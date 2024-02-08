Отставка Залужного. Что дальше? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим видением на увольнение главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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"Верховный главнокомандующий В.Зеленский уволил главнокомандующего ВСУ В.Залужного

По данным источников, Зеленский предложил Залужному должности либо личного помощника, либо заместителя секретаря СНБО, либо посла в Великобритании. Но Залужный покидать армию добровольно и переводиться на какой-либо гражданский пост во время войны отказался.

После объявления решения Зеленским Залужный разослал сообщения многим своим друзьям, что его "отправляют на дембель". Также готовятся указы на увольнение части команды Залужного в Генштабе и ВСУ", - сообщил Бутусов.

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