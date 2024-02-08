Відставка Залужного. Що далі? | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі поділиться своїм баченням на звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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"Верховний головнокомандувач В.Зеленський звільнив головнокомандувача ЗСУ В.Залужного

За даними джерел, Зеленський запропонував Залужному посади або особистого помічника, або заступника секретаря РНБО, або посла у Великій Британії. Але Залужний залишати армію добровільно та переводитись на якусь цивільну посаду під час війни відмовився.

Після оголошення рішення Зеленським Залужний розіслав повідомлення багатьом своїм друзям, що його "відправляють на дембель". Також готуються укази на звільнення частини команди Залужного у Генштабі та ЗСУ", - повідомив Бутусов.

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