комментарий
08.02.2024 21:44 Ответить
ганьба киянам, що сховалися по теплих домівках
показать весь комментарий
08.02.2024 21:52 Ответить
Кияни, це гірше що є в цій країні!
показать весь комментарий
09.02.2024 03:52 Ответить
Я так розумію що після березня Зєлєнський стає полупрезидентом так як його президентський термін буде закінчено.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:21 Ответить
Страшного нічого не трапилось, буде с цього щось толкове, промовчу.Я знаю як стиль і методи керівництва Сирського та ще кількох чоловік з нового списку . Проблема в іншому, чиє в цих воєначальників - засоби та ресурси, для їх дій.Одне скажу це точно - Сирский це генерал " вперед ні кроку назад",ціна питання у нього на другому плані.А так ситуація , ну що казати дуже нелегка, туж Авдіївка була втрачена ще коли пала Крсногорівка, яка прикривала правий фланг , тобто ще 7 місяців тому.Чому я так говорю , я був там на протязі 2018 року , і бачив всі позиції біля Авдіївки, і всім іфортификації,.І ключ до Авдіївки була висота біля Красногорівки.Чи можливо було втримати Авдіївку , без прикриття флангів -нв це неможливо.Тобто якщо ви побудували б обороні рубежі в самій Авдіїці( що не було зроблено совзім), це б тільки відтягнуло падіння от і все.Якщо Ви провалили фланги оборони - ваша судьба вірішена, практично завжди.
показать весь комментарий
08.02.2024 22:40 Ответить
Ви подивіться і послухайте рашистів!..Як вони падлюки радіють звільненню Залужного
показать весь комментарий
08.02.2024 22:45 Ответить
Я ось подумав,що в Ізраїлі зараз на чолі їхнього війська ставлять араба!..
показать весь комментарий
08.02.2024 22:42 Ответить
Как Зеленский может критиковать Залужного , если он и малейшего понятия НЕ имеет , в военном деле ?
показать весь комментарий
08.02.2024 23:17 Ответить
Тепер чекайте кримінальної справи проти Валерія Федоровича , як поступили з Червінським .
показать весь комментарий
08.02.2024 23:34 Ответить
Найсмішніше те, що вже розділили "заслуги в перемозі", тобто шкуру ще не вбитого медведя(до речі - символ рашки, а з ним у обох Настрадамусів відповідь хто таки його вб,є). Про який колектив йде мова і де тут об, єднання та "спільні рішення"? Перша ж невдача Сирського вимагатиме "нових змін". Генерали не воюють "нулями" і не гадають на фіглярських картах, у них інші. АРХ М
показать весь комментарий
09.02.2024 04:00 Ответить
Здача України,що ще далі, і до 24.02.2024
показать весь комментарий
09.02.2024 04:16 Ответить
Надія наша тільки на Бога
Господи, помилуй!
показать весь комментарий
09.02.2024 04:39 Ответить
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
показать весь комментарий
09.02.2024 07:23 Ответить
Бездарність запропонувала патріоту посаду ПОМІЧНИКА!
Що в голові у єврейських клоунів?
показать весь комментарий
09.02.2024 11:27 Ответить
А Ви впевнені, що є щось "далі"?
показать весь комментарий
09.02.2024 13:58 Ответить
- Наші .славні. вої- предки дуже б зажурилися. дізнавшись і про таку владу .і про такий стан речей на російсько--українських фронтах... Доречно нагадати історичне : якби ми мали реальну .українську владу ( а не збрід ЗЕ-засланців . зайд- манкуртів. срулят-комбінаторів--махінаторів ) то неодмінно б відзначали нині ( на ДЕРЖАВНОМУ рівні ) історичну подію з нагоди : 510--річчя ВЕЛИКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕМОГИ . під орудою нашого Князя. Константина Острозького. над московитами царя Василя-- 111 під Оршою !!!
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
показать весь комментарий
09.02.2024 15:39 Ответить
А Юрко завжди був проти і Пороха і прихованно проти Залужного ,ну така натура , чомусь алергічно ставиться до чисто українського ...сердиться, а чого не каже ... але справа в тому ,здається якісь" Акваріум " всеж таки замутили геополітичний розподіл, ми чогось не знаємо ...світ розібрався шо українці не тупі зрозуміють з відки роги ростуть ,тому всю інфу ніколи не розкажуть ,а народи змушують погодитися на їх забаганки ,хреново це ...поспішають дуже ...
показать весь комментарий
09.02.2024 16:04 Ответить
Гнать в шею Зельку и его ОП-у. Дерьмака на нары! Залужнего в президенты!
показать весь комментарий
09.02.2024 17:40 Ответить
Страница 2 из 2
 
 