Оккупанты пытаются сорвать эвакуацию в Херсонской громаде: дистанционно разбрасывают ловушки-"ежи", - ГВА. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты пытаются сорвать эвакуационные мероприятия из опасных зон Херсонской громады, дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи".
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
По словам Мрочко, за последние несколько дней сразу две машины: одна - Херсонской ГВА, другая - волонтеров - при вывозе людей из Антоновки наехали на ловушки - "ежи", которые российские террористы дистанционно разбрасывают на дорогах.
"Опасность представляет даже не то, что при наезде на такой металлический треугольник повреждается колесо. Экипаж, по логике рашистов, должен остановиться для замены колеса, а его уже подстерегает дрон со взрывчаткой, чтобы убить или ранить мирных людей", - рассказал начальник ГВА.
Также он добавил, что оба раза водители продолжили движение из "красной зоны" и остановились уже в безопасном месте.
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