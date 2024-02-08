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Відставка Залужного. Що далі? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

"Верховний головнокомандувач В.Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного

За даними джерел, Зеленський запропонував Залужному посади або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великій Британії. Але Залужний залишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився.

Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель". Також готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ", - повідомив Бутусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський проти Залужного: наслідки | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3590) Залужний Валерій (724) Сирський Олександр (611)


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Топ коментарі
+43
Сподіваюсь, що Залужний таки об'єднається з Порохом. Нехай виступають єдиним, проукраїнським, патріотичним фронтом.
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08.02.2024 20:05
+37
Далі все все плану, по оманському плану
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08.02.2024 20:03
+32
Брати Капранови

Випробувати терпець нації, яка вміє кидати бомби з дронів недалекоглядно
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08.02.2024 20:04
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Одне очевидно.
Це не просто звільнення конкурента на виборах. Тут булочка тільки зробив собі гірше.
А ще для булочки це немалий удар по власному рейтингу. Залужного всі поважали. Що ж його заставило піти на подібний крок, які вигоди, - думаю побачимо вже скоро.
І щось підказує що побачене не порадує...
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08.02.2024 20:52 Відповісти
Я так зрозумів, фраза Бутусова про Залужного "Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель"" означає не що інше, що Залужний звільняється з ЗСУ. Оскільки він генерал, і йому нема 60-ти - звільнятиметься через ВЛК. Якщо відмовляється і секретарем замість ветеринара, і послом, і радником - значить, піде в політику.
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08.02.2024 20:54 Відповісти
Ну вибір є, як шо у політику тоді так !!!
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08.02.2024 21:08 Відповісти
Зебілмарафон - Г+Г - ТСН
07.11.2023
Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного

Користувачів Мережі обурила дезінформація від нардепа.

Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного.
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08.02.2024 21:00 Відповісти
Сирського назначили крайнім за пройоби зешобла) Даже співчувати не буду)
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08.02.2024 21:04 Відповісти
я українка , але вас українців тих хто привів наркомана до влади, по приколу ненавижу , загинули і гинуть ваші діти ,ваші рідні ,заради цього 🤡 , це вашими руками сьогодні прийшли до влади зрадникі , стікає кровью наша Україна , завдякі вам вибл.дкам !
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08.02.2024 21:05 Відповісти
Згоден , бо саме мудрий нарід привів до влади цих виродків ,
а не украінців 😠
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08.02.2024 23:08 Відповісти
ТСН вже вихваляють Сирського)
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08.02.2024 21:05 Відповісти
Зеклоун, повний профан у військовій справі, звільнив залізного генерала, який спас Україну, але це не було у планах лідор
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08.02.2024 21:07 Відповісти
Таке враження, Юрію, що Ви виступаєте зараз адвокатом зеленого блазня, тобто Ви схвалюєте ідіотське рішення?
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08.02.2024 21:14 Відповісти
кацапи, сер
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08.02.2024 21:50 Відповісти
ЮРІЙ +
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08.02.2024 21:16 Відповісти
Юрий, какое наступление мог организовать или успешно провести Залужный с 30 Абрамсами, без авиации, без дальнебойных ракет и с разворованной ЗЕлеными ****** ОБОРОНКОЙ????
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08.02.2024 21:28 Відповісти
якщо ви задаєте такі запитання, значить, ви все розумієте. Тільки не придумуйте, що цього не розуміє Бутусов
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08.02.2024 22:04 Відповісти
Единственная ЦЕЛЬ ЗЕленого УБЛЮДКА в этой войне - это не освобождение оккупированных территорий, а УТИЛИЗАЦИЯ УКРАИНСКИХ ПАТРИОТОВ!!!!
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08.02.2024 21:31 Відповісти
Путлер одобрив звільнення ГАНЬБА
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08.02.2024 21:44 Відповісти
ганьба киянам, що сховалися по теплих домівках
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08.02.2024 21:52 Відповісти
Кияни, це гірше що є в цій країні!
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09.02.2024 03:52 Відповісти
Я так розумію що після березня Зєлєнський стає полупрезидентом так як його президентський термін буде закінчено.
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08.02.2024 22:21 Відповісти
Страшного нічого не трапилось, буде с цього щось толкове, промовчу.Я знаю як стиль і методи керівництва Сирського та ще кількох чоловік з нового списку . Проблема в іншому, чиє в цих воєначальників - засоби та ресурси, для їх дій.Одне скажу це точно - Сирский це генерал " вперед ні кроку назад",ціна питання у нього на другому плані.А так ситуація , ну що казати дуже нелегка, туж Авдіївка була втрачена ще коли пала Крсногорівка, яка прикривала правий фланг , тобто ще 7 місяців тому.Чому я так говорю , я був там на протязі 2018 року , і бачив всі позиції біля Авдіївки, і всім іфортификації,.І ключ до Авдіївки була висота біля Красногорівки.Чи можливо було втримати Авдіївку , без прикриття флангів -нв це неможливо.Тобто якщо ви побудували б обороні рубежі в самій Авдіїці( що не було зроблено совзім), це б тільки відтягнуло падіння от і все.Якщо Ви провалили фланги оборони - ваша судьба вірішена, практично завжди.
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08.02.2024 22:40 Відповісти
Ви подивіться і послухайте рашистів!..Як вони падлюки радіють звільненню Залужного
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08.02.2024 22:45 Відповісти
Я ось подумав,що в Ізраїлі зараз на чолі їхнього війська ставлять араба!..
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08.02.2024 22:42 Відповісти
Как Зеленский может критиковать Залужного , если он и малейшего понятия НЕ имеет , в военном деле ?
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08.02.2024 23:17 Відповісти
Тепер чекайте кримінальної справи проти Валерія Федоровича , як поступили з Червінським .
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08.02.2024 23:34 Відповісти
Найсмішніше те, що вже розділили "заслуги в перемозі", тобто шкуру ще не вбитого медведя(до речі - символ рашки, а з ним у обох Настрадамусів відповідь хто таки його вб,є). Про який колектив йде мова і де тут об, єднання та "спільні рішення"? Перша ж невдача Сирського вимагатиме "нових змін". Генерали не воюють "нулями" і не гадають на фіглярських картах, у них інші. АРХ М
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09.02.2024 04:00 Відповісти
Здача України,що ще далі, і до 24.02.2024
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09.02.2024 04:16 Відповісти
Надія наша тільки на Бога
Господи, помилуй!
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09.02.2024 04:39 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, на petition.president.gov.ua петиції чистять?
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
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09.02.2024 07:23 Відповісти
Бездарність запропонувала патріоту посаду ПОМІЧНИКА!
Що в голові у єврейських клоунів?
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09.02.2024 11:27 Відповісти
А Ви впевнені, що є щось "далі"?
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09.02.2024 13:58 Відповісти
- Наші .славні. вої- предки дуже б зажурилися. дізнавшись і про таку владу .і про такий стан речей на російсько--українських фронтах... Доречно нагадати історичне : якби ми мали реальну .українську владу ( а не збрід ЗЕ-засланців . зайд- манкуртів. срулят-комбінаторів--махінаторів ) то неодмінно б відзначали нині ( на ДЕРЖАВНОМУ рівні ) історичну подію з нагоди : 510--річчя ВЕЛИКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ПЕРЕМОГИ . під орудою нашого Князя. Константина Острозького. над московитами царя Василя-- 111 під Оршою !!!
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)
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09.02.2024 15:39 Відповісти
А Юрко завжди був проти і Пороха і прихованно проти Залужного ,ну така натура , чомусь алергічно ставиться до чисто українського ...сердиться, а чого не каже ... але справа в тому ,здається якісь" Акваріум " всеж таки замутили геополітичний розподіл, ми чогось не знаємо ...світ розібрався шо українці не тупі зрозуміють з відки роги ростуть ,тому всю інфу ніколи не розкажуть ,а народи змушують погодитися на їх забаганки ,хреново це ...поспішають дуже ...
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09.02.2024 16:04 Відповісти
Гнать в шею Зельку и его ОП-у. Дерьмака на нары! Залужнего в президенты!
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09.02.2024 17:40 Відповісти
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