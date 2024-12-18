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Оккупанты пытаются сорвать эвакуацию в Херсонской громаде: дистанционно разбрасывают ловушки-"ежи", - ГВА. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты пытаются сорвать эвакуационные мероприятия из опасных зон Херсонской громады, дистанционно разбрасывают на дорогах ловушки-"ежи".

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Мрочко, за последние несколько дней сразу две машины: одна - Херсонской ГВА, другая - волонтеров - при вывозе людей из Антоновки наехали на ловушки - "ежи", которые российские террористы дистанционно разбрасывают на дорогах.

Смотрите: Россияне за прошедшие сутки обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж

Окупанти дистанційно розкидають пастки-"їжаки" на Херсонщині

"Опасность представляет даже не то, что при наезде на такой металлический треугольник повреждается колесо. Экипаж, по логике рашистов, должен остановиться для замены колеса, а его уже подстерегает дрон со взрывчаткой, чтобы убить или ранить мирных людей", - рассказал начальник ГВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние 3 месяца на Херсонщине из-за атак дронами погибли 30 человек, еще 350 - были ранены, - Мрочко

Также он добавил, что оба раза водители продолжили движение из "красной зоны" и остановились уже в безопасном месте.

Окупанти дистанційно розкидають пастки-"їжаки" на Херсонщині
Окупанти дистанційно розкидають пастки-"їжаки" на Херсонщині
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Кальтропи. У нас змавпували.
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18.12.2024 13:39 Ответить
Ну якщо ви, москалі, самі у себе змавпували, то згодна. Бо Збройні Сили України ніколи не заважають евакуації цивільного населення.
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18.12.2024 15:11 Ответить
А підвозу БК на позиції - заважають аж бігом.
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18.12.2024 17:03 Ответить
Ну підАри... Шо тут скажеш...
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18.12.2024 13:41 Ответить
можна і дешевше зробити .
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18.12.2024 14:01 Ответить
а що, з Херсона вже треба евакуюватись? (риторичне)
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18.12.2024 22:49 Ответить
 
 