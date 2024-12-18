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Один погибший и один раненый: Оккупанты сбросили взрывчатку на авто в Херсоне. ФОТО

Российские войска в очередной раз атаковали дроном гражданское авто в Херсоне, в результате чего один человек погиб и один получил ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Окупанти атакували авто в Херсоні 18 грудня

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Как отмечается, 18 декабря около 17:00 военные армии РФ атаковали дроном гражданскую машину в Корабельном районе Херсона.

Сообщается, что в результате сброса взрывчатки погиб мужчина, еще один гражданский, который находился в машине, получил ранения и госпитализирован.
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