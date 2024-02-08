Відставка Залужного. Що далі? | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
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"Верховний головнокомандувач В.Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного
За даними джерел, Зеленський запропонував Залужному посади або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великій Британії. Але Залужний залишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився.
Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель". Також готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ", - повідомив Бутусов.
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Це не просто звільнення конкурента на виборах. Тут булочка тільки зробив собі гірше.
А ще для булочки це немалий удар по власному рейтингу. Залужного всі поважали. Що ж його заставило піти на подібний крок, які вигоди, - думаю побачимо вже скоро.
І щось підказує що побачене не порадує...
07.11.2023
Український нардеп зганьбився через фейк про звільнення Залужного
Користувачів Мережі обурила дезінформація від нардепа.
Народний депутат Володимир Ар'єв заявив, що міністр оборони вніс подання на Ставку верховного головнокомандувача про звільнення Валерія Залужного.
а не украінців 😠
Господи, помилуй!
А то створили петицію, вже тиждень пройшов, а її вже навіть в профілі нема
(петиція була щоб Залужного залишили главкомом)
Що в голові у єврейських клоунів?
Військовий талант нашого Головнокомандувача дозволив нанести нищівної поразки ( у тричі чисельнішому війську ) московським лапотникам ( співвідношення втрат : 1:20 -на нашу користь; тобто знищили -10000 болотяників мокшо--чемерисів) Отож пам*ятаймо : яких ми славних прадідів велизих-- правнуки.. .якісь/ розумом / НЕпевні...Зневажена тисячалітня традиція українського народу ( яка і різнила нас між іншими ) .а саме: у час навали вражини-- оберати. на ВСЕНАРОДНОМУ ВІЧЕ . військовим керманичем із наймудріших. найдосвідченіших найвідданіших служінню Вітчизні !!! ( та ажніяк НЕ на гешефтній сходці срулят під бринкання кремлівської балалайки...)