Россияне за прошлые сутки обстреляли более 30 населенных пунктов Херсонщины, есть погибший и раненые. ФОТОРЕПОРТАЖ

За минувшие сутки российские войска атаковали 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов погиб 1 человек, 5 ранены, повреждены жилые дома и инфраструктура. 17 декабря атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на начальника ОВА Александра Прокудина.

Под вражеским огнем и авиаударами 16 декабря оказались Антоновка, Гончарное, Ингулец, Томина Балка, Кизомыс, Белозерка, Берислав, Станислав, Широкая Балка, Новоберислав, Понятовка, Гавриловка, Садовое, Токаревка, Камышаны, Михайловка, Новорайск, Львовское, Николаевка, Монастырское, Велетенское, Веселое, Томарино, Тягинка, Ольговка, Ивановка, Нововоронцовка, Новотягинка, Чернобаевка и город Херсон.

"Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 15 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод и хозяйственные постройки.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 5 - получили ранения", - рассказал Прокудин.

По информации полиции Херсонщины, вражеским артиллерийским огнем повреждены семь частных домов, две хозяйственные постройки и объект критической инфраструктуры в Томиной Балке, Ингульце, Станиславе и Камышанах.

Утром российские оккупанты обстреляли Днепровский район областного центра. Снарядами поврежден частный дом. В течение дня россияне атаковали жилые кварталы района и беспилотниками. В результате сбрасывания взрывчатки с БпЛА взрывную травму, контузию и сотрясение головного мозга получил 34-летний мужчина. Также из-за беспилотной атаки поврежден частный дом и газопровод.

В течение суток от комбинированных атак военных РФ пострадал пригород Херсона - Антоновка. В результате артиллерийского обстрела пострадали двое мужчин в возрасте 81 и 82 лет. У обоих медики диагностировали минно-взрывные травмы и осколочные ранения нижних конечностей. Снарядами там поврежден частный дом. Также в результате вражеской дроновой атаки минно-взрывную травму и осколочное ранение голени получил 60-летний местный житель.

Дроном типа "FPV" российские военные ударили по Бериславу. В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получила 53-летняя продавщица магазина, а у другой 59-летней местной жительницы медики диагностировали минно-взрывную травму и контузию.

В Белозерке артиллерийским огнем повреждены два частных дома, столько же многоквартирных, а также здание детского сада.

Из-за атак вражеских БпЛА повреждены три частных дома в Новобериславе и Гавриловке, а также хозяйственное здание в Токаревке.

Напомним, утром 17 декабря 2024 года российские военные утром атаковали с дрона гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

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